Грипп пропал, вокруг сплошной ковид. Этой ситуации удивлялись многие. Дескать, сейчас любую простуду приписывают к новой коронавирусной инфекции. Хотя вирусологи объяснили, грипп никуда не пропал, его временно вытеснил ковид. Размножаются заболевания в одних и тех же клетках человеческого организма. COVID-19 сильнее, гриппу приходится уступать.
Но, похоже, это была временная капитуляция, в России уже фиксируют случаи заболевания гриппа, еще до старта сезона. В страну идет «свиной» или «гонконгский» грипп. Чтобы защититься, необходимо сделать вакцину. Может ли прививка от коронавируса защитить от гриппа? Как взаимодействуют два вируса? Ждать ли нам микс-инфекций? На вопросы ответил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Андрей Поздняков
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
- Может ли вакцина от коронавируса защитить от гриппа?
- Вакцины работают только от тех микроорганизмов, против которых они разработаны. Иммунизация от полиомиелита защищает только от полиомиелита, прививка от вирусного гепатита В — только от него. Таким образом, вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот.
- В какие сроки надо привиться от гриппа?
- Вакцинироваться нужно хотя бы за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть — в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и гриппа следует сделать интервал в 1 месяц.
- Если коронавирус вытеснил грипп, разве прививка необходима?
- Эта необходимость возникла из-за опасений появления микст-инфекций гриппа и COVID-19. Микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней сосудистой оболочки сосудов (эндотелии) и повреждают ее — соответственно, разносятся с кровотоком по всем органам; и вместе с тем поражают клетки дыхательных путей и легких, почек, центральной нервной системы, сердца и так далее. Соответственно, заражение обоими вирусами может быть более «злокачественным» для пациента, чем, если бы он заболел какой-либо одной из этих инфекций. Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжело пострадают основные системы и каких последствий ждать. В любом случае — сосудистая система пострадает сильно.
- Может ли взаимодействие гриппа и коронавируса влиять на дальнейшие мутации?
- Возможно, эти вирусы конкурируют между собой за клетки хозяина при одновременном попадании в один организм, менее вероятно, что они оказывают синергическое (совместное) действие. Пока на этот счет данных нет. На возникновение значимых для человека мутаций одновременное заражение вряд ли повлияет напрямую, и, в любом случае, для человека такая мутация не будет клинически значимой и фатальной.
- Состав вакцины гриппа меняют дважды в год, это нормально? Не требуется ли проведение дополнительных исследований?
- Вакцины от гриппа, независимо от страны-производителя и антигенной структуры, входящей в состав, уже не являются новыми. Все процессы производства вакцины, включая фазы клинических испытаний — давно пройдены, получены регламентирующие и разрешающие использование документы. В вакцине меняется только одна из составляющих — вводится тот штамм гриппа, который путем предшествующих наблюдений специальной комиссией признан потенциально превалирующим в будущем сезоне. Поэтому изготовление и применение вакцины от гриппа с новым штаммом не является, по сути, изготовлением нового препарата, следовательно — не нуждается в клинических исследованиях и испытаниях.
- Если не требуются дополнительные клинические испытания, почему бы в вакцину против коронавируса не добавлять так же быстро новые штаммы?
- Возбудитель гриппа давно изучен, выделены его основные антигены, отработаны технологии их получения, введения в вакцину и промышленного производства, понятен механизм иммунного ответа на данный вирус. При этом грипп является одним из самых часто мутирующих вирусов, поэтому создать вакцину, способную эффективно защищать человека на длительный срок не получается. Необходимы регулярные повторные вакцинации. Для SARS-CoV-2 ни одно из вышеперечисленных утверждений не подходит. Это новый, малоизученный вирус, и механизм иммунного ответа до сих пор не до конца понятен. Поэтому с вакцинами от ковид есть затруднения.
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