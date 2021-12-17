Новый штамм коронавируса, который, как и «дельта», прибыл из Африки, он уже стремительно распространяется по всему миру. Страны закрывают границы, ограничивают авиасообщение, однако эти меры мало чем помогают. Так можно лишь немного замедлить процесс.
Исследователи из Гонконгского университета решили выяснить, чем же «омикрон» отличается от уже существующих штаммов. Результаты их работы
Новый штамм такой заразный потому что может размножаться в бронхах в 70 раз быстрее, чем все предыдущие варианты (это касается даже «дельты»), говорят ученые. Сама концентрация вируса в легких может быть ниже, однако это никак не влияет на его способность стремительно размножаться.
Также исследователи установили, что «омикрон» реплицируется в тканях легких в 10 раз медленнее, чем остальные штаммы. Даже у первоначальной версии — уханьского варианта — этот процесс происходил быстрее.
Справка:
Репликация (от лат. «повторение») — процесс удвоения молекулы ДНК. Это ключевое событие в ходе деления клетки. Процесс проходит в три этапа. Генетический материал, который хранится в клетке, удваивается, а затем делится между дочерними клетками.
«Напротив, вариант Omicron реплицировался менее эффективно (более чем в 10 раз ниже) в ткани легких человека, чем исходный вирус SARS-CoV-2, что может указывать на меньшую тяжесть заболевания», — говорится в исследовании.
Ученые отмечают, что тяжесть заболевания может зависеть не только от репликации, но и от иммунного ответа организма.
«Таким образом, учитывая наши недавние исследования, мы может сказать, что вариант „омикрон“ может частично избегать иммунитета от вакцин и ранее перенесенной инфекции. Поэтому этот штамм представляет довольно серьезную угрозу», — сказал иммунолог, один из исследователей, доктор Майкл Чан Чи-вай.
В РФПИ сегодня, 17 декабря, заявили, что российский «Спутник V» эффективен против «омикрона». Он вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к новому штамму.
«Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ имени Гамалеи показывает, что „Спутник V“ демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность (ВНА) против штамма „омикрон“ и, как ожидается, обеспечит сильную защиту от тяжелых случаев и госпитализации», — говорится в сообщении.
Один из главных вопросов, который возникает после новостей про новый штамм: «А защитят ли от него различные вакцины?» И насколько эффективны антитела, может, теперь их потребуется в разы больше? «Доктор Питер» собрал самые последние данные об эффективности вакцин против «омикрона».
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