Новые данные из ЮАР по данным на начало декабря, где все больше жителей заражаются новым вариантом коронавируса, не внушают оптимизма. Предположения, что «омикрон» хоть и очень заразен, но вызывает только легкое течение ковида, похоже, не оправдываются. Об этом сообщают аналитики, которые отслеживают ситуацию.
«После обновления данных по ЮАР (они передаются с временным лагом) динамика госпитализаций в сопоставлении с предыдущими волнами выглядит так же удручающе, как и динамика новых случаев, — говорится в телеграм-канале аналитиков со ссылкой на
30 ноября в ЮАР было зарегистрировано 4373 новых случая, 2414 (+86) были госпитализированы, 234 (+1) оказались в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 21 умерший.
1 декабря — уже 8561 новый случай, 2550 (+136) в стационаре, 235 (+1) — в реанимации, 28 умерших.
2 декабря — 11535 новых случаев, 2904 (+274) пациентов с ковид — в стационаре, 262 (+1) в интенсивной терапии и 44 умерших.
Можно предполагать высокую долю симптомных случаев — и значительное число бессимптомников/досимптомников, которых мы не видим.
В ЮАР — очень низкий процент вакцинированного населения. Прививки сделали чуть около 25% жителей страны. Такое отношение к вакцинации может объясняться тем, что значительная часть населения ЮАР к медикам вообще не обращается, а лечится у традиционных целителей. Об этом «Доктору Питеру» рассказал живущий в ЮАР ученый из Петербурга Алексей Оскольский.
3 декабря министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил, что штамм «омикрон» вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, однако тем, кто не сделал прививку, может грозить госпитализация.
Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в нескольких странах Европы, в Японии, на Шри-Ланке, в Австралии, а также в США. Накануне девять случаев заражения штаммом COVID «омикрон» подтверждены во Франции.
В России африканский вирус пока не выявлен. РФ направила запросы на получение образца штамма «омикрон», сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Степень опасности «омикрона» может стать понятна только к Новому году, считают эксперты из консультативной группы при правительстве Великобритании. По их оценкам, если через месяц не будет наблюдаться резкого роста госпитализаций из-за нового штамма, можно будет немного выдохнуть.
Ранее южноафриканские ученые заявляли, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» выше в 3 раза, чем при «дельте» или «бете».
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