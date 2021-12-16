Запрещенный консервант и антибиотики

Консервант уротропин запретили использовать для приготовления красной икры еще несколько лет назад. Дело в том, что этот препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. В организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие.

Несмотря на запрет, его добавляют в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов. Конечно, маловероятно, что те количества, которые добавляют в икру могут быть опасны. В любом случае эта добавка запрещена и не должна входить в состав икры. Проверка показала, что уротропин содержится в торговых марках «Сонико-Чумикан» и «Корсаков», хотя в составе он не заявлен.

Что касается антибиотиков, то среди проверенных торговых марок выявлен только один нарушитель — икра от производителя «Асто». В ней обнаружен энрофлоксацин. Антибиотики могут быть только в икре аквариумных рыб, говорят эксперты. Это не считается нарушением ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», но не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества.