Головная боль врачей

Прионные заболевания известны давно, но еще со времен СССР их почти не регистрируют в стране. И даже не потому, что они такие редкие (хотя это на самом деле так. К примеру, болезнь Крейтцфельдта-Якоба в доковидное время встречалась у одного человека из миллиона), но еще и потому, что болезнь считается заразной — передается не воздушно-капельным путем, а через кровь.

«Такие пациенты — головная боль для всех врачей. Для врача это риск, потому что нужно делать люмбальную пункцию (введение иглы в пространство спинного мозга на поясничном уровне, — прим. ред.), брать кровь, ликвору (спинномозговую жидкость). Помня истории о том, как у кого-то порвалась перчатка, психологически это делать сложно и неприятно. Поэтому, как правило, их выписывают с какой-нибудь стандартной энцелофапатией домой, и они там тихо умирают», — признался «Доктору Питеру» врач одной из петербургских больниц.

В итоге люди оказываются без диагноза, не зная от чего умирают, а родственники не понимают, что они в огромной опасности.

Кроме того, по требованию Роспотребнадзора врач обязан известить о пациенте с прионным заболеванием в течение двух часов после постановки диагноза, и утилизировать (то есть уничтожить) все медицинское оборудование, с которым соприкасался пациент. По логике — если ему делали МРТ, то аппарат утилизируют тоже. Поэтому врачи предпочитают не ставить такой диагноз, считая, что для пациента он уже не имеет особого значения — финал в любом случае печальный.