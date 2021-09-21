Бактерии – группа микробов. Они размножаются по экспоненте, взаимодействуя с другими живыми организмами. В эту группу входят, например, золотистый стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка, синегнойная палочка и многие другие. Они могут быть причиной самых разных инфекционных заболеваний, среди которых гнойные инфекции ран, пневмония, ангина, менингит, туберкулез, холера.

Вирусы — патогены, которые не являются клетками, а представляют собой сегменты ДНК или РНК в белковой оболочке. Для размножения они заражают живые клетки, размножаются внутри и заставляя их вырабатывать еще больше вирусов быстрыми темпами, таким образом вызывая различные болезни. Например, вирус гриппа — причина вирусной пневмонии, норовирус — желудочного гриппа, вирус ветряной оспы — ветрянки.