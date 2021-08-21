Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — заявил он ТАСС. По мнению Гинцбуга, достигнуть необходимый уровень до конца года вполне вероятно — «должны успеть», говорит академик.
Чуть ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что при достижении коллективного иммунитета в 80 % коронавирус будет меньше мутировать и станет сезонным заболеванием.
«О том, что существующие вакцины могут не дать коллективного иммунитета, ясно уже полгода, —
Считается, что в Петербурге иммунитет уже обрели 60% населения. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян. Но чтобы справиться с эпидемией, нужно 90%.
«Доктор Питер» уже рассказывал об исследовании коллективного иммунитета Европейского университета. Ученые в течение всего минувшего года проводили исследования иммунного ответа петербуржцев на коронавирус, оценивая длительность сохранения у горожан положительного теста на антитела. Всего на сегодняшний день было сделано четыре таких измерения. Следующий этап исследования запланирован на осень.
Один из авторов исследования — эпидемиолог Антон Барчук прокомментировал «Доктору Питеру» перспективы появления коллективного иммунитета.
Антон Барчук
Медицина
онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
Напомню, коллективный иммунитет — это такое количество людей, которые в популяции имеют защиту от коронавируса, в результате чего инфекция перестает распространяться. С появлением новых вариантов вируса, которые лучше распространяются, чем предыдущие, понятие «коллективный иммунитет», вполне вероятно, уже к данной ситуации применить будет нельзя. То есть не существует больше тех условных 60 % населения, которые бы остановили распространение вируса. Теперь мы говорим о доле людей, которые в популяции защищены, и помогут уменьшить загрузку коечного фонда. Тогда получается, что должны быть защищены от коронавируса все люди — либо они должны переболеть ковидом, либо получить прививку.
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