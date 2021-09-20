- По некоторой гипотезе, назовем ее так, довольно распространенной в профессиональном сообществе, если возникла серьезно выраженная вирусная инфекция и включился неспецифический (врожденный) иммунитет, то организм в этот период становится более защищенным от возможных заражений другими вирусными инфекциями. При этом важно понимать, речь идет именно об активном патологическом процессе — острой фазе инфекционного заболевания. Не надо думать, что если человек месяц назад переболел вирусной инфекцией, то он защищен от ковида.

Но, по словам иммунолога, многие факторы противоречат этой гипотезе.

- Есть много публикаций по пандемическому периоду 2009 года, когда бушевал грипп H1N1 (известный как «свиной грипп»). Тогда исследователи анализировали, как ведут себя другие вирусы на фоне этой пандемии. Оказалось, что даже на подъеме эпидпроцесса значительную часть заражений, процентов 40, составляли другие случаи ОРВИ — наиболее часто респираторно-синтициальный вирус и чуть меньше аденовирус.

При «свином гриппе» в 2009 году, так же как при ковиде в 2020-ом, резко ушел грипп других типов. Причина в специфическом иммунитете. Линии гриппа очень отличаются друг от друга, но между ними есть и похожие черты.

- На фоне острого заболевания уровни антител, которые образуются в ответ на новый пандемический штамм, считаются во многих случаях достаточным, чтобы блокировать и другие циркулирующие штаммы гриппа. В отношении гриппа такая система действительно работает. Но работает она не потому, что включается интерфероновая защита, а потому, что запускаются врожденный иммунитет и выработка антител. А на другие инфекции это влияет не сильно.

В науке есть специальный термин — интерференция между разными ОРВИ, то есть между наиболее тяжелым ОРВИ и остальными. Но эффект не супервыраженный, уточняет эксперт.

- Это все описано многократно, — рассказывает Николай Крючков. — Во время зимнего сезона исследователи обнаруживали 10, 15 и даже 20 процентов случаев ОРВИ, которые были вызваны одновременным инфицированием двумя разными ОРВИ. Это говорит о том, что возможно параллельное заражение, так называемая микст-инфекция.

Сам факт того, что возможно одновременное присутствие двух инфекций разных вирусов, не говорит о том, что гипотеза «интерферонового щита» универсальна.

Но даже если утверждение профессора Чумакова верно, то с практической точки зрения оно бессмысленно, считает иммунолог Николай Крючков.

- Даже если теоретически это так, мы видим, какая низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Большинство болеет более мощным ковидом. Кому это может быть актуально? Я думаю, никому. Как-то отдельно помогать распространяться другим вирусам и не помогать коронавирусу, совершенно невозможно — если только не будут напрямую заражать людей конкретным вирусом.