- Аллергикам следует особенно внимательно подходить к выбору вакцины, важно подобрать препарат, состоящий из подходящих для организма компонентов, для этого необходимо обратиться к терапевту или врачу-аллергологу, — рекомендует врач Санникова. — Людям с хроническими заболеваниями перед иммунизацией рекомендуется пройти базовое обследование, сдать клинический и биохимический анализ крови для того, чтобы исключить обострение болезни. Лучше всего пройти обследование у лечащего врача и получить разрешение на проведение вакцинации.

Большинство пациентов соблюдают эти простые требования, что дает возможность избегать осложнений и побочных эффектов после вакцинации, заключает врач.