Бутерброды с маслом и красной икрой — это одна из традиционных закусок, которая красуется на новогоднем столе рядом с селедкой под шубой, оливье, холодцом и другими праздничными блюдами. Некоторые в целях экономии покупают имитированную икру — тоже вкусно и не так дорого. Эксперты Роскачества исследовали 20 популярных торговых марок красной икры (в баночках был как натуральный, так и «искусственный» продукт) и
Эксперты проверили следующие торговые марки: «Тунайча», Metro Chef, «ВкусВилл», «Красное золото», «Меридиан», «Очень полезная», «Путина», «Форвард-С», «Русское море», «Тунгутун», «Золото Сахалина», «Юкра», «Камчатское море», «Сахалин Рыба», «Сонико-Чумикан», «Сделано в море», «Московский рыбокомбинат», Корсаков», «Киржачский консервный завод», «Асто».
Микроорганизмы и плесень
Как показали исследования, в 15 баночках есть кишечная палочка.
Успешно прошли проверку только 5 производителей: «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто», «Тунайча» и «Киржачский консервный завод».
Помимо этого другие различные микроорганизмы также выявили в икре от марок:
«Путина»;
«Красное золото»;
«Меридиан»;
«Тунгутун»;
«Сахалин рыба»;
«Сонико-Чумикан».
В икре «Золото Сахалина» к тому же нашли плесень.
Кстати
Имитированную икру производят из альгината натрия — полисахарида бурых водорослей. Он безопасен, является пищевым волокном и мощным энтеросорбентом. Подкрашенный и ароматизированный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция. В результате образуются круглые капсулки, внешне очень похожие на икру.
Запрещенный консервант и антибиотики
Консервант уротропин запретили использовать для приготовления красной икры еще несколько лет назад. Дело в том, что этот препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. В организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие.
Несмотря на запрет, его добавляют в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов. Конечно, маловероятно, что те количества, которые добавляют в икру могут быть опасны. В любом случае эта добавка запрещена и не должна входить в состав икры. Проверка показала, что уротропин содержится в торговых марках «Сонико-Чумикан» и «Корсаков», хотя в составе он не заявлен.
Что касается антибиотиков, то среди проверенных торговых марок выявлен только один нарушитель — икра от производителя «Асто». В ней обнаружен энрофлоксацин. Антибиотики могут быть только в икре аквариумных рыб, говорят эксперты. Это не считается нарушением ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», но не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества.
Жидкость, которая содержится в каждой банке икры, на профессиональном языке называется «джус».
Джус образуется в икре по разным причинам:
перевозка икры осуществляется в пластиковых куботейнерах — икринки, которые находятся внизу, могут раздавливаться под остальной массой, и их внутреннее содержимое будет вытекать;
икринки могут повреждаться при пробивании ястыков;
несоблюдение технологических операций;
икру постоянно замораживали и размараживали.
Из 20 торговых марок исследованной натуральной икры превышения по содержанию джуса только у семи, максимальное его количество в икре «Асто» — 12,9%. В продукции 12 марок его менее 1%, что гораздо ниже показателей 2018 года.
Как выбрать икру
Лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке и изготовленную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых — на Камчатке и Сахалине. Если товар в стеклянной банке, то внимательно рассмотрите его: икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета, размера и не должны слипаться. При переворачивании банки икра не должна моментально начинать «ползти» по стенкам, максимум несколько икринок могут упасть на крышку.
Если в магазине в холодильной камере есть градусник, проверьте, при какой температуре хранится икра. Идеальная температура — от минус 4 до минус 6 °С.
Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными — это признак заводского продукта. Банка не должна быть вздутой, а при тряске вы не должны слышать «бултыхания».
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