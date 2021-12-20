Пациенты, которых удалось вылечить от штамма «омикрон», могут уже после выздоровления умереть от вызванного «омикроном» метаболического истощения. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в беседе с изданием «Лента.ру».

По словам специалиста, истощение, до которого может довести «омикрон» некоторых пациентов, особенно опасно для пожилых: они после выздоровления могут умереть уже от других заболеваний.

- У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний, — говорит Баранова.

По этой причине в России уже в ближайшее время может произойти всплеск смертности, который, на первый взгляд, с пандемией COVID-19 связан не будет.