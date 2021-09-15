Заболеваемость гриппом и сезонными ОРВИ в эпидемический сезон 2020–2021 годов радикально отличалась от предыдущих лет — респираторные инфекции выявлялись, но заболеваемость ими была несравнима с предыдущими годами. Прошлой осенью лидировал COVID-19. Случаи гриппозной инфекции были единичными.
Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов в интервью «Доктору Питеру» объяснял «исчезновение» гриппа конкурентным взаимодействием с новым коронавирусом.
Дмитрий Лиознов
Медицина
доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России
- Здесь может быть комплекс причин. Люди стали соблюдать противоэпидемические мероприятия — носят маски, чаще моют руки, — считает Дмитрий Лиознов. — При этом вирус гриппа передается не так эффективно как возбудитель ковида, который в принципе может поражать большее число людей, чем грипп. Возможно также, что происходит конкуренция двух вирусов внутри организма — вероятно, COVID-19 побеждает. Такое конкурентное взаимодействие. Когда заболеваемость COVID-19 пошла вниз, естественно, что увеличилась заболеваемость другими традиционными вирусами, которые у нас всегда были, — парагрипп, риновирусы, пневмовирусы…
Александр Соловьев
Медицина
врач и ведущий эксперт лабораторной ассоциации «МедЛабЭкспресс»
- Ни грипп, ни другие респираторные инфекции никуда не делись, — говорит Александр Соловьев. — Но больше года мы живем в особенных условиях антиковидных мер, которые направлены на предупреждение инфекции, передающихся воздушно-капельным путем. В прошлом году были достаточно жесткие локдауны, долгое время детские коллективы переводились на дистанционное обучение, продлялись каникулы, многие ушли на удаленку, не работали фуд-корты, детские центры. Это все очень серьезно повлияло на структуру и частоту респираторных инфекций. Такая картина наблюдалась по всему миру, это не эксклюзивная ситуация. Грипп очень мало присутствовал в структуре других респираторных заболеваний, которые имеют эпидемиологическую значимость.
Но конкуренция вирусов, при которой «сильный» ковид вытеснил «слабый» грипп, здесь ни при чем, уверен эксперт.
- Сыграли свою роль эпидемиологические меры общественного здравоохранения, — говорит Александр Соловьев. — Кроме того, в прошлом году была интенсивная кампания по вакцинации от гриппа, много людей привились — до 60 % населения. В этом году поведение людей сильно изменилось, мы вернулись к модели поведения доковидного времени. Люди спокойно перемещаются внутри страны, ездят по миру. Основные запреты касаются только крупных массовых мероприятий, и то не везде. В таких условиях респираторные инфекции, несомненно, возвращаются рикошетом. У нас какая-то часть людей, особенно детей раннего возраста, за прошедшие год-полтора не получили естественным образом защиту от респираторных инфекций. С середины этого года эпидемиологи во всем мире уже предупреждают о том, что в новом сезоне 2021–2022 года будет рост заболеваемости респираторных инфекций, в том числе гриппа. В какой-то степени, мы уже это видим по той статистике, которую публикует НИИ гриппа.
На сайте НИИ гриппа в еженедельно публикуемых бюллетенях по заболеваемости ОРВИ и гриппом дается информация о распространении гриппа в мире с ссылкой на источник информации FluNet.
За последнюю неделю августа по данным FluNet в 81 стране мира было лабораторно подтверждено 1424 случая гриппа. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период в 52 странах было лабораторно подтверждено всего 34 случая гриппа, то есть более чем в 40 раз меньше.
В начале сентября первый случай гриппа образца 2021 года был выявлен и в России. Грипп обнаружили в Свердловской области.
Раз в свое время новый коронавирус «вытеснил» грипп, не значит ли это, что вновь появившийся грипп может прогнать ковид?
- Это очень упрощенное представление, — говорит Александр Соловьев. — Ковид живет по своим правилам, он меняется, неизбежно появление новых вариантов. Сейчас все пристально наблюдают за штаммом Мю. Понятно, что вирус будет все больше приспосабливаться с точки зрения защиты от антительного воздействия.
- В прошлом году случаи двойного заражения, действительно, были единичными просто потому, что и гриппа почти не было. Сейчас изменились свойства Дельты, она стала более заразная и, соответственно, более широко распространяется по популяции. И грипп тоже начнет распространяться. Поэтому микстовые инфекции вполне возможны. Как это будет происходить, пока неизвестно — наблюдений и публикаций очень мало. Это все будет известно в ближайшем будущем.
Уровень заболеваемостью ОРВИ в этом году существенно выше прошлого года. К началу сентября 2021 года уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране составил 46.9 случаев на 10 000 населения — выше еженедельного эпидемического порога на 43.9%. К примеру, в Свердловской области заболеваемости населения ОРВИ к началу осени превысила еженедельный эпидемического порог на 73,4% — около 53,2 случая на 10 000 населения.
- Международные эксперты
Сможем ли мы защитить детей от ковида, гриппа и ОРВИ?
- Взрослые должны сделать все, что в их силах — привиться от ковида и гриппа, ответственно придерживаться всех рекомендаций по профилактике распространения ковида, — полагает эксперт. — Но пока у нас в стране привилось всего лишь 30% населения. С точки зрения рисков, которые несет ковид, конечно, в первую очередь нужно вакцинироваться от него. Меры, предложенные для снижения распространения ковида, эффективны по отношению ко всем респираторным вирусам. Нужно вакцинировать детей от гриппа. Важно вакцинировать детей и от ковида. Мы все должны ограничивать передачу вирусов и снижать заболеваемость.
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