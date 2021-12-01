Магнитные бури последнее время стараются обходить Землю стороной. Последнее серьезное возмущение зафиксировали 4 ноября 2021 года, тогда внезапно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. До этого подобные вспышки фиксировали 12 мая 2021 года, 14 мая 2019, 26 августа 2018 и 28 сентября 2017 года.
Конечно же, магнитная буры может оказать вредное влияние на организм человека, на его состояние, на работу техники. Но повышение активности солнца дарит нам возможность наблюдать северное сияние. В декабре вероятность наблюдать северное сияние появится, по предварительным прогнозам, разве что 13 числа, когда ожидается возбуждение магнитосферы, по данным Лаборатории рентгеновской активности солнца, ФИАН.
Небольшой подъем активности возможен и в самом начале месяца, вплоть до 5 декабря, с 12 по 14 и 17-18 декабря. Однако это долгосрочные прогнозы, которые могут измениться в любой момент. Точность зависит от времени, когда составляется прогноз. Самый верный из них — на ближайшие несколько часов. Чем дальше события от момента фиксации, тем выше вероятность каких-то корректировок.
Если вы ощущаете на себе влияние магнитных бурь, в дни подъемов и возмущений стоит себя поберечь. Не перенапрягаться на работе, поспать подольше, прогуляться на свежем воздухе, лишний раз не нервничать.
Конечно, диагноза «метеозависимость» в международном классификаторе болезней нет. Да и многие врачи считают, что плохое самочувствие в такие дни, это не причина, а следствие вашего основного заболевания, которое надо лечить вне зависимости от мощности магнитной бури.
Больше всего подвержены влиянию возмущений на солнце люди с повышенным давлением.
- Гипертоникам стоит в такие дни внимательнее относиться к цифрам на тонометре, измерять давление чаще и принимать дополнительные препараты или уменьшать дозу в зависимости от реакции на перемену погоды, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Елена Черненко.
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