- В этом году заболеваемость гриппом и в России, и за рубежом фантастически низкая, какой никогда не было. Случаи микст-инфекций, которых мы все боялись, в Петербурге в этом эпидсезоне в медицинской литературе не описаны. Это подтверждает то, что среди респираторных вирусов существует жесткая конкуренция — коронавирус все остальные вирусы вытеснил, — рассказал «Доктору Питеру» Алексей Яковлев, экс-главврач Боткинской больницы.

В конце лета в Петербурге традиционно должна начаться прививочная кампания против гриппа. По мнению инфекциониста, вместо прививки от гриппа в этом году лучше вакцинироваться от коронавируса.

- По моему мнению, надо делать прививку от коронавируса — она сейчас наиболее актуальна. Для особо тревожных есть два варианта: можно привиться сразу двумя вакцинами — от гриппа и коронавируса (одновременно с первой дозой), а можно сделать противогриппозную прививку не ранее, чем через месяц после введения второй дозы антикоронавирусной, — говорит Алексей Яковлев.