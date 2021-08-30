Всего 17 случаев гриппа зарегистрировано за 8 месяцев этого года в Петербурге — такие данные приводит Роспотребнадзор. Уже не раз сообщалось, что в прошедшем сезоне гриппа практически не было — его вытеснил коронавирус, помогли и введенные противоэпидемические меры — маски и социальная дистанция. Многие ожидают похожей спокойной ситуации и в этом году. Но в НИИ гриппа советуют не расслабляться.

- Сегодня мы слышим разные прогнозы: возможно, гриппа и не будет, поэтому, может, и не стоит прививаться. Но мы уже второй год живем в состоянии неизвестности, непрогнозируемости. В прошлом году была смена трех штаммов (вируса гриппа) — это чрезвычайно опасная ситуация, если бы пришел возбудитель, поэтому мы призывали всех вакцинироваться. Но гриппа практически не было, на что есть разные причины. В этом году многие говорят, что все может быть также. Но сейчас и ситуация другая. У нас достаточное число переболевших коронавирусной инфекцией, увеличивается, к счастью, число привитых. Фактически прослойка людей, которые защищены от коронавируса, возрастает. А риски развития гриппа как моно- или микст-инфекции (грипп плюс коронавирус) сохраняются, — сказал сегодня, 30 августа, Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. Смородинцева.