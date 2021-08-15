Депрессия и стресс — это многофакторные состояния, то есть в их развитии принимают участие самые разные факторы: биологические, психологические и социальные. На некоторые из них — например, наследственность или врожденные особенности строения и функционирования головного мозга — мы никак не можем повлиять. Но психоэмоциональное здоровье вполне можно взять «в свои руки».

Что же поможет сохранять хорошее настроение и успешно справляться со стрессом? О факторах, влияющих на наше эмоциональное состояние, известных в медицине как «5С», рассказала врач-психиатр Ирина Коробкова.