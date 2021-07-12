Не влияет на смертность, но защищает от тяжелого течения вируса. Вакцина от гриппа способна снизить риски при заражении COVID-19. Неожиданный эффект прививки обнаружили американские ученые. При этом частота инсультов, тромбоза глубоких вен и сепсиса снижалась довольно значительно. Такие пациенты реже нуждались в неотложной помощи, госпитализации и риске оказаться в отделении реанимации.

«Мы проанализировали 75 тысяч пациентов с COVID-19, — описали масштаб исследований ученые из Университета Майами. — По нашим данным, вакцина от гриппа усиливает врожденный иммунитет — общую защиту организма от конкретного патогена, таким образом снижается сам риск заразиться коронавирусом и перенести его тяжело».

Есть вероятность, что у пациентов, которым делали прививку от гриппа, в целом, общее состояние здоровья лучше, но учитывать это в исследовании сложно. Ученые изучили медицинские карты пациентов из Великобритании, США и других стран. 37377 из них сделали прививку от гриппа, остальные — не вакцинировались.