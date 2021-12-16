- И как такая длительная задержка с постановкой диагноза повлияла на исход болезни?

- Несвоевременная диагностика всегда влияет на прогноз лечения в худшую сторону. Иногда доходит до развития метастаз, что делает невозможным оперативное лечение опухоли. Но, к счастью, мы научились бороться с детскими злокачественными новообразованиями. Показатели 5-летней выживаемости и шансы на полное излечение у детей намного выше, чем у взрослых. Играет роль в том числе реактивность детского организма. Взрослые не перенесли бы ту химиотерапию, которую обычно назначают детям. Она более интенсивная, но дети ее переносят намного легче. И эффект от нее, соответственно, гораздо выше.

Дети не преувеличивают

- Поздний диагноз — одно дело. Но если лечить от других болезней, можно же сделать еще хуже — ускорить рост опухоли?

- Случаи, когда неверный диагноз и лечение усугубляют течение основного заболевания, бывают, но крайне редко.

- Ситуация с диагностикой онкозаболеваний у детей везде одинаковая или есть особо отличившиеся регионы?

- Благодаря программе НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, врачи из регионов могут постоянно повышать свою квалификацию в Москве — для них организуют конференции, семинары. Дальше они уже передают полученные знания своим коллегам на местах. Но несмотря на это, до сих пор, наверное, в каждом третьем регионе страны детская онкослужба отсутствует как класс. Представьте, там нет ни одного детского онколога. Таких специалистов вообще в стране мало. По статистике за 2020 год, на всю Россию было около 360 детских онкологов. Москва, Петербург, Казань (Республика Татарстан) и Екатеринбург (Свердловская область) — те регионы, где детская онкослужба построена очень хорошо.

- За рубежом такие случаи с поздней диагностикой, про которые вы говорили, были бы возможны? Или там по-другому?

- Москва и Петербург почти ничем не отличаются в диагностике и лечении рака у детей от той же Европы. Мы работаем по международным программам и протоколам, постоянно общаемся с коллегами за границей — везде подходы одинаковые.

- Как родителям не пропустить опасную болезнь у ребенка и понять «что-то идет не так»?

- На этот вопрос ответа нет. В 99,9% случаев, если условно ребенка лечат от ОРВИ, у него действительно ОРВИ. И только в одном случае из 1 000 у него на самом деле будет злокачественное новообразование. Никто, наверное, не сможет разложить по пунктам — если такой симптом, делайте так, если другой — эдак. Взять, к примеру, опухоли ЦНС. В числе первых симптомов возможны тошнота, рвота, головная боль. Попадает такой ребенок к гастроэнтерологу, начинают лечение — ноль эффекта.