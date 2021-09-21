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Зачастую под профилактикой заболеваний мы понимаем прием витаминов, противовирусных препаратов или укрепляющих иммунитет биологических добавок. Но не менее важно следить за гигиеной дома, где живут сотни тысячи патогенных микроорганизмов, которые потенциально могут быть опасны для здоровья.

Дарья Егорова

Дарья Егорова

медицина

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи

- Патогенные организмы или патогены — это микроскопические организмы, которые мы не можем увидеть невооруженным глазом, но которые могут стать причиной инфекционных заболеваний, — поясняет Дарья Егорова, кандидат биологических наук, научный сотрудник Центра им. Гамалеи. — Они живут вокруг нас, в наших домах в том числе. Из всего разнообразия различных патогенных организмов можно выделить 4 основные группы микробов: бактерии, вирусы, простейшие и грибы.

Наиболее распространенными патогенами являются вирусы и бактерии.

Бактерии – группа микробов. Они размножаются по экспоненте, взаимодействуя с другими живыми организмами. В эту группу входят, например, золотистый стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка, синегнойная палочка и многие другие. Они могут быть причиной самых разных инфекционных заболеваний, среди которых гнойные инфекции ран, пневмония, ангина, менингит, туберкулез, холера.

Вирусы — патогены, которые не являются клетками, а представляют собой сегменты ДНК или РНК в белковой оболочке. Для размножения они заражают живые клетки, размножаются внутри и заставляя их вырабатывать еще больше вирусов быстрыми темпами, таким образом вызывая различные болезни. Например, вирус гриппа — причина вирусной пневмонии, норовирус — желудочного гриппа, вирус ветряной оспы — ветрянки.

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- Эти микробы передаются от человека к человеку или от человека к предмету, — поясняет Дарья Егорова. — То есть, если вы контактировали с больным или прикоснулись к поверхности, зараженной микробами, а затем пришли домой и, не помыв руки, начали заниматься домашними делами и готовить еду, то микробы теперь могут быть у вас дома. К тому же они могут очень быстро размножаются.

Так, исследования доказывают, что всего за 4 часа вирусы и бактерии могут от одного зараженного источника распространиться по 50% поверхностей в помещении. Поэтому, чтобы ваш дом не превратился в дом патогенов, важно тщательно следить за гигиеной.

Самые опасные места в квартире, где обитают микробы

Кухня

- Санитарный фонд NSF подтверждает, что обычная кухонная губка — любимое место для обитания и размножения микробов, а в более 75% кухонных губок и тряпок были обнаружены сальмонелла, кишечная палочка и частицы фекалий, — рассказывает Дарья Егорова. — Причины просты — влажно, тепло и есть остатки еды, которыми можно питаться. То же самое относится к разделочным доскам, столешницам, раковине и другим поверхностям на кухне. Чтобы себя обезопасить, рекомендуется проводить регулярную уборку с дезинфицирующими средствами, а также часто менять губки и тряпки.

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Комната

Игровые джойстики

- Они редко дезинфицируются, но часто используются, — предупреждает биолог. — По данным UNICEF, на 100 кв.см джойстиков и игровых рулей живут в среднем 7,863 микроба. Сюда же можно отнести и другие электронные устройства, например, смартфоны и компьютерные клавиатуры, к которым мы часто прикасаемся.

Ручки и выключатели

- Исследователи NSF рассказали, что микробы скапливаются на выключателях и ручках, а самое интересное, что выключатели в ванной, ручки холодильника, плиты и микроволновой печи притягивают большее количество патогенов, чем дверные ручки, — говорит Дарья Егорова.

Подлокотники мягкой мебели

Обивка мебели собирает большое количество болезнетворных организмов, накапливая человеческое сало и пот годами. По данным UNICEF, каждые 100 кв.см подлокотников мягкой мебели — место обитания в среднем 19,2 тысяч микробов.

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Ванная и туалет

Зубная щетка 

- Это магнит, притягивающий все бактерии, которые находятся в воздухе вокруг. Как выяснили ученые Манчестерского университета, на зубной щетке обитает более 100 млн бактерий, в том числе кишечная палочка и стафилококк. Решить проблему сможет частая дезинфекция стаканчика или держателя, а также регулярная смена зубной щетки, — говорит Дарья Егорова.

Кстати

Согласно выводам экспертов, в ванной самой грязной зоной с точки зрения бактерий считаются радиатор и вешалка для полотенец. 

Исследователи объясняют, что влажные полотенца — идеальная среда для размножения вредных микроорганизмов и бактерий. А радиаторы притягивают пыль, грязь, плесень. Кроме того, эти места в ванной (в отличие от унитазов и раковин) моют и дезинфицируют гораздо реже.
Все это может привести к раздражению кожи и даже к различным заболеваниям.

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Домашняя пыль

- Это «коктейль» из микроскопических компонентов органического и минерального происхождения, — объясняет Дарья Егорова. — Это и чешуйки омертвевшей кожи, и волосы, и цветочная пыльца, а также огромное количество микробов, которые могут быть опасны для здоровья. По данным ученых из Университета Колорадо, обычная домашняя пыль является домом в среднем для 9 тысяч различных микробов, включая 2000 грибков и 7000 разновидностей бактерий. А кроме того, в ней живут пылевые клещи — невидимые насекомые, продукты жизнедеятельности которых вызывают, например, развитие астмы, аллергические реакции, кашель, насморк.

Для поддержки чистоты в доме эксперт рекомендует использовать средства, которые не содержат хлор и работают благодаря содержанию в них спирта и кислот, что при правильном применении безопасно для человека и домашних животных.

Анна Майская