Не влияет на смертность, но защищает от тяжелого течения вируса. Вакцина от гриппа способна снизить риски при заражении COVID-19. Неожиданный эффект прививки обнаружили американские ученые. При этом частота инсультов, тромбоза глубоких вен и сепсиса снижалась довольно значительно. Такие пациенты реже нуждались в неотложной помощи, госпитализации и риске оказаться в отделении реанимации.
«Мы проанализировали 75 тысяч пациентов с COVID-19, — описали масштаб исследований ученые из Университета Майами. — По нашим данным, вакцина от гриппа усиливает врожденный иммунитет — общую защиту организма от конкретного патогена, таким образом снижается сам риск заразиться коронавирусом и перенести его тяжело».
Есть вероятность, что у пациентов, которым делали прививку от гриппа, в целом, общее состояние здоровья лучше, но учитывать это в исследовании сложно. Ученые изучили медицинские карты пациентов из Великобритании, США и других стран. 37377 из них сделали прививку от гриппа, остальные — не вакцинировались.
«Все участники исследования были близки по возрасту, полу, этнической принадлежности, проблемам со здоровьем, включая диабет и заболевания легких» — уточнили ход работы в газете
Всех проверили на развитие пятнадцати потенциально серьезных последствий для здоровья — от тромбов до дыхательной недостаточности — в период с момента заболевания до четырех месяцев после. Частота инсультов у непривитых была выше на 45-58 процентов, тромбоз глубоких вен развивался чаще на 40 процентов, сепсис — на 36-45 процентов.
Врачи считают, что исследование о возможном влиянии прививок от гриппа на течение COVID-19 будет очень ценно для стран, где нет достаточного количество вакцины от новой коронавирусной инфекции. Так как обнаруженный эффект временно сможет приостанавливать рост заболеваемости и тяжесть течения.
«Но очень важно подчеркнуть, что мы настоятельно рекомендуем вакцину против COVID-19 и не предполагаем, что вакцина против гриппа является подходящей заменой», — уточняет руководитель исследования, профессор клинической хирургии в Университете Майами Деврндер Сингх.
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