Несмотря на то, что о пользе рыбы говорят все, у многих остаются сомнения — на самом ли деле это такой уж незаменимый продукт на нашем столе? Может ли рыба принести вред?
- Рыба — это источник легкоусваиваемого нашим организмом белка. Кроме того, в рыбе содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые усиливают иммунную систему и улучшают работу головного мозга. Во время беременности такие кислоты помогают лучшему росту и развитию плода, более оптимальному протеканию процесса родов, — рассказал консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-диетолог Александр Андреев.
Кроме этого, рыба является источником фосфора, йода и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Употребление рыбы нормализует выработку желчных кислот и ряда гормонов (как половых, так и тех, что вырабатываются надпочечниками).
К сожалению, даже у такого продукта бывают недостатки. К примеру, мясо рыбы имеет свойство «накапливать» вредные вещества и, если она выросла не в «диких» условиях, а на ферме, где ее кормили антибиотиками и гормонами для скорейшего роста и набора массы, то мясо такой рыбы не будет полезным для человека.
- Не могу сказать, что медицине неизвестны случаи аллергии на рыбу. Такие люди есть, но получить все полезные вещества, такие как селен, йод и полиненасыщенные жирные кислоты, можно и из других продуктов или даже в лекарственной форме, — отмечает диетолог.
Популярные мифы о рыбе
Мнение врача-диетолога Александра Андреева, консультанта цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом»
МИФ 1: есть можно только свежую и только что выловленную рыбу
Конечно, лучшая рыба — это та, которую только что поймали и сразу же приготовили, но и в замороженной рыбе нет вреда. Совсем другой вопрос, если рыбу много раз размораживали и замораживали снова. В таком случае она теряет все свои полезные вещества.
МИФ 2: рыба опасна, так как в ней содержится ртуть
В некоторых видах рыб есть ртуть, но ее количество не смертельно (это такие рыбы, как дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, королевская макрель, рувета, треска, тунец, акула, рыба-меч). Сама ртуть, хоть и считается ядом, не так вредна, как ее пары.
МИФ 3: рыбу нельзя есть беременным
Это миф, беременным можно есть рыбу, просто ее количество должно ограничиваться. Обычному человеку (без аллергии на рыбу) можно есть неограниченное количество рыбы в день, а вот беременным лучше обойтись двумя-тремя порциями.
МИФ 4: рыба содержит холестерин, поэтому она может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой
Все наоборот — в рыбе содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают в профилактике ишемической болезни сердца.
Еще два вопроса о рыбе:
Можно ли есть рыбу горячего копчения?
- Горячее копчение — это лишь один из способов сохранить мясо рыбы и продлить ему жизнь. Есть такую рыбу каждый день определенно не стоит, дело в том, что во время копчения образуются канцерогены, которые наносят организму человека очень сильный вред. Тем не менее, в мясе сохраняются белки и жиры, — считает диетолог.
Малосольная рыба — она полезна?
- Хотя малосольная рыба не теряет своих полезных веществ, тем не менее она содержит очень много соли, — предупреждает врач. — Она будет вредна тем, у кого гипертоническая болезнь, заболевание почек и заболевания сердца. Такую рыбу лучше употреблять редко, чтобы не нагружать внутренние органы, более того, в слабосоленой рыбе очень важна степень соления, так как слабосоленая рыба может вызвать гельминтозы.
Самая полезная рыба для человека: ТОП-5
1. Тунец
Мясо этой рыбы — это чистый белок, в нем очень мало жира и низкая калорийность. Кроме того, в нем очень много витаминов (витамин D) и микроэлементов (цинк, кальций, селен).
2. Лосось (в том числе, форель)
Не пугайтесь того, что эта рыба жирная, есть ее очень полезно в первую очередь для сердечно-сосудистой системы (холестерин из нее препятствует образованию тромбов). В ней также много витаминов группы A, B и D. Кроме того, есть селен, фосфор и фолиевая кислота.
3. Треска
Мясо трески богато микро- и макроэлементами, которые улучшают работу иммунной и нервной системы, помогают обмену веществ.
4. Палтус
Мясо этой рыбы содержит белки, именно они помогают клеточкам нашего мозга лучше работать. Кроме того, в палтусе есть триптофан, «сырье» для производства гормонов мелатонина и серотонина, которые помогут поддержать настроение в норме и способствуют хорошему сну.
5. Камбала
Употребление этой рыбы очень хорошо скажется на ваших зубах и костях, так как в ней много кальция, натрия и железа. Также в ней есть магий, медь, селен, калий, цинк и фосфор.
Рецепт идеального ужина с рыбой
Отварная или запеченная на гриле рыба с гарниром из овощей.
Это легкое, сытное и полезное блюдо для ужина. Вы можете использовать этот рецепт хоть каждый день, но лучше всего разнообразить свой рацион и готовить рыбу два-три раза в неделю.
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