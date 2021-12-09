В Педиатрическом университете открылось онкогематологическое отделение, где будут лечить детей с разными видами онкологических заболеваний, включая лимфому. Однако «изюминкой» станет лечение редкого вида детского рака — ретинобластомы (эмбриональная злокачественная опухоль сетчатки глаза).

Новое отделение станет первым на Северо-Западе специализированным центром по лечению ретинобластом. Как объясняют врачи, до сих пор большинство детей с таким диагнозом проходили этапы лечения в нескольких клиниках, теперь в центре на Литовской они смогут получить всю необходимую помощь в одном месте. В том числе уникальный для Петербурга метод лечения — селективную интраартериальную химиотерапию (химиопрепарат вводится через катетер в бедренной артерии и доставляется по сосудам в глазное яблоко). По словам врачей, он помогает не только сохранить ребенку глаз, но и зрение.

По словам главного детского онколога Петербурга Светланы Кулёвой, ретинобластомы, как и другие злокачественные новообразования у детей можно отнести к редким (орфанным) заболеваниям. В России ежегодно выявляют около 3,5 тысячи новых случаев рака у детей.