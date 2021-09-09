Сезонный рост заболеваемости гриппом начинается в ноябре-декабре, поэтому активная прививочная кампания стартует в начале сентября и продлится до конца осени. Каждый год разрабатывается новая вакцина, так как ежегодно вирус гриппа мутирует.
Туйаара Санникова
медицина
кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму
- Специалисты лабораторий Минздрава и Роспотребнадзора заблаговременно изучают и предполагают, какой штамм вируса будет активен в предстоящем эпидемиологическом сезоне, а затем, на основании полученных данных, создают вакцину. Вот почему важно проходить ревакцинацию каждый год, — обращает внимание врач Туйаара Санникова. — Для формирования иммунного ответа требуется приблизительно 21 день, поэтому лучше всего сделать прививку от гриппа в сентябре или октябре (перед ростом заболеваемости).
Кому в первую очередь нужна прививка от гриппа
людям с ослабленным иммунитетом,
тем, кто страдает хроническими заболеваниями,
пожилым людям,
детям,
медицинским работникам,
педагогам,
работникам социальных структур.
Специальной подготовки к вакцинации от гриппа не требуется, однако нужно соблюдать несколько простых правил перед прививкой
За две недели до иммунизации рекомендуется отказаться от посещения общественных мест, чтобы снизить вероятность заражения инфекционными заболеваниями и ОРВИ.
Если перед вакцинацией человек ощущает недомогание, у него болит горло, появился кашель или насморк, то иммунизацию необходимо отложить.
За 3 дня до прививки от гриппа необходимо ограничить употребление алкоголя, так как спиртосодержащие напитки могут замедлить выработку антител. В течение 3-5 дней после прививки также рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя.
За день до вакцинации и несколько дней после не следует перегружаться энергозатратными силовыми тренировками в спортивном зале, лучше дать организму время восстановиться. Возобновлять занятия следует постепенно, лучше начать с легкой кардиотренировки, а затем вернуться в привычный темп.
В день прививки не стоит посещать бани и сауны, необходимо избегать переохлаждений, так как резкие перепады температур могут отрицательно повлиять на иммунную систему организма.
- Аллергикам следует особенно внимательно подходить к выбору вакцины, важно подобрать препарат, состоящий из подходящих для организма компонентов, для этого необходимо обратиться к терапевту или врачу-аллергологу, — рекомендует врач Санникова. — Людям с хроническими заболеваниями перед иммунизацией рекомендуется пройти базовое обследование, сдать клинический и биохимический анализ крови для того, чтобы исключить обострение болезни. Лучше всего пройти обследование у лечащего врача и получить разрешение на проведение вакцинации.
Большинство пациентов соблюдают эти простые требования, что дает возможность избегать осложнений и побочных эффектов после вакцинации, заключает врач.
Как прививка от гриппа влияет на коронавирус
- Заражение обоими вирусами может быть более злокачественным для пациента, чем если бы он заболел какой-либо одной из этих инфекций, — заявил РИА Новости врач-инфекционист Андрей Поздняков.
А глава Роспотребнадзора предупредила, что в наступающем сезоне прогнозируется более высокая циркуляция вирусов гриппа.
Прививка от гриппа и коронавируса — можно ли объединять
Между вакцинацией от коронавирусной инфекции и прививкой от гриппа должен пройти минимум один месяц. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
- Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя, — добавил он, передает
Прививка от гриппа 2021 — название
В этом году в России будут доступны только отечественные вакцины.
Гриппол, Гриппол плюс и Совигрипп — трехвалентные, 5 мкг.
Ультрикс — 15 мкг.
Ультрикс квадри — четырехвалентная (это лучше трехвалентной), 15 мкг. Разрешена с 6 лет.
Флю-М — 15 мкг. Разрешена с 18 лет.
Перебоев с производством вакцин производители не ждут,
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