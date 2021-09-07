Грипп пропал, вокруг сплошной ковид. Этой ситуации удивлялись многие. Дескать, сейчас любую простуду приписывают к новой коронавирусной инфекции. Хотя вирусологи объяснили, грипп никуда не пропал, его временно вытеснил ковид. Размножаются заболевания в одних и тех же клетках человеческого организма. COVID-19 сильнее, гриппу приходится уступать.

Но, похоже, это была временная капитуляция, в России уже фиксируют случаи заболевания гриппа, еще до старта сезона. В страну идет «свиной» или «гонконгский» грипп. Чтобы защититься, необходимо сделать вакцину. Может ли прививка от коронавируса защитить от гриппа? Как взаимодействуют два вируса? Ждать ли нам микс-инфекций? На вопросы ответил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.