В исследовании, которое началось в середине феврале 2021 года и завершится через год, приняли участие 200 добровольцев от 18 лет. Кроме анализов крови для проведения иммунологических исследований, ученые также собирают данные по нежелательным явлениям после вакцинации.

-Реакции на вакцинацию были отмечены примерно у половины добровольцев, — рассказывает Дарья Даниленко. — Большинство выявленных нежелательных явлений были легкой и средней степени выраженности (боль в месте инъекции, небольшое повышение температуры), быстро проходят, длятся около трех дней.

В течение всего исследования у добровольцев брали кровь на анализ — в день первой вакцинации, через 21 день (в день второй вакцинации), а затем снова через 21 день, далее через определенные интервалы времени у участников берут кровь, сейчас последний анализ датирован 70-м днем после первой прививки. А окончательные результаты будут известны только через год.

У некоторых участников были обнаружены антитела еще до вакцинации, хотя они заявляли, что ковидом не болели. Таких участников ученые называют «серопозитивными».

-Предварительные результаты в двух возрастных группах — до 60 лет и после 60 лет. Уже после первой дозы вакцины наблюдается выраженный иммунный ответ и коэффициент позитивности резко нарастает уже после введения второй дозы и это значение сохраняется на 70-й день после вакцинации. У «серопозитивных» добровольцев этот коэффициент растет уже после первой дозы, так как организм уже встречался с этим патогеном, — рассказывает Дарья Даниленко.

У тех, кто ковидом не болел, вирус-нейтрализующие антитела вырабатываются в большинстве случаев после второй дозы вакцины. Спустя месяц после второй вакцинации уровень антител остается неизменным.

У тех, кто уже сталкивался с инфекцией, введение даже одной дозы резко стимулировало рост нейтрализующих антител, говорят ученые.

И самое главное — иммунный ответ у всех вакцинированных добровольцев окончательно формируется на 14-ый день после второй дозы вакцины.