В СПбГПМУ сделали операцию школьнику, которого после обеда у бабушки увезли с разрывом кишки

Утром 27 декабря стало известно о 14-летнем школьнике, которого госпитализировали накануне вечером в клинику СПбГПМУ. Сообщалось, что подросток гостил у бабушки и пожаловался на боль в животе после плотного обеда, а позже врачи зафиксировали у него разрыв кишки и перитонит. Якобы это случилось из-за переедания. Однако, по словам врачей, госпитализация мальчика с перееданием никак не связана. Причины, почему это произошло, медики будут выяснять после того, как выведут юного пациента из острого состояния и проведут тщательное обследование.
Пока мальчик находится в отделении анестезиологии и реанимации клиники СПбГПМУ. Как рассказали «Доктору Питеру», ему уже выполнили операцию. По словам заместителя главного врача клиники по хирургической помощи Алексея Денисова, сейчас состояние пациента стабильное, он получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
Списывали на переедание, оказалась опухоль
Ранее «Доктор Питер» писал о смерти 8-летней девочки Амелии из британского Дарлингтона. Ребенок «сгорел» буквально за три месяца после того, как ей диагностировали злокачественную опухоль — нейробластому. До того ребенок несколько недель жаловался на боли в животе и запоры, а родители считали, что всему виной переедание во время изоляции или непереносимость какого-то продукта.
Что делать, если ребенок переедает
По словам семейного психотерапевта и клинического психолога Елены Фисун, расстройство пищевого поведения у детей стало настоящей эпидемией на фоне продуктового изобилия. Специалист рассказала, что делать родителям, если их ребенок слишком избирателен в еде, мало ест или, наоборот, постоянно что-то жует.
Так, по мнению Елены Фисун, для ребенка, который много ест, еда может быть возможностью получить быстрые и яркие впечатления от вкусов — неким способом борьбы со скукой. Также еда может помогать успокоиться.
Если ребенок переедает: 3 совета родителям
Скорректируйте режим питания.
Откажитесь от «запрещенки» (которую, обычно, ест вся семья). У маленьких детей нет силы воли, чтобы добровольно и осознанно отказаться от вредной еды.
Поинтересуйтесь, где и как ребенок получает такие же сильные впечатления, как при еде. Родители должны показать своему ребенку, что еда — не единственная радость в жизни.
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