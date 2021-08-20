Штаммов коронавируса становится все больше. Некоторые пользователи соцсетей уже шутят, мол, что же будут делать ученые, когда закончится весь греческий алфавит и новые мутации будет нечем называть.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова уже давно отвечает на вопросы о коронавирусе, которые задают ей подписчики
На первом месте оказался «китайский стандарт» или как его еще называют — уханьский штамм. Не такой коварный и смертоносный, как его последователи, поэтому для биолога он ассоциируется с вполне милым домашним котиком — коготки показывает, но при правильном воспитании когда надо прячется под кровать.
Второй котоштамм — это Альфа. Эта мутация появилась в Великобритании, поэтому ее Анча Баранова назвала породистым британцем. Штамм испугал ученых, врачей, жителей разных стран. Как писал «Доктор Питер», британский вариант вируса был впервые обнаружен в Англии в конце 2020 года. В начале 2021 года ученые «Вектора» сфотографировали его — мутанта можно увидеть собственными глазами. У этого штамма, как говорят ученые, беспрецедентный набор мутаций. Почему он так напугал Европу и насколько опасен для человечества, рассказывал «Доктору Питеру» молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.
Бета-штамм или африканский штамм коронавируса появился после своего британского собрата и напугал всех еще больше. Южноафриканские ученые доказали, что штамм коронавируса из ЮАР очень заразен и агрессивен. Он легче других проникает в клетки, может выявлять слабые места иммунной системы. В будущем этот вариант может дать целую группу новых агрессивных штаммов, считают ученые. Ученые также считают, что новые штаммы появляются из-за непривитых: не вакцинированные — настоящая «фабрика для мутаций», говорят они.
Гамма, как и Дельта, очень заразен. Его в России выявили во второй половине июля. Он вирулентен (более «ядовит»), может обходить антитела. Ученые упоминают эту мутацию в совокупности с другими: такой своебразный греческий отряд из Альфы, Беты, Гаммы и Дельты. Все они обозначены как «варианты, вызывающие беспокойство». Последние два легко передаются и ведут себя агрессивно. Есть еще Лямбда-штамм (добрался до Швейцарии). Эпсилон-штамм — он пугает Францию. Что такое лямбда и эпсилон, и чем они угрожают человечеству, выяснил «Доктор Питер».
Дельта-штамм — самая обсуждаемая мутация коронавируса, она родом из Индии. Некоторые считают, что именно он спровоцировал такую тяжелую третью волну в стране. В России он изначально появился в Петербурге, затем попал в Москву, а дальше — пошел по регионам. Чем индийский штамм отличается от остальных, и почему именно он спровоцировал такой резкий рост заболеваемости в двух столицах, «Доктор Питер» разбирался вместе с молекулярным биологом. Общественность тоже решила разобраться с этим гостем — было проведено народное исследование с целью выяснить, какой титр антител способен уберечь от «питерского индуса».
Последний герой, который «не такой как все» — это штамм Йота. Им пугают еще больше, чем ставшим привычным мутантом Дельта. Его Анча Баранова отказалась делать котиком — слишком уж выделяющийся, пускай пока будет уткой. Что известно о Йоте, насколько заразен этот штамм, как себя ведет среди своих «собратьев», рассказала молекулярный биолог Ирина Якутенко.
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