Ученые: Потеря обоняния может сигнализировать о начале болезни Паркинсона

Потеря обоняния - симптом, который может указывать на начальную стадию болезни Паркинсона. У многих пациентов еще за несколько лет до обнаружения явных симптомов (тремора, нарушения походки) пропадало обоняние. Исследования показали, что 90% пациентов с болезнью Паркинсона перестают частично или полностью чувствовать запахи.

Ученые нашли свзять между потерей обоняния и начальной стадией болезни Паркинсона, сообщает издание Express. Пациенты, у которых уже диагностировано данное заболевание, вспоминают, что за несколько лет до проявления характерных симптомов (тремора, изменения мышечного тонуса, нарушения походки - Прим. Ред.) у большинства из них начались проблемы с обонянием.

Специалистты пришли к выводу, что большинство пациентов с болезнью Паркинсона частично или полностью теряли обоняние на ранней стадии болезни. Это состояние называется гипосмией. Исследования показали, что предмоторная фаза (время до появления двигательных симптомов) длится около пяти лет или более. Кроме того, было подсчитано, что в некоторых случаях потеря обоняния может произойти за 10 лет до того, как болезнь будет диагностирована.

Почему потеря обоняния может быть началом болезни Паркинсона, ученым еще предстоит выяснить. Одна из гипотез - сам процесс заболевания может начинаться в обонятельной луковице, части мозга, которая за него отвечает.

Другие симптомы заболевания - тремор, неконтролируемые движения во время сна, скованность конечностей или замедленные движения, изменение голоса. В настоящее время также считается, что причиной этой болезни может быть сочетание генетических изменений и факторов окружающей среды.