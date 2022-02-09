Висцеральный жир — опасный жирок в области, который как бы «прилипает» к вашим внутренним органам. Увидеть проблему не так легко: излишки висцерального жира могут быть даже у людей, которые на первый взгляд не имеют проблем с лишним весом.

Чтобы выяснить, насколько высоки риски для вашего здоровья, диетолог рекомендует измерить объем талии.

Для женщин и мужчин эти показатели будут разными: в первом случае риски очень высоки, если объем талии больше 80 см, во втором — больше 94 см.

Для борьбы с висцеральным жиром одного спорта мало: важно также правильно выстроить питание и пользоваться всеми возможными лайфхаками. Например, добавить в рацион специи, которые помогают сжечь жир — острый перец чили как раз из таких.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в издании BMC Obesity. Как говорят ученые из университета Мэри Хардин-Бейлор в Техасе, все дело в капсаициноидах, содержащихся в чили. Эти вещества могут ускорять метаболизм.

Во время исследования ученые набрали 75 добровольцев. В случайном порядке им назначили плацебо, 2 мг капсаициноидов или 4 мг капсаициноидов. У каждого участника измерили массу и процент содержания жира в организме до начала испытания и в конце.

Через 12 недель оказалось: у тех, что принимал по 4 мг капсаициноидов, жира в организме стало на 5,91% меньше, чем у тех, кто принимал плацебо. Процентное изменение жировой массы в группе, принимавшей 4 мг капсаициноидов, после 12 недель эксперимента составило 6,68% по сравнению с контрольной группой.

Кстати, на этом положительные свойства перца чили не заканчиваются. Есть исследования, которые доказывают: у тех, кто добавляет перец чили в блюда, на 25% ниже риск смерти, причем на 26% — от сердечно-сосудистых заболеваний, на 23% — от рака.