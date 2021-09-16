Вопрос, который до сих пор волнует многих: поможет ли вакцинация от гриппа защитить организм от заражения новой коронавирусной инфекцией? Группа ученых из университетов и научных центров Нидерландов и Германии провела исследование, после которого пришла к выводу, что прививка от гриппа эффективна — она действительно может защитить от COVID-19. Результаты опубликованы на портале medRxiv .

Эксперты отмечают, что некоторые вакцины, например, от туберкулеза, способны тренировать иммунную систему, тем самым в будущем смогут защитить организм от других вирусных патогенов. Поэтому сотрудники Медицинского Центра Радбауд вместе с коллегами решили исследовать эффективность ежегодной вакцины от гриппа. Они изучили данные сотрудников крупной голландской больницы. Результаты показали: те, кто вакцинировался от гриппа во время первой волны пандемии, заражались на 37% меньше невакцинированных, а те, кто привился во время второй волны — на 49%.