Зачастую под профилактикой заболеваний мы понимаем прием витаминов, противовирусных препаратов или укрепляющих иммунитет биологических добавок. Но не менее важно следить за гигиеной дома, где живут сотни тысячи патогенных микроорганизмов, которые потенциально могут быть опасны для здоровья.
Дарья Егорова
медицина
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи
- Патогенные организмы или патогены — это микроскопические организмы, которые мы не можем увидеть невооруженным глазом, но которые могут стать причиной инфекционных заболеваний, — поясняет Дарья Егорова, кандидат биологических наук, научный сотрудник Центра им. Гамалеи. — Они живут вокруг нас, в наших домах в том числе. Из всего разнообразия различных патогенных организмов можно выделить 4 основные группы микробов: бактерии, вирусы, простейшие и грибы.
Наиболее распространенными патогенами являются вирусы и бактерии.
Бактерии – группа микробов. Они размножаются по экспоненте, взаимодействуя с другими живыми организмами. В эту группу входят, например, золотистый стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка, синегнойная палочка и многие другие. Они могут быть причиной самых разных инфекционных заболеваний, среди которых гнойные инфекции ран, пневмония, ангина, менингит, туберкулез, холера.
Вирусы — патогены, которые не являются клетками, а представляют собой сегменты ДНК или РНК в белковой оболочке. Для размножения они заражают живые клетки, размножаются внутри и заставляя их вырабатывать еще больше вирусов быстрыми темпами, таким образом вызывая различные болезни. Например, вирус гриппа — причина вирусной пневмонии, норовирус — желудочного гриппа, вирус ветряной оспы — ветрянки.
- Эти микробы передаются от человека к человеку или от человека к предмету, — поясняет Дарья Егорова. — То есть, если вы контактировали с больным или прикоснулись к поверхности, зараженной микробами, а затем пришли домой и, не помыв руки, начали заниматься домашними делами и готовить еду, то микробы теперь могут быть у вас дома. К тому же они могут очень быстро размножаются.
Так,
Самые опасные места в квартире, где обитают микробы
Кухня
- Санитарный фонд
Комната
Игровые джойстики
- Они редко дезинфицируются, но часто используются, — предупреждает биолог. — По
Ручки и выключатели
- Исследователи
Подлокотники мягкой мебели
Обивка мебели собирает большое количество болезнетворных организмов, накапливая человеческое сало и пот годами. По
Ванная и туалет
Зубная щетка
- Это магнит, притягивающий все бактерии, которые находятся в воздухе вокруг. Как
Кстати
Согласно
Исследователи объясняют, что влажные полотенца — идеальная среда для размножения вредных микроорганизмов и бактерий. А радиаторы притягивают пыль, грязь, плесень. Кроме того, эти места в ванной (в отличие от унитазов и раковин) моют и дезинфицируют гораздо реже.
Все это может привести к раздражению кожи и даже к различным заболеваниям.
Домашняя пыль
- Это «коктейль» из микроскопических компонентов органического и минерального происхождения, — объясняет Дарья Егорова. — Это и чешуйки омертвевшей кожи, и волосы, и цветочная пыльца, а также огромное количество микробов, которые могут быть опасны для здоровья. По данным
Для поддержки чистоты в доме эксперт рекомендует использовать средства, которые не содержат хлор и работают благодаря содержанию в них спирта и кислот, что при правильном применении безопасно для человека и домашних животных.
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