Во-первых, антидепрессанты в народе считаются лекарствами с «большим количеством побочек». Во-вторых, психологические расстройства соседствуют с клеймом «ненормальности», страхом потерять свое «социальное лицо», «загреметь в психушку».

Немалую роль в отрицании тревожных симптомов играет и низкая психологическая культура россиян. Например, сколько современных женщин знают о послеродовой депрессии? Между тем она может угрожать безопасности и мамы, и ребенка. В западных странах ее профилактика входит в обязательный план сопровождения рожениц.

Все это лишь усугубляет проблему и вынуждает человека «закрыться», производить впечатление внешне благополучного.

Не случайно «депрессия с улыбкой» — или еще ее называют «маскированная» — одна из самых распространенных форм этого заболевания.

Картина развивается следующим образом. С точки зрения окружающих человек выглядит успешным и жизнерадостным. Временами он, однако, жалуется на плохое физическое самочувствие, усталость, головные боли, у него наблюдаются бессонница и потеря аппетита. При этом страдающий психическим расстройством активно отрицает наличие такового. В результате болезнь прогрессирует, а скрытые суицидальные намерения могут усилиться.

Факторами риска для возникновения депрессии могут быть как психологические потрясения, травмы (например, потеря близкого человека, экономический крах, продолжительные эмоциональные нагрузки), так и генетическая предрасположенность, различные заболевания. Выражается депрессия многообразно. Порой это могут быть совершенно противоположные симптомы: сонливость-бессонница, возбуждение-заторможенность, отсутствие аппетита-переедание.