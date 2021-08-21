коллективный иммунитет в России
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Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — заявил он ТАСС. По мнению Гинцбуга, достигнуть необходимый уровень до конца года вполне вероятно — «должны успеть», говорит академик.

Чуть ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что при достижении коллективного иммунитета в 80 % коронавирус будет меньше мутировать и станет сезонным заболеванием.

«О том, что существующие вакцины могут не дать коллективного иммунитета, ясно уже полгода, — комментирует эти заявления на своей странице в Фейсбуке известный эпидемиолог Василий Власов. — И расчет потребных процентов (60, 90) это повторение идей, вычитанных в учебниках в феврале 2020. Сегодня это — чушь. Нет никакой сезонности. Нет никакого „уровня коллективного иммунитета 80%“. Коллективный иммунитет или есть, или нет. Процентами меряется доля иммунных в популяции. И при 90% иммунных коллективного иммунитета может не быть. Ибо иммунитет в данном случае не защищает от инфекции и распространения вируса. И нет никаких доказательств того, что мутации этого вируса зависят от доли иммунных. Хотя бы потому, что иммунные тоже распространяют вирус, участвуют в его циркуляции».

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Считается, что в Петербурге иммунитет уже обрели 60% населения. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян. Но чтобы справиться с эпидемией, нужно 90%.

«Доктор Питер» уже рассказывал об исследовании коллективного иммунитета Европейского университета. Ученые в течение всего минувшего года проводили исследования иммунного ответа петербуржцев на коронавирус, оценивая длительность сохранения у горожан положительного теста на антитела. Всего на сегодняшний день было сделано четыре таких измерения. Следующий этап исследования запланирован на осень.

Один из авторов исследования — эпидемиолог Антон Барчук прокомментировал «Доктору Питеру» перспективы появления коллективного иммунитета.

Антон Барчук

Антон Барчук

Медицина

онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова

Напомню, коллективный иммунитет — это такое количество людей, которые в популяции имеют защиту от коронавируса, в результате чего инфекция перестает распространяться. С появлением новых вариантов вируса, которые лучше распространяются, чем предыдущие, понятие «коллективный иммунитет», вполне вероятно, уже к данной ситуации применить будет нельзя. То есть не существует больше тех условных 60 % населения, которые бы остановили распространение вируса. Теперь мы говорим о доле людей, которые в популяции защищены, и помогут уменьшить загрузку коечного фонда. Тогда получается, что должны быть защищены от коронавируса все люди — либо они должны переболеть ковидом, либо получить прививку.

Ирина Фигурина