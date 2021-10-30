- Наш организм приучен к сахару испокон веков, — говорит профессор Ольга Бокерия. — В природе сахар содержится во фруктах, ягодах, овощах — практически во всех плодах, которые употребляет человек в пищу. Сахар — основная составляющая меда. Сахар — это то, что дает нам энергию.

Но все эти добрые слова — о естественном, природном сахаре. А вот про переработанный этого сказать нельзя. Так как в больших количествах рафинированный сахар ведет к ожирению, диабету, повреждениям внутренних стенок сосудов, гибели нервных окончаний, онкологии, аутоиммунным проблемам и много другому.

- Вам необходимо разобраться и понять, как именно на вас персонально влияет сахар, как естественный, так и искусственный, — объяснила Ольга Бокерия. — Если есть возможность, проверяйте в течение недели глюкометром уровень сахара. Делайте это утром, когда проснетесь, перед каждым приемом пищи, через два часа после еды и перед сном.

Все данные врач рекомендует записывать, заодно уточнять, что именно вы и когда вы в этот день ели, чтобы составить полную картину влияния сахара на ваш организм.

- Поверьте, вы многое узнаете о себе, в частности, как работает поджелудочная железа, — уточнила профессор. — Мы все совершенно разные биологически.