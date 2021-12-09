В Педиатрическом университете открылось онкогематологическое отделение, где будут лечить детей с разными видами онкологических заболеваний, включая лимфому. Однако «изюминкой» станет лечение редкого вида детского рака — ретинобластомы (эмбриональная злокачественная опухоль сетчатки глаза).
Новое отделение станет первым на Северо-Западе специализированным центром по лечению ретинобластом. Как объясняют врачи, до сих пор большинство детей с таким диагнозом проходили этапы лечения в нескольких клиниках, теперь в центре на Литовской они смогут получить всю необходимую помощь в одном месте. В том числе уникальный для Петербурга метод лечения — селективную интраартериальную химиотерапию (химиопрепарат вводится через катетер в бедренной артерии и доставляется по сосудам в глазное яблоко). По словам врачей, он помогает не только сохранить ребенку глаз, но и зрение.
По словам главного детского онколога Петербурга Светланы Кулёвой, ретинобластомы, как и другие злокачественные новообразования у детей можно отнести к редким (орфанным) заболеваниям. В России ежегодно выявляют около 3,5 тысячи новых случаев рака у детей.
Светлана Кулёва
Онкология
Главный внештатный детский онколог Петербурга, заведующая кафедрой онкологии, детской онкологии и лучевой терапии СПбГПМУ, профессор, д.м.н.
- Если сравнивать со взрослыми, эта цифра очень мала. Вот почему мы называем детскую онкологию орфанными заболеваниями. У взрослых при некоторых нозологиях заболеваемость составляет 200 и даже 1000 случаев на 100 тыс. населения, а у детей — 15. Во всей этой структуре ретинобластомы занимают 5-6 место и составляют 0,5% всех злокачественных опухолей, — сказала «Доктору Питеру» Светлана Кулёва.
По словам специалиста, в Петербурге за год диагностируют около 180 случаев злокачественных опухолей у детей, из них несколько — ретинобластомы. Но молодым родителям надо быть особо внимательными — эти опухоли выявляют, как правило, в первые 1-2 года после рождения ребенка. Лечение обычно длится около полугода.
Как не пропустить ретинобластому
Заведующая онкогематологическим отделением СПбГПМУ, детский онколог Светлана Иванова дала 2 совета:
Частый признак — так называемый симптом «кошачьего глаза» (лейкокория). При отражении света зрачок ребенка светится зелено-белым цветом. Но это уже достаточно поздний симптом, говорящий о большом распространении опухоли в глазу.
Родителям важно соблюдать рекомендуемые сроки осмотра у детского офтальмолога — начиная с роддома, потом в 1 месяц и так далее.
На новом отделении всего 22 койки, из них 19 круглосуточные и 3 — дневного стационара. Вот так выглядит двухместная палата.
Также оборудованы 3 изолированных бокса и реанимация на 2 койки, оснащенная аппаратами искусственной вентиляции легких.
А вот такая веселая мобильная цифровая рентген-установка в виде «жирафа» позволяет делать снимки высокого разрешения, но при этом с маленькой лучевой нагрузкой. По словам медиков, этот аппарат экспертного класса рассчитан в том числе на новорожденных с экстремально низкой массой тела.
В малой операционной можно проводить малоинвазивные вмешательства под контролем УЗИ-аппаратуры.
На сегодня на новом отделении уже начали лечение четверо детей. Среди них один пациент с ретинобластомой из Петербурга.
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