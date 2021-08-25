Нарастание заболеваемости продолжится

- Масштаб третьей волны еще только предстоит оценить, когда в сентябре Росстат опубликует данные по избыточной смертности за летние месяцы. Но уже сейчас и врачи, и аналитики говорят, что это была самая сильная вспышка заболеваемости за все время эпидемии. Почему власть оказалась не способна предвидеть третью волну (в конце мая министр Мурашко заявлял, что третьей волны в России нет), не говоря уже о том, чтобы предотвратить или смягчить ее?

- Для специалистов возникновение новой волны (я не люблю наименование третья, четвертая, пятнадцатая волна, оно лишено смысла) после весеннего спада не составляло никакой тайны. Я с апреля указывал на то, что начинается подъем заболеваемости. Думаю, что начальники не признавали этого факта, потому что надеялись, что пронесет, та самая надежда на авось. Но она оправдывает себя редко.

- Нужно было объявлять локдаун?

- Локдаун — это всего-лишь современное обозначение карантинных мер. Локдаун не имеет ясного определенного содержания. Довольно хорошо известно, по крайней мере, с осени прошлого года, что введение значительных ограничений, когда останавливается общественная жизнь, позволяет эффективно снизить заболеваемость в течение короткого срока. Но при этом разрушается социальная жизнь. А после снятия таких ограничений, которые сами по себе длительными быть не могут, эпидемия развивается вновь. Поэтому ограничения должны быть систематическими, но ограниченными, они должны приспосабливаться к ситуации с эпидемией. Полное снятие, как это происходит сейчас в Москве, чревато тем, что возникнет новая осенняя волна — когда весенняя волна еще не успела закончиться.

- Некоторые эксперты называют конкретные сроки начала четвертой волны — одни говорят про конец сентября, другие — начало октября. Можно ли прогнозировать этот процесс так точно?

- Я думаю, что подобного рода прогнозы исходят от людей, которые уверовали в то, что ковид — это сезонное заболевание. Для таких прогнозов пока нет никаких оснований. Сейчас можно сказать одно — подъем заболеваемости в большинстве регионов России, а они очень разные, заканчивается. Сейчас наступает снижение заболеваемости, но она пока все равно остается на очень высоком уровне. Я думаю, что сейчас, пока везде снимаются ограничения в связи с выборами, уровень заболеваемости, даже при снижающихся темпах, все равно останется выше, чем весной этого года. Если мы внимательно посмотрим, то после весеннего подъема 2020 года летом было хорошее снижение заболеваемости, а после осенне-зимнего подъема заболеваемость снизилась значительно хуже. Я думаю, что сейчас будет продолжаться общее нарастание заболеваемости. Но это мой приблизительный прогноз.