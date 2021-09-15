- Ни грипп, ни другие респираторные инфекции никуда не делись, — говорит Александр Соловьев. — Но больше года мы живем в особенных условиях антиковидных мер, которые направлены на предупреждение инфекции, передающихся воздушно-капельным путем. В прошлом году были достаточно жесткие локдауны, долгое время детские коллективы переводились на дистанционное обучение, продлялись каникулы, многие ушли на удаленку, не работали фуд-корты, детские центры. Это все очень серьезно повлияло на структуру и частоту респираторных инфекций. Такая картина наблюдалась по всему миру, это не эксклюзивная ситуация. Грипп очень мало присутствовал в структуре других респираторных заболеваний, которые имеют эпидемиологическую значимость.

Но конкуренция вирусов, при которой «сильный» ковид вытеснил «слабый» грипп, здесь ни при чем, уверен эксперт.

- Сыграли свою роль эпидемиологические меры общественного здравоохранения, — говорит Александр Соловьев. — Кроме того, в прошлом году была интенсивная кампания по вакцинации от гриппа, много людей привились — до 60 % населения. В этом году поведение людей сильно изменилось, мы вернулись к модели поведения доковидного времени. Люди спокойно перемещаются внутри страны, ездят по миру. Основные запреты касаются только крупных массовых мероприятий, и то не везде. В таких условиях респираторные инфекции, несомненно, возвращаются рикошетом. У нас какая-то часть людей, особенно детей раннего возраста, за прошедшие год-полтора не получили естественным образом защиту от респираторных инфекций. С середины этого года эпидемиологи во всем мире уже предупреждают о том, что в новом сезоне 2021–2022 года будет рост заболеваемости респираторных инфекций, в том числе гриппа. В какой-то степени, мы уже это видим по той статистике, которую публикует НИИ гриппа.