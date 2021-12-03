- Косвенным подтверждением этой гипотезы может быть то, что момент разворота тренда по факту начинается раньше, чем мы его видим. Есть нисходящая кривая спада старой волны и восходящая «новой», которая идет ей навстречу. В какой-то момент, когда восходящая становится заметной, происходит перелом тренда. По графику — перелом наступил через 2 недели после окончания школьных каникул. Но на самом деле это соответствует ситуации, когда люди вышли в школу после нерабочих дней, а многие — еще и вернулись после поездок в другие регионы и страны, куда они отправились во время каникул, — говорит Алексей Куприянов.

Любые поездки на отдых, перелеты на дальние расстояния, способствуют распространению вируса между регионами.

- У меня есть подозрение, что рост заболеваемости в Петербурге, который мы наблюдаем сейчас, это эффект того, что школы не переведены на дистант, — говорит Алексей Куприянов. — Это означает, что школы остаются основным каналом распространения вируса и впереди нас ждет только рост новых случаев заражения. Он вполне может продлиться до новогодних праздников и прервется только долгими зимними каникулами.

Подождем еще неделю, если рост будет продолжаться, дела наши плохи.

По словам аналитика, дополнительной проблемой может быть и то, что в Россию прорвется новый африканский штамм коронавируса «омикрон». И тогда ситуация может стать еще хуже.

- Если нам «подбросят» новый штамм как раз к выходу с зимних каникул, то в Петербурге будет еще более мощная волна коронавируса, еще более ранняя. Но пока прогнозировать что-то всерьез трудно, — говорит Алексей Куприянов.