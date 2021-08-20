Гамма, как и Дельта, очень заразен. Его в России выявили во второй половине июля. Он вирулентен (более «ядовит»), может обходить антитела. Ученые упоминают эту мутацию в совокупности с другими: такой своебразный греческий отряд из Альфы, Беты, Гаммы и Дельты. Все они обозначены как «варианты, вызывающие беспокойство». Последние два легко передаются и ведут себя агрессивно. Есть еще Лямбда-штамм (добрался до Швейцарии). Эпсилон-штамм — он пугает Францию. Что такое лямбда и эпсилон, и чем они угрожают человечеству, выяснил «Доктор Питер».