О тяжелом пациенте рассказали в СПбГПМУ сегодня, 9 сентября. К счастью, история закончилась хорошо — 10-летнего Даню уже выписали, он вернулся вместе с родными домой, в Карелию, где восстанавливает силы. По словам врачей, этот случай редкий.

– У детей КТ-4 (самая высокая степень поражения легких) — редкость, это единичные случаи, — говорит заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Педиатрического университета Светлана Баннова.

По словам мамы Кристины, ее сын раньше ничем серьезным не болел. И никто в семье не ожидал, что он так тяжело перенесет ковид. Первые симптомы появились 2 августа.

– Заболел муж, потом — я, потом — Даня. У нас всех подтвердился COVID-19. Не заразился только семилетний младший сын, — рассказала Кристина.

Взрослые перенесли инфекцию сравнительно легко — обошлось без госпитализации. У Даниила сначала была только небольшая температура и кашель. Но 5 августа его состояние ухудшилось и врач назначил антибиотик. Через несколько дней температура тела поднялась до 39,5 градусов, и сбить ее жаропонижающими не удавалось.

Сначала мальчика госпитализировали в межрайонную больницу города Костомукша. Там компьютерная томография показала пневмонию с 52-процентным поражением легочной ткани. Ребенка перевели в Петрозаводскую Республиканскую инфекционную больницу. Вскоре потребовалась респираторная поддержка с помощью назальных канюль. Врачам удалось снизить температуру, но поражение легких усилилось — достигло 86%. После телемедицинской консультации было принято решение транспортировать мальчика в Петербург, в клинику СПбГПМУ.