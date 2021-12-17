Новый штамм коронавируса, который, как и «дельта», прибыл из Африки, он уже стремительно распространяется по всему миру. Страны закрывают границы, ограничивают авиасообщение, однако эти меры мало чем помогают. Так можно лишь немного замедлить процесс.

Исследователи из Гонконгского университета решили выяснить, чем же «омикрон» отличается от уже существующих штаммов. Результаты их работы опубликованы на официальном сайте учебного заведения.

Новый штамм такой заразный потому что может размножаться в бронхах в 70 раз быстрее, чем все предыдущие варианты (это касается даже «дельты»), говорят ученые. Сама концентрация вируса в легких может быть ниже, однако это никак не влияет на его способность стремительно размножаться.