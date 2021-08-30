Всего 17 случаев гриппа зарегистрировано за 8 месяцев этого года в Петербурге — такие данные приводит Роспотребнадзор. Уже не раз сообщалось, что в прошедшем сезоне гриппа практически не было — его вытеснил коронавирус, помогли и введенные противоэпидемические меры — маски и социальная дистанция. Многие ожидают похожей спокойной ситуации и в этом году. Но в НИИ гриппа советуют не расслабляться.
- Сегодня мы слышим разные прогнозы: возможно, гриппа и не будет, поэтому, может, и не стоит прививаться. Но мы уже второй год живем в состоянии неизвестности, непрогнозируемости. В прошлом году была смена трех штаммов (вируса гриппа) — это чрезвычайно опасная ситуация, если бы пришел возбудитель, поэтому мы призывали всех вакцинироваться. Но гриппа практически не было, на что есть разные причины. В этом году многие говорят, что все может быть также. Но сейчас и ситуация другая. У нас достаточное число переболевших коронавирусной инфекцией, увеличивается, к счастью, число привитых. Фактически прослойка людей, которые защищены от коронавируса, возрастает. А риски развития гриппа как моно- или микст-инфекции (грипп плюс коронавирус) сохраняются, — сказал сегодня, 30 августа, Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. Смородинцева.
По его словам, ВОЗ прогнозирует в этом сезоне приход двух штаммов вируса гриппа А — H1N1(так называемый «свиной») и H3N2 («гонконгский»).
- Поэтому мы призываем всех к вакцинации, — считает специалист, но отмечает, что в приоритете все-таки вакцинация от коронавируса, если кто-то не успел ее пройти. Между прививками от коронавируса и от гриппа следует выдержать интервал не менее 28 дней.
Между тем, случаев микст-инфекции, по данным комитета по здравоохранению, в Петербурге не регистрировали. Даже в мире описаны единичные заражения. Однако, как пояснил Дмитрий Лиознов, исследования показывают, что прогнозы выживаемости таких пациентов низкие.
- Есть большое исследование британских специалистов, где описывается 19 тысяч наблюдений — среди них были пациенты только с гриппом, только с ковидом или с ковидом и гриппом. Анализ около 60 случаев микст-инфекции у пожилых людей показал, что у них были наихудшие показатели по выживаемости, — продолжает Дмитрий Лиознов. — Еще одно исследование было у итальянских коллег, где оценивается несколько сотен тысяч наблюдений за выживаемостью пожилых людей с COVID-19 по разным регионам. Оно показало, что в тех регионах страны, где был больше охват вакцинопрофилактикой от гриппа, выживаемость (пациентов с коронавирусной инфекцией) оказалась гораздо выше.
В Петербург уже прибыла первая партия противогриппозной вакцины — более 623 тысяч доз «Ультрикс Квадри» (производит ее завод «ФОРТ» в Рязанской области — совместное предприятие ГК Ростех и Marathon Group — прим. ред.). Это отечественная вакцина, которая защищает сразу от четырех штаммов вируса (как правило, в рамках Нацкалендаря петербуржцев прививают от гриппа трехвалентными вакцинами). За современными квадривакцинами некоторые горожане «охотятся» уже два года, но их обычно привозили под занавес прививочной кампании, когда все, кто хотел, уже привились другими. В этом году они пришли первыми и, как сообщают в Смольном, препарат уже развезли по пунктам вакцинации в районных поликлиниках. Как пояснили в комздраве, поступивший «Ультрикс квадри» предназначен для прививок взрослых до 60 лет и детей от 6 месяцев. В ближайшее время ожидаются поставки других вакцин — традиционной «Совигрипп» или разновидности «Ультрикс квадри», которой можно будет прививать пожилых людей.
В этом году планируется организовать прививочные кабинеты также в торговых центрах. По традиции, будут работать мобильные пункты около станций метро. По данным правительства города, с 30 сентября такие машины должны появиться у станций «Проспект просвещения», «Озерки», «Удельная» и «Парнас».
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