Фото №1 - В Роскачестве назвали марки красной икры с антибиотиками, плесенью и кишечной палочкой
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Бутерброды с маслом и красной икрой — это одна из традиционных закусок, которая красуется на новогоднем столе рядом с селедкой под шубой, оливье, холодцом и другими праздничными блюдами. Некоторые в целях экономии покупают имитированную икру — тоже вкусно и не так дорого. Эксперты Роскачества исследовали 20 популярных торговых марок красной икры (в баночках был как натуральный, так и «искусственный» продукт) и составили рейтинг товаров.

Эксперты проверили следующие торговые марки: «Тунайча», Metro Chef, «ВкусВилл», «Красное золото», «Меридиан», «Очень полезная», «Путина», «Форвард-С», «Русское море», «Тунгутун», «Золото Сахалина», «Юкра», «Камчатское море», «Сахалин Рыба», «Сонико-Чумикан», «Сделано в море», «Московский рыбокомбинат», Корсаков», «Киржачский консервный завод», «Асто».

Микроорганизмы и плесень

Как показали исследования, в 15 баночках есть кишечная палочка.

Успешно прошли проверку только 5 производителей: «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто», «Тунайча» и «Киржачский консервный завод».

Помимо этого другие различные микроорганизмы также выявили в икре от марок:

  • «Путина»;

  • «Красное золото»;

  • «Меридиан»;

  • «Тунгутун»;

  • «Сахалин рыба»;

  • «Сонико-Чумикан».

В икре «Золото Сахалина» к тому же нашли плесень.

Кстати

Имитированную икру производят из альгината натрия — полисахарида бурых водорослей. Он безопасен, является пищевым волокном и мощным энтеросорбентом. Подкрашенный и ароматизированный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция. В результате образуются круглые капсулки, внешне очень похожие на икру.

Запрещенный консервант и антибиотики

Консервант уротропин запретили использовать для приготовления красной икры еще несколько лет назад. Дело в том, что этот препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. В организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие.

Несмотря на запрет, его добавляют в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов. Конечно, маловероятно, что те количества, которые добавляют в икру могут быть опасны. В любом случае эта добавка запрещена и не должна входить в состав икры. Проверка показала, что уротропин содержится в торговых марках «Сонико-Чумикан» и «Корсаков», хотя в составе он не заявлен.

Что касается антибиотиков, то среди проверенных торговых марок выявлен только один нарушитель — икра от производителя «Асто». В ней обнаружен энрофлоксацин. Антибиотики могут быть только в икре аквариумных рыб, говорят эксперты. Это не считается нарушением ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», но не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества.

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Жидкость, которая содержится в каждой банке икры, на профессиональном языке называется «джус».

Джус образуется в икре по разным причинам:

  • перевозка икры осуществляется в пластиковых куботейнерах — икринки, которые находятся внизу, могут раздавливаться под остальной массой, и их внутреннее содержимое будет вытекать;

  • икринки могут повреждаться при пробивании ястыков;

  • несоблюдение технологических операций;

  • икру постоянно замораживали и размараживали.

Из 20 торговых марок исследованной натуральной икры превышения по содержанию джуса только у семи, максимальное его количество в икре «Асто» — 12,9%. В продукции 12 марок его менее 1%, что гораздо ниже показателей 2018 года.

Как выбрать икру

Фото №2 - В Роскачестве назвали марки красной икры с антибиотиками, плесенью и кишечной палочкой
Фото
Роскачество РФ

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Лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке и изготовленную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых — на Камчатке и Сахалине. Если товар в стеклянной банке, то внимательно рассмотрите его: икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета, размера и не должны слипаться. При переворачивании банки икра не должна моментально начинать «ползти» по стенкам, максимум несколько икринок могут упасть на крышку.

Если в магазине в холодильной камере есть градусник, проверьте, при какой температуре хранится икра. Идеальная температура — от минус 4 до минус 6 °С. 

Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными — это признак заводского продукта. Банка не должна быть вздутой, а при тряске вы не должны слышать «бултыхания».

Софья Хромова