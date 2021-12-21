Полезные свойства корицы

1. Антиоксидантная бомба

Антиоксиданты защищают организм от окислительного повреждения свободными радикалами. Корица содержит антиоксиданты полифенолы. Их в этой специи так много, что ее даже можно использовать как естественный консервант.

В американском исследовании, в котором сравнивали антиоксидантная активность 26 специй, корица оказалась абсолютным победителем, даже опередив такие «суперпродукты», как чеснок и орегано.

По шкале ORAC, которая показывает концентрацию антиоксидантов в различных продуктах, корица находится на седьмом месте среди всех продуктов, специй и трав.

2. Против воспалений…

В корице ученые уже нашли несколько флавоноидных соединений, которые обладают противовоспалительными свойствами. Кстати, еще флавониды улучшают иммунитет.

Кроме того, соединения, содержащиеся в корице, подавляют выделения оксида азота в центральной нервной системе. Так что специю можно использовать как профилактическое средство при воспалительных процессах в организме, а также для профилактики заболеваний центральной нервной системы (болезни Паркинсона, Альцгеймера).

3. …и сахарного диабета второго типа

Ученые выяснили, что корица особенно полезна для людей, которые страдают от диабета второго типа. Специя понижает кровяное давление, увеличивает чувствительность к инсулину, организм начинает «проносить» в клетку глюкозу, что обеспечивает поддержание стабильного показателя сахара в крови.