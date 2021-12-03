Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в нескольких странах Европы, в Японии, на Шри-Ланке, в Австралии, а также в США. Накануне девять случаев заражения штаммом COVID «омикрон» подтверждены во Франции.

В России африканский вирус пока не выявлен. РФ направила запросы на получение образца штамма «омикрон», сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Степень опасности «омикрона» может стать понятна только к Новому году, считают эксперты из консультативной группы при правительстве Великобритании. По их оценкам, если через месяц не будет наблюдаться резкого роста госпитализаций из-за нового штамма, можно будет немного выдохнуть.

Ранее южноафриканские ученые заявляли, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» выше в 3 раза, чем при «дельте» или «бете».