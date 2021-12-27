В СПбГПМУ сделали операцию школьнику, которого после обеда у бабушки увезли с разрывом кишки

Утром 27 декабря стало известно о 14-летнем школьнике, которого госпитализировали накануне вечером в клинику СПбГПМУ. Сообщалось, что подросток гостил у бабушки и пожаловался на боль в животе после плотного обеда, а позже врачи зафиксировали у него разрыв кишки и перитонит. Якобы это случилось из-за переедания. Однако, по словам врачей, госпитализация мальчика с перееданием никак не связана. Причины, почему это произошло, медики будут выяснять после того, как выведут юного пациента из острого состояния и проведут тщательное обследование.

Пока мальчик находится в отделении анестезиологии и реанимации клиники СПбГПМУ. Как рассказали «Доктору Питеру», ему уже выполнили операцию. По словам заместителя главного врача клиники по хирургической помощи Алексея Денисова, сейчас состояние пациента стабильное, он получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме.