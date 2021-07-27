Опасения не оправдались
Год назад всех петербуржцев активно призывали вакцинироваться против гриппа. В России ждали три новых штамма вируса, к тому же боялись тяжелых микст-инфекций — одновременного заражения коронавирусом и гриппом. К счастью, прогнозы и опасения не оправдались.
Алексей Яковлев
Медицина
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ
- В этом году заболеваемость гриппом и в России, и за рубежом фантастически низкая, какой никогда не было. Случаи микст-инфекций, которых мы все боялись, в Петербурге в этом эпидсезоне в медицинской литературе не описаны. Это подтверждает то, что среди респираторных вирусов существует жесткая конкуренция — коронавирус все остальные вирусы вытеснил, — рассказал «Доктору Питеру» Алексей Яковлев, экс-главврач Боткинской больницы.
В конце лета в Петербурге традиционно должна начаться прививочная кампания против гриппа. По мнению инфекциониста, вместо прививки от гриппа в этом году лучше вакцинироваться от коронавируса.
- По моему мнению, надо делать прививку от коронавируса — она сейчас наиболее актуальна. Для особо тревожных есть два варианта: можно привиться сразу двумя вакцинами — от гриппа и коронавируса (одновременно с первой дозой), а можно сделать противогриппозную прививку не ранее, чем через месяц после введения второй дозы антикоронавирусной, — говорит Алексей Яковлев.
Всемирная организация здравоохранения в предстоящем эпидсезоне 2021/2022 прогнозирует активность двух новых штаммов вируса гриппа А. В рекомендациях для Северного полушария, которые ВОЗ ежегодно дает весной, предлагается включить в состав трехвалентных вакцин (большая часть вакцин от гриппа в России) следующие штаммы:
Вирус, подобный штамму A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;
Вирус, подобный штамму A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);
Вирус, подобный штамму B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).
В состав четырехвалентных вакцин войдет еще один штамм вируса гриппа — вирус, подобный штамму B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).
Напомним, в этом году в вакцины входят два других штамма — гриппа A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09 и A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2).
Риновирус может защитить от COVID-19?
Если случаи гриппа в городе были единичными, то риновирусы продолжали циркулировать. Почему их не вытеснил коронавирус?
- Риновирус — респираторный вирус, который мог сочетаться и с гриппом. По результатам лабораторных исследований, у заболевших гриппом редко, но выявляли одновременно и риновирус. Однако в этом сезоне даже его было гораздо меньше обычного, — поясняет наш эксперт.
В июне ученые Йельского университета (США) высказали интересное предположение — риновирус якобы способен защитить от заражения коронавирусом. Ученые провели эксперименты с выращенной в лаборатории тканью дыхательных путей человека, зараженной риновирусом и SARS-CoV-2. И увидели, что в течение первых трех дней после заражения коронавирусом вирусная нагрузка удваивалась примерно каждые 6 часов, а в тканях с риновирусом репликация SARS-CoV-2 была полностью остановлена. «Доктор Питер» попросил Алексея Яковлева прокомментировать эти результаты:
- Скорее, это рабочая гипотеза, рожденная в рамках эксперимента. Выводы о защитной функции риновируса от COVID-19 по одному исследованию не делаются. Риновирусная инфекция, как правило, легкая. При этом коронавирусом можно заразиться как после нее, так и во время простуды. С какой вероятностью это может произойти, никто точно этого не скажет. Нужны массовые исследования, которых пока не было ни в одной стране.
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