В Петербурге в первые дни декабря 2021 года снова пошла в рост заболеваемость коронавирусом. В четверг, 2 декабря, официальная статистика показала 2623 новых случая. Накануне было 2103.
- Госпитализации пока стагнируют, а смертность все еще падает, но, похоже, скоро в рост пойдет все, — такой прогноз дает независимый аналитик Алексей Куприянов.
Еще неделю назад ситуация с коронавирусом в Петербурге выглядела обнадеживающе — на фоне снижения госпитализаций в городе закрывали ковидные койки, свернули госпиталь в Ленэкспо. А местные чиновники рапортовали, что вынужденные ноябрьские каникулы дали ожидаемый эффект и темпы заболеваемости снизились.
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитикwww.facebook.com/alexei.kouprianov
- В Петербурге с конца октября действительно шел довольно устойчивый спад новых выявленных случаев — суточный максимум был преодолен в районе последней декады октября, — объяснил «Доктору Питеру» Алексей Куприянов. — Это видно как по официальным данным, так и по закрытым, которые отличаются в большую сторону, но по динамике очень схожим. Пик волны пришелся на 28-29 октября. С тех пор наблюдается снижение, хоть идет оно и неравномерно, то вверх, то вниз, но в целом был снижающийся тренд, и все это закончилось в районе 22-23 ноября. То есть тренд на снижение шел примерно месяц.
Последний минимум выявлений коронавируса был 23 ноября.
- Таким образом, если смотреть на официальные данные, мы увидим, что в последние дни, начиная с 24 ноября, идет непрерывный рост новых случаев коронавируса в Петербурге — не гладкий, скачками, но график движется вверх. 2 декабря мы видим 2623 новых случая. Для сравнения — это вдвое больше, чем 24 ноября, — поясняет Алексей Куприянов.
За последнюю неделю в Петербурге число выявлений удвоилось.
Как собирают статистику в Петербурге
- Коронавирусная статистика в Петербурге сообщается с опозданием в два дня, — обращает внимание эксперт. — Часть данных на сегодня — это про то, что происходило в городе два дня назад, часть — за вчера. Дело в том, что по субботам-воскресеньям показатели должны проседать, это связано с тем, что в выходные делают меньше ПЦР-тестов и происходит меньше регистраций смертей. Но по факту провалы смещены на понедельник-вторник по одним показателям, и на воскресенье-понедельник — по другим. Соответственно, это означает, что они смещены на 1-2 дня в зависимости от показателей.
Позавчерашние данные — это как получать донесения от разведки с двухдневным опозданием. И что происходит в Петербурге прямо сейчас, мы не знаем.
Новая волна или дефект учета?
- Спад числа заражений в Петербурге был очень резким — мы моментально спустились с высоких показателей конца октября, когда в Петербурге выявлялось около 4 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно, до 1 тысячи — почти в четыре раза, — отмечает аналитик. — Есть мнение, что это был «недоучет» выявляемых случаев заражения, а сейчас мы возвращаемся к реальным цифрам и фактическому спаду. Мне эта гипотеза не нравится тем, что процесс оказался довольно длительным. Мы уже неделю с лишним выходим на показатели, и это с такой версией не очень согласуется.
Эксперт отмечает, что похожие «скачки» и «недоучеты» заразившихся коронавирусом уже случались. Например, в январе во время праздничных каникул по понятным причинам тоже наблюдался искусственный «провал» по тестированиям и регистрациям.
- Но сейчас не было таких праздников, которые могли бы вызвать похожий провал, — объясняет Алексей Куприянов. — Что у нас было 23-24 ноября? Обычные будние дни. Так что такая гипотеза не очень работает.
Виноваты школьники?
- Версия, что происходящее как-то связано с режимом нерабочих дней в начале ноября, не объясняет ситуацию полностью, — добавляет аналитик. — Максимальная точка по выявленным случаям коронавируса в Петербурге выпадает на даты, предшествующие нерабочим дням, а не на следующие за ними. Это означает, что спад начался ДО того, как начались ноябрьские каникулы. С другой стороны, начало этого спада заболеваемости совпадает с началом второй учебной четверти в школах, что, возможно, кладет гирю на чашу весов в пользу гипотезы, которая связана с очным обучением в школах и других учебных заведениях.
Эксперт отмечает, что, например, в Германии статистика по выявленным случаям коронавируса дифференцирована по возрастам. И там четко прослеживается тренд на рост заболеваемости коронавирусом в тот момент, когда дети возвращаются в школы с каникул. Сначала заболевают дети младшего возраста, за ними — родители и родственники старшего возраста.
Пока школьники не привиты, они остаются основными мишенями и переносчиками вируса, поскольку школы — это место, где люди встречаются массово в больших коллективах в замкнутых помещениях, и где никто не носит СИЗы.
- Косвенным подтверждением этой гипотезы может быть то, что момент разворота тренда по факту начинается раньше, чем мы его видим. Есть нисходящая кривая спада старой волны и восходящая «новой», которая идет ей навстречу. В какой-то момент, когда восходящая становится заметной, происходит перелом тренда. По графику — перелом наступил через 2 недели после окончания школьных каникул. Но на самом деле это соответствует ситуации, когда люди вышли в школу после нерабочих дней, а многие — еще и вернулись после поездок в другие регионы и страны, куда они отправились во время каникул, — говорит Алексей Куприянов.
Любые поездки на отдых, перелеты на дальние расстояния, способствуют распространению вируса между регионами.
- У меня есть подозрение, что рост заболеваемости в Петербурге, который мы наблюдаем сейчас, это эффект того, что школы не переведены на дистант, — говорит Алексей Куприянов. — Это означает, что школы остаются основным каналом распространения вируса и впереди нас ждет только рост новых случаев заражения. Он вполне может продлиться до новогодних праздников и прервется только долгими зимними каникулами.
Подождем еще неделю, если рост будет продолжаться, дела наши плохи.
По словам аналитика, дополнительной проблемой может быть и то, что в Россию прорвется новый африканский штамм коронавируса «омикрон». И тогда ситуация может стать еще хуже.
- Если нам «подбросят» новый штамм как раз к выходу с зимних каникул, то в Петербурге будет еще более мощная волна коронавируса, еще более ранняя. Но пока прогнозировать что-то всерьез трудно, — говорит Алексей Куприянов.
Не последняя волна
- У некоторых экспертов есть мнение, что нынешняя — последняя волна коронавируса в Петербурге, поскольку в городе достаточно много привитых и переболевших, которые и сформируют иммунную прослойку. Но мне кажется, это безудержный оптимизм, — говорит Алексей Куприянов. — У нас была надежда, что нынешняя четвертая волна будет не такой смертоносной, что наблюдалась осенью-зимой прошлого года. А сейчас эти надежды начинают таять. Если бы все ограничилось сентябрьско-октябрьским пиком, то волна бы была хоть и более печальной по последствиям, чем летняя, но менее печальной, чем осенне-зимняя прошлого года.
Сейчас есть подозрение, что так дешево мы уже не отделаемся. Вот такой пессимистичный сценарий.
Нынешний рост заболеваемости в Петербурге называть пятой волной было бы неправильно, считает аналитик. Схода на «нет» волны не наблюдалось. На ее спаде число новых случаев было выше тех, чем в августе, одном из самых спокойных месяцев пандемии.
- Эпидемиологи не назвали бы нынешний рост заболеваемости в Петербурге новой волной, скорее, продолжением старой, — говорит Алексей Куприянов. — Ее, судя во всему, пока определяет один и тот же доминирующий штамм «дельта». Можно даже говорить, что и летняя с осенней — одна и та же волна, просто с перерывом на летние каникулы.
А что слышно про «омикрон»?
Может ли новый африканский штамм коронавируса спасти планету и «потушить» пандемию за счет того, что превратит ковид в обычную легкую простуду, или станет виновником того, что эпидемия разгорится с новой силой, сейчас обсуждают аналитики и вирусологи. Пока все сходятся во мнении, что для понимания того, насколько опасен «омикрон» для вакцинированных и переболевших, необходимо больше времени и информации.
Между тем, в ЮАР, где много заразившихся новым штаммом, ситуация ухудшается. 1 декабря там выявили уже 8,5 тысячи новых случаев коронавируса — это вдвое больше, чем за день до этого, и в 3,7 раза больше, чем неделей ранее.
Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
- Динамика нехорошая. В провинции Гаутенг, где доминирует «омикрон», идет рекордный прирост доли позитивных тестов: за последнюю неделю +238%, за неделю до этого +327%, — сообщил в своем телеграм-канале аналитик Александр Драган. — График госпитализаций в Гаутенге также показывает удвоение каждую неделю — такого не было в прошлые волны. Уже сейчас видно, что четвёртая волна — круче прошлых трех, в том числе рекордной дельта-волны, из которой ЮАР вышла всего 2,5−3 месяца назад. В Гаутенге уже начинает расти смертность — на основе неполных данных за понедельник-среду ожидается минимум +75-100% умерших по итогам недели. Виден разворот тренда и начало роста госпитализаций еще в пяти провинциях.
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