Пациенты, которых удалось вылечить от штамма «омикрон», могут уже после выздоровления умереть от вызванного «омикроном» метаболического истощения. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в беседе с изданием
По словам специалиста, истощение, до которого может довести «омикрон» некоторых пациентов, особенно опасно для пожилых: они после выздоровления могут умереть уже от других заболеваний.
- У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний, — говорит Баранова.
По этой причине в России уже в ближайшее время может произойти всплеск смертности, который, на первый взгляд, с пандемией COVID-19 связан не будет.
Мнение эксперта
«Доктор Питер» решил разобраться поподробнее в том, что же такое метаболическое истощение и как его предотвратить. На этот вопрос ответил кандидат медицинских наук, специалист по реабилитации.
Марк Леонтьев
медицина
врач, хирург-травматолог, кандидат медицинских наук, эксперт по реабилитации и нейрореабилитации, восстановлению после травм и заболеваний ЦНС и опорно-двигательного аппаратаwww.facebook.com/groups/rehab
- Казалось бы, мы уже начали привыкать к пандемии, однако в СМИ появилась новая опасность: длительный метаболический синдром.
Как правило, в публикациях упоминается интервью доктора биологических наук Анчи Барановой. Уверен, что коллега совершенно не ожидала и не стремилась к тому ажиотажу, который вызвало ее интервью.
Дело в том, что любая инфекция, любой вирус, в том числе любой штамм коронавируса, в той или иной мере истощает внутренние ресурсы организма, вызывая обострение других хронических заболеваний.
И в этом плане Баранова не сказала ничего нового. Поэтому я бы посоветовал меньше муссировать эту тему и не психопатизировать население.
Однако проблема реабилитации после ковида действительно существует. И на государственном уровне она практически не решается.
В постковидной реабилитации я бы выделил три момента.
Первое, общие соображения. Ваша жизнь после ковида должна быть «энергосберегающей». Устали — марш отдыхать. Выпейте горячий чай с медом и молоком, или даже со сливочным маслом, и бегом в постель.
Второй важный момент: дыхательные техники. Брюшное (диафрагмальное) дыхание и реберное (грудное), последовательная работа над увеличением экскурсии грудной клетки и диафрагмы. Но помним про первый момент: рекорды не ставим, устали — отдыхаем.
Третий момент: общеукрепляющие тренировки в изотоническом режиме. Усилие не превышает 50% от максимума, упражнения выполняется в статодинамическом режиме, начинаем с 15-20 секунд, постепенно повышая время. И опять же, не ставим рекорды, не работаем на износ — не та ситуация. Лучше вернитесь к тренировочной нагрузки второй, третий раз за день.
Симптомы «омикрона»
Чувство усталости
Высокая температура
Ломота в теле
Насморк
Потливость
«Царапающая» боль в горле
Кстати
Анча Баранова ранее также высказывала предположение о том, откуда мог вообще появиться новый штамм коронавируса. По мнению биолога, мутация могла произойти из-за нескольких передач вируса от человека к мышам и обратно.
Неделю назад в Великобритании зафиксировали первый случай смерти пациента с этим штаммом. Ученые продолжают активно спорить о том, насколько «омикрон» опасен. Однако уже сейчас известно, что «омикрон» способен быстрее, чем другие штаммы, опускаться в легкие и вызывать пневмонию.
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