Корица — одна из самых популярных специй. Спрос на нее возрастает зимой, особенно ближе к Новому году. Корица может сделать еще вкуснее традиционные согревающие напитки и разнообразить выпечку.
О том, какие полезные свойства есть у специи, как правильно ее выбрать и кому от корицы лучше вообще отказаться — в материале «Доктора Питера».
Что такое корица
Корица (или коричник цейлонский) — дерево из семейства лавровых. Всем известную пряность делают из внешней оболочки ствола. В магазинах можно найти корицу в виде трубочек или порошка.
Как отмечает врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Гудожникова, люди едят корицу уже на протяжении многих веков.
Татьяна Гудожникова
Медицина
Врач-эндокринолог, диетолог, терапевт, к.м.н.
- О полезных свойствах корицы знали еще древнекитайские целители. Также корица упоминается в древнем индийском трактате о здоровье «Аюверда» и Ветхом Завете. В XVII веке о корице говорилось и в русском лечебнике «Прохладный вертоград».
Одна столовая ложка молотой корицы (10 граммов) содержит приблизительно:
19 калорий;
6,2 грамма углеводов;
0,3 грамма белка;
0,1 грамма жира;
4,1 грамм клетчатки;
1,4 миллиграмма марганца;
77,7 миллиграмма кальция;
0,6 миллиграмма железа;
2,4 микрограмма витамина К.
В дополнение к этим нутриентам, каждая порция корицы содержит небольшое количество витамина А, Е, ниацина, бета-каротина, бета-криптоксантина.
Полезные свойства корицы
1. Антиоксидантная бомба
Антиоксиданты защищают организм от окислительного повреждения свободными радикалами. Корица содержит антиоксиданты полифенолы. Их в этой специи так много, что ее даже можно использовать как естественный консервант.
В американском исследовании, в котором сравнивали антиоксидантная активность 26 специй, корица оказалась абсолютным победителем, даже опередив такие «суперпродукты», как чеснок и орегано.
По шкале ORAC, которая показывает концентрацию антиоксидантов в различных продуктах, корица находится на седьмом месте среди всех продуктов, специй и трав.
2. Против воспалений…
В корице ученые уже нашли несколько флавоноидных соединений, которые обладают противовоспалительными свойствами. Кстати, еще флавониды улучшают иммунитет.
Кроме того, соединения, содержащиеся в корице, подавляют выделения оксида азота в центральной нервной системе. Так что специю можно использовать как профилактическое средство при воспалительных процессах в организме, а также для профилактики заболеваний центральной нервной системы (болезни Паркинсона, Альцгеймера).
3. …и сахарного диабета второго типа
Ученые выяснили, что корица особенно полезна для людей, которые страдают от диабета второго типа. Специя понижает кровяное давление, увеличивает чувствительность к инсулину, организм начинает «проносить» в клетку глюкозу, что обеспечивает поддержание стабильного показателя сахара в крови.
4. Снижает риск сердечных заболеваний
Корица при регулярном употреблении помогает снижать уровень «плохого» холестерина в крови.
Исследования на животных показали, что корица разжижает кровь, улучшает кровообращение и понижает кровяное давление.
5. Защищает от онкологических заболеваний
Все дело в составе специи. В ней содержится циннамальдегид, который замедляет рост опухолей.
Кстати, ученые также обнаружили, что благодаря своим противовоспалительным свойствам корица замедляет канцерогенез (развитие) рака толстой кишки.
6. Борется с вирусами, инфекциями
Корицу иногда называют «природным антибиотиком» из-за ее свойств. Специя также может работать как противовирусное средство. Кроме того, корица эффективно борется с грибками благодаря все тому же циннамальдегиду.
Кому корицу есть нельзя
Некоторым людям, увы, корицу нельзя есть ни в каком виде — несмотря на все ее полезные свойства. Об этом рассказали Ольга Аришева, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В.В. Виноградова и провизор, нутрициолог Надежда Ершова.
Ольга Аришева
Медицина
кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В.В. Виноградова.
- Аллергия на корицу — явление довольно редкое. Однако эта специя имеет достаточно резкий вкус и запах, поэтому у некоторых может вызывать головную боль.
Кормящим мамам стоит отказаться от употребления корицы, так как корица может изменить вкус молока.
Во время беременности тоже не стоит налегать на этот продукт, так как это может привести к тонусу матки, — отмечает врач.
Надежда Ершова
Правильное питание, медицина
Нутрициолог, провизор, эксперт по рациональному питанию и член Ассоциации нутрициологов
Корицу нельзя есть:
при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, синдроме раздраженного кишечника, болезнях печени и почек, стоит употреблять с осторожностью
при гипертонии не рекомендуется принимать специю в больших количествах, так как она способна повышать кровяное давление.
детям до трех лет.
Как выбирать корицу
От выбора корицы зависит, насколько она будет полезна для организма, рассказывает нутрициолог Зоя Дяченко.
Зоя Дяченко
Провизор, специалист по правильному питанию https://www.instagram.com/zoya_fit_pp/
Существует два основных вида корицы: цейлонская, также ее называют благородной или настоящей корицей, и китайская корица, другие названия — кассия, ароматная или индийская. Китайскую корицу можно увидеть в магазинах чаще.
Первая, благородная корица, растет на Цейлоне. Она обладает сладковатым, чуть жгучим вкусом и нежным ароматом.
Вторая, ароматная корица, родом из Китая, Индонезии и Вьетнама. Обладает более резким вкусом, чем у цейлонской, и менее полезна.
Стоит отметить, что чаще всего на прилавках магазинов встречается не настоящая корица, а кассия. Настоящая корица (цейлонская) намного полезней, но и дороже примерно в 10 раз.
Кассия обладает практически теми же полезными свойствами, но в меньшей степени. Еще один важный нюанс: в кассии содержится кумарин — это гепатотоксичная молекула, которая может оказывать негативное воздействие на печень при условии регулярного употребления кассии в больших количествах.
Поэтому при возможности стоит отдавать предпочтение натуральной корице.
Как отличить ее от кассии:
Цена будет намного выше привычной.
Также смотрим на страну, в которой была изготовлена специя: если это Китай, Индонезия, Вьетнам — перед вами кассия. Если страна изготовитель — Цейлон, то перед вами настоящая корица.
Визуально: привычные для нас трубочки из толстой коричневой коры — это кассия. Ее крайне сложно сломать. А настоящая корица — светлее, также она намного тоньше, сломать ее очень легко.
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