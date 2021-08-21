Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — заявил он ТАСС. По мнению Гинцбуга, достигнуть необходимый уровень до конца года вполне вероятно — «должны успеть», говорит академик.

Чуть ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что при достижении коллективного иммунитета в 80 % коронавирус будет меньше мутировать и станет сезонным заболеванием.