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Фонтанка.ру
Инфекционные болезни

Рекомендует инфекционист: Беременным не стоит заводить кошку и пробовать, соленый ли фарш

14:15, 16.04.2021   / 1 комментарий ↓
"Сколько кошек было выброшено на улицу из-за страха заболеть токсоплазмозом, даже страшно себе представить!", - говорит врач-инфекционист Анна Носкова. Она разъяснила "Доктору Питеру", чем опасно инфекционное заболевание для будущих мам, как вести себя беременным и почему им не стоит заводить кошку.

Токсоплазмоз - это инфекция, вызываемая паразитом Toxoplasma gondii. По некоторым оценкам, ей инфицировано до половины населения мира, но для здорового человека токсоплазмоз совершенно не опасен, говорит врач-инфекционист Анна Носкова. 

- Инфекция, как правило, не вызывает явных симптомов у взрослых со здоровой иммунной системой. В некоторых случаях могут наблюдаются легкие симптомы простуды, воспаление лимфатических узлов на шее, боли в мышцах, - отмечает специалист. - Паразит остается в организме человека в неактивном состоянии в течение длительного времени (как и герпес), возможно, даже на всю жизнь.

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Основные хозяева паразита - кошки. Они могут стать его носителем, съев инфицированную мышь или зараженное мясо, а после выделять с фекалиями миллионы ооцист (формы жизни паразита в виде оплодотворенных яйцеклеток в оболочке), которые затем могут заразить других животных и людей. Ооцисты становятся заразными через 24 часа и могут оставаться заразными до 18 месяцев, отмечает врач

Наиболее подвержены тяжелому течению инфекции люди с ослабленной иммунной системой и беременные. Заболевание может стать причиной выкидыша, мертворождения и детской инвалидности, предупреждает врач.

- Если вы планируете забеременеть, можно сдать кровь на антитела к  Toxoplasma gondii, - рекомендует Анна Носкова. - Как правило, если женщина заразилась до того, как забеременела (в крови есть IgG), нерожденный ребенок будет защищен, потому что у матери давно выработался иммунитет. Если тест отрицательный, то тогда придется принимать меры предосторожности. 

Врач просит не делать необдуманных поступков - избавляться от домашней кошки ни в коем случае нельзя.

- Если у вас домашняя кошка, которая "сто лет" живет с вами, на улицу не ходит, ест только магазинный корм, то не стоит беспокоиться. Следует лишь выполнять простые правила. Например, беременным надо снять с себя обязанности по чистке кошачьего туалета. В крайнем случае, делать это можно только в одноразовых перчатках, а после уборки мыть руки с мылом. При этом, менять кошачий туалет надо ежедневно, так как для того, чтобы паразит стал заразным, надо от 1 до 5 дней. А вот новую кошку во время беременности лучше не заводить.

Также инфекционист советует избегать бездомных животных, особенно "милых" котят (они наиболее восприимчивы к паразитам, не имеют никаких симптомов, и выделяют ооцисты в течение 3 недель), не выпускать домашнего питомца на улицу и не кормить его сырым мясом.

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Как происходит заражение токсоплазмозом:

© Доктор Питер

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