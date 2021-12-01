Небольшой подъем активности возможен и в самом начале месяца, вплоть до 5 декабря, с 12 по 14 и 17-18 декабря. Однако это долгосрочные прогнозы, которые могут измениться в любой момент. Точность зависит от времени, когда составляется прогноз. Самый верный из них — на ближайшие несколько часов. Чем дальше события от момента фиксации, тем выше вероятность каких-то корректировок.

Если вы ощущаете на себе влияние магнитных бурь, в дни подъемов и возмущений стоит себя поберечь. Не перенапрягаться на работе, поспать подольше, прогуляться на свежем воздухе, лишний раз не нервничать.