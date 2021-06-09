Несмотря на то, что о пользе рыбы говорят все, у многих остаются сомнения — на самом ли деле это такой уж незаменимый продукт на нашем столе? Может ли рыба принести вред?

- Рыба — это источник легкоусваиваемого нашим организмом белка. Кроме того, в рыбе содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые усиливают иммунную систему и улучшают работу головного мозга. Во время беременности такие кислоты помогают лучшему росту и развитию плода, более оптимальному протеканию процесса родов, — рассказал консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-диетолог Александр Андреев.

Кроме этого, рыба является источником фосфора, йода и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Употребление рыбы нормализует выработку желчных кислот и ряда гормонов (как половых, так и тех, что вырабатываются надпочечниками).

К сожалению, даже у такого продукта бывают недостатки. К примеру, мясо рыбы имеет свойство «накапливать» вредные вещества и, если она выросла не в «диких» условиях, а на ферме, где ее кормили антибиотиками и гормонами для скорейшего роста и набора массы, то мясо такой рыбы не будет полезным для человека.

- Не могу сказать, что медицине неизвестны случаи аллергии на рыбу. Такие люди есть, но получить все полезные вещества, такие как селен, йод и полиненасыщенные жирные кислоты, можно и из других продуктов или даже в лекарственной форме, — отмечает диетолог.