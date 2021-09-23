Страх перед помощью
«Ну-ка взбодрись!», «Что ты разнылся?», «Давай соберись, тряпка!» — это лишь малый набор фраз, которые поступают в адрес больных депрессией каждый день. Недопонимание они испытывают даже со стороны самых близких. Во многом это, конечно, вызвано различными предубеждениями.
Екатерина Огарева
психология
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук
Во-первых, антидепрессанты в народе считаются лекарствами с «большим количеством побочек». Во-вторых, психологические расстройства соседствуют с клеймом «ненормальности», страхом потерять свое «социальное лицо», «загреметь в психушку».
Немалую роль в отрицании тревожных симптомов играет и низкая психологическая культура россиян. Например, сколько современных женщин знают о послеродовой депрессии? Между тем она может угрожать безопасности и мамы, и ребенка. В западных странах ее профилактика входит в обязательный план сопровождения рожениц.
Все это лишь усугубляет проблему и вынуждает человека «закрыться», производить впечатление внешне благополучного.
Не случайно «депрессия с улыбкой» — или еще ее называют «маскированная» — одна из самых распространенных форм этого заболевания.
Картина развивается следующим образом. С точки зрения окружающих человек выглядит успешным и жизнерадостным. Временами он, однако, жалуется на плохое физическое самочувствие, усталость, головные боли, у него наблюдаются бессонница и потеря аппетита. При этом страдающий психическим расстройством активно отрицает наличие такового. В результате болезнь прогрессирует, а скрытые суицидальные намерения могут усилиться.
Факторами риска для возникновения депрессии могут быть как психологические потрясения, травмы (например, потеря близкого человека, экономический крах, продолжительные эмоциональные нагрузки), так и генетическая предрасположенность, различные заболевания. Выражается депрессия многообразно. Порой это могут быть совершенно противоположные симптомы: сонливость-бессонница, возбуждение-заторможенность, отсутствие аппетита-переедание.
Когнитивные симптомы
снижением умственной активности и утрата познавательного интереса;
трудности с концентрации внимания;
трудности принятия решений;
преобладание мрачных, негативных мыслей о себе, о своей жизни, о мире в целом;
мрачное, пессимистическое видение будущего с отсутствием перспективы, мысли о бессмысленности жизни;
мысли о самоубийстве (в тяжелых случаях).
Поведенческие симптомы
пассивность, трудности вовлечения в целенаправленную активность;
избегание контактов (склонность к уединению, утрата интереса к другим людям);
отказ от развлечений;
алкоголизация и злоупотребление психоактивными веществами, дающими временное облегчение.
Физиологические симптомы
нарушения сна, прерывистый сон, повышенная сонливость;
изменения аппетита (его утрата или напротив — переедание);
нарушение функции кишечника;
снижение сексуальной функции;
повышенная утомляемость при обычных физических и интеллектуальных нагрузках;
боли и разнообразные неприятные ощущения в теле (часто за грудиной, в области сердца).
Хорошая новость в том, что с болезнью можно справиться. Существуют медикаментозная, световая терапии, метод депривации сна и, безусловно, психотерапия, включающая еще больше подходов.
Диагностика, как правило, подразумевает опрос (шкала Бека) и наблюдение. В зависимости от тяжести состояния пациента, специалист корректирует лечение и определяет его сроки. Как и при тяжелых инфекциях, обратиться к врачу нужно как можно раньше. Причем отказываться от помощи, когда «стало полегче», не следует. Отсутствие же улучшений в течение первых шести месяцев приводит к повторной депрессии у 50% страдающих этим расстройством.
Больше, чем просто «хандра»
Если в вашем близком окружении человек с признаками депрессии, покажите, что вы видите и принимаете его состояние без осуждения, не усугубляйте его иррациональные страхи. Как уже было сказано, депрессия часто связана с бессилием, апатией, поэтому больному может понадобиться ваша помощь с поиском врача и организацией первого визита к нему. Когда вы подозреваете заболевание у себя, не стесняйтесь обращаться к психологам, психотерапевтам, психиатрам. Проведя первичную диагностику, они смогут сформировать для вас маршрут выхода из подавленного состояния, например, назначив медикаментозную терапию.
Стоит помнить, что депрессия — это не способ описать сегодняшнее настроение. В ее основе лежат сложные нейрохимические механизмы, воздействовать на которые можно только с помощью специальных препаратов. Самолечение и народные методы, так же, как и отрицание боли, здесь неуместны. Ведь найдется мало людей, кто пломбирует сами себе зубы или вырезает аппендикс.
Да, бывает такое, что человек «немного захандрил». Улучшить настроение помогут темный шоколад, виноград и общение по душам с близким человеком — это тоже своеобразный «антидепрессант». Также часто используется музыкотерапия, стабилизация режима дня, полноценный сон. Врач вам может посоветовать витамины и прием поддерживающих БАД (например, мелатониновой группы).
Чувствуете, что все это не отвлекает вас от тяжелых мыслей, не отказывайте себе в праве получить полноценную помощь. Как ни банально это прозвучит, но здоровье — это наша с вами личная ответственность.
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