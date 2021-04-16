Рекомендует инфекционист: Беременным не стоит заводить кошку и пробовать, соленый ли фарш

"Сколько кошек было выброшено на улицу из-за страха заболеть токсоплазмозом, даже страшно себе представить!", - говорит врач-инфекционист Анна Носкова. Она разъяснила "Доктору Питеру", чем опасно инфекционное заболевание для будущих мам, как вести себя беременным и почему им не стоит заводить кошку.

Токсоплазмоз - это инфекция, вызываемая паразитом Toxoplasma gondii. По некоторым оценкам, ей инфицировано до половины населения мира, но для здорового человека токсоплазмоз совершенно не опасен, говорит врач-инфекционист Анна Носкова.

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- Инфекция, как правило, не вызывает явных симптомов у взрослых со здоровой иммунной системой. В некоторых случаях могут наблюдаются легкие симптомы простуды, воспаление лимфатических узлов на шее, боли в мышцах, - отмечает специалист. - Паразит остается в организме человека в неактивном состоянии в течение длительного времени (как и герпес), возможно, даже на всю жизнь.

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Основные хозяева паразита - кошки. Они могут стать его носителем, съев инфицированную мышь или зараженное мясо, а после выделять с фекалиями миллионы ооцист (формы жизни паразита в виде оплодотворенных яйцеклеток в оболочке), которые затем могут заразить других животных и людей. Ооцисты становятся заразными через 24 часа и могут оставаться заразными до 18 месяцев, отмечает врач

Наиболее подвержены тяжелому течению инфекции люди с ослабленной иммунной системой и беременные. Заболевание может стать причиной выкидыша, мертворождения и детской инвалидности, предупреждает врач.

- Если вы планируете забеременеть, можно сдать кровь на антитела к Toxoplasma gondii, - рекомендует Анна Носкова. - Как правило, если женщина заразилась до того, как забеременела (в крови есть IgG), нерожденный ребенок будет защищен, потому что у матери давно выработался иммунитет. Если тест отрицательный, то тогда придется принимать меры предосторожности.

Врач просит не делать необдуманных поступков - избавляться от домашней кошки ни в коем случае нельзя.

- Если у вас домашняя кошка, которая "сто лет" живет с вами, на улицу не ходит, ест только магазинный корм, то не стоит беспокоиться. Следует лишь выполнять простые правила. Например, беременным надо снять с себя обязанности по чистке кошачьего туалета. В крайнем случае, делать это можно только в одноразовых перчатках, а после уборки мыть руки с мылом. При этом, менять кошачий туалет надо ежедневно, так как для того, чтобы паразит стал заразным, надо от 1 до 5 дней. А вот новую кошку во время беременности лучше не заводить.

Также инфекционист советует избегать бездомных животных, особенно "милых" котят (они наиболее восприимчивы к паразитам, не имеют никаких симптомов, и выделяют ооцисты в течение 3 недель), не выпускать домашнего питомца на улицу и не кормить его сырым мясом.

Как происходит заражение токсоплазмозом:

сразу после контакта с кошкой (мойте руки перед едой),

при употреблении недостаточно термически обработанного мяса (никогда не пробуйте сырой фарш на соль),

при употреблении плохо промытых овощей, фруктов, зелени, воды, зараженной токсоплазмой,

при очистке кошачьего лотка;

заразиться может новорожденный, инфекцию ему передает мать,

при трансплантации инфицированных органов или переливании инфицированной крови, хотя это случается очень редко.

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