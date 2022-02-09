Висцеральный жир — опасный жирок в области, который как бы «прилипает» к вашим внутренним органам. Увидеть проблему не так легко: излишки висцерального жира могут быть даже у людей, которые на первый взгляд не имеют проблем с лишним весом.
Чтобы выяснить, насколько высоки риски для вашего здоровья, диетолог рекомендует измерить объем талии.
Для женщин и мужчин эти показатели будут разными: в первом случае риски очень высоки, если объем талии больше 80 см, во втором — больше 94 см.
Для борьбы с висцеральным жиром одного спорта мало: важно также правильно выстроить питание и пользоваться всеми возможными лайфхаками. Например, добавить в рацион специи, которые помогают сжечь жир — острый перец чили как раз из таких.
Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в издании
Во время исследования ученые набрали 75 добровольцев. В случайном порядке им назначили плацебо, 2 мг капсаициноидов или 4 мг капсаициноидов. У каждого участника измерили массу и процент содержания жира в организме до начала испытания и в конце.
Через 12 недель оказалось: у тех, что принимал по 4 мг капсаициноидов, жира в организме стало на 5,91% меньше, чем у тех, кто принимал плацебо. Процентное изменение жировой массы в группе, принимавшей 4 мг капсаициноидов, после 12 недель эксперимента составило 6,68% по сравнению с контрольной группой.
Кстати, на этом положительные свойства перца чили не заканчиваются. Есть исследования, которые доказывают: у тех, кто добавляет перец чили в блюда, на 25% ниже риск смерти, причем на 26% — от сердечно-сосудистых заболеваний, на 23% — от рака.
Не только польза
К сожалению, есть исследования, которые говорят и о других последствиях поедания перца. Китайские ученые установили, что ежедневное употребление перца чили может привести к проблемам с когнитивными функциями в пожилом возрасте. Это значит, что любители остренького рискуют столкнуться с деменцией.
А еще перец чили противопоказан людям, которые страдают от повышенной потливости. Дело в том, что рецепторы на языке определяют остроту приправы как жар и дают сигнал мозгу: нужно охладиться. А охлаждается наш организм одним способом — начинает потеть.
Кстати
Есть еще одна специя, которая позволяет снизить уровень вредного холестерина и сахара в крови: это корица. О том, какими еще полезными свойствами она обладает и как правильно выбрать корицу, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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