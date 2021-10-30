О том, что сахар — это сладкий яд, узнали не сейчас. Еще Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби» предупреждала главного героя Василия Кузякина о вреде сладкого, а фильм вышел на экраны в далеком 1984 году. С этого времени отношение к сахару не поменялось. Точнее, вектор направления не изменился, а вот врачи настоятельно рекомендуют своим пациентам либо вообще отказаться от сахара, либо свести его употребление к самым минимальным дозам. Для многих решиться на такой поступок — это больше, чем совершить подвиг.
Ольга Бокерия
Медицина
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАНwww.instagram.com/olga_bockeria/
- Наш организм приучен к сахару испокон веков, — говорит профессор Ольга Бокерия. — В природе сахар содержится во фруктах, ягодах, овощах — практически во всех плодах, которые употребляет человек в пищу. Сахар — основная составляющая меда. Сахар — это то, что дает нам энергию.
Но все эти добрые слова — о естественном, природном сахаре. А вот про переработанный этого сказать нельзя. Так как в больших количествах рафинированный сахар ведет к ожирению, диабету, повреждениям внутренних стенок сосудов, гибели нервных окончаний, онкологии, аутоиммунным проблемам и много другому.
- Вам необходимо разобраться и понять, как именно на вас персонально влияет сахар, как естественный, так и искусственный, — объяснила Ольга Бокерия. — Если есть возможность, проверяйте в течение недели глюкометром уровень сахара. Делайте это утром, когда проснетесь, перед каждым приемом пищи, через два часа после еды и перед сном.
Все данные врач рекомендует записывать, заодно уточнять, что именно вы и когда вы в этот день ели, чтобы составить полную картину влияния сахара на ваш организм.
- Поверьте, вы многое узнаете о себе, в частности, как работает поджелудочная железа, — уточнила профессор. — Мы все совершенно разные биологически.
Удивительно, но даже такие полезные и общепризнанные фрукты могут нанести вред нашему организму. Особенно, если мы перебарщиваем с их употреблением.
- Фруктоза (тип сахара) из фруктов может вызвать повышенное газообразование, так как сахар переработается в кишечнике, выделит углекислый газ, что и приведет к неприятным последствиям: неприятным ощущениям и эстетическим последствиям, — предупреждает Бокерия.
Тот же самый эффект вы можете получить из-за увлечения авокадо. Важно понять, что не все продукты, которые принято считать здоровыми, подойдут не всем. Но точно никому не рекомендует Ольга Бокерия есть рафинированный сахар. Мы кладем его в чай, кофе, компоты, он содержится в выпечке, пирожных, конфетах.
- Имейте в виду, что сахар — это наркотик с очень высокой степенью зависимости, — предупреждает Бокерия. — Проводилось исследование, животным давали сахар и один из наркотиков, пытаясь вызывать у них зависимость. Через некоторое время, когда животным предоставлялся выбор, они всегда выбирали сахар.
Если вы начнете ограничивать себя в употреблении сахара, то вы сразу заметите изменения.
- У вас появится синдром отмены, появиться:
слабость;
вялость;
головная боль;
тревога;
агрессия;
плохое настроение.
Продолжаться симптомы будут около 5-7 дней, но после этого вы почувствуете себя намного лучше, — описала процесс Ольга Бокерия. — Восстановится психическая сфера, уменьшится отечность и газообразование, вес снизится или появится тенденция к этому. Также добавится энергии в течение дня, потому что не будет выбросов инсулина и, соответственно, скачков глюкозы.
Если почувствуете, что вам не хватает сладкого, замените привычные десерты на фрукты, мед, кленовый сироп или другие натуральные сахара.
Важно! Откажитесь от продуктов, которые готовятся с использованием кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (Hign fructose corn syrup) — этот подсластитель вызывает мощнейший выброс инсулина и резкое снижение сахара в крови. В таких ситуациях очень быстро вновь возникает чувство голода, тянет на сладкое и возникает порочный круг.
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