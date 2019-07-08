В Роспотребнадзоре назвали главный рассадник бактерий на кухне

Больше всего грязи и бактерий скапливается на губке для мытья посуды. По словам специалистов Роспотребнадзора, там в 200 тысяч раз больше бактерий, чем на сидении унитаза.

Губка для мытья посуды считается одним из самых грязных предметов в доме, говорит Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области. По ее словам, на губке в 200 тысяч раз больше бактерий, чем на сидении унитаза. Именно поэтому на предприятиях общественного питания для мытья посуды и овощей их запрещено использовать.

«У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. Если использовать одну губку на все случаи жизни – для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей – она будет рассадником заразы на нашей кухне. Губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю», - цитирует специалиста радио Sputnik.

Надежда Раева пояснила, что в раковине можно мыть корнеплоды, загрязненные землей, мясо, в котором могут находиться патогенные для человека микроорганизмы, гельминты. Для мытья раковины лучше выделить отдельную губку и щетку для мытья овощей.

«Заменить губку можно обычными синтетическими пластмассовыми щетками, которые можно регулярно мыть, ошпаривать кипятком, дезинфицировать. В пластмассе патогенная микрофлора растет в меньших количествах. В санитарных требованиях еще рекомендуют использовать кухонную ветошь, которую можно постирать к концу дня», - рассказала специалист.