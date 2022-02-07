Всем хочется похудеть быстро, легко и навсегда. Мы ищем в Сети советы, экспресс-диеты, листает Instagram популярных блогерах, которые вещают, что надо есть, пить и от каких продуктов стоит отказаться.
На самом деле многие забывают, что каждый организм индивидуален, и то, что может быть противопоказано одному, доктор может разрешить другому. Так что за советами стоит обращаться к диетологу с медицинским образованием. Также не стоит делить продукты на «плохие» и «хорошие». Даже те, которые попадают в список «хороших», могут помочь вам набрать пару лишних кило. Один из них — это авокадо.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
«Это фрукт, о который спотыкается большое число худеющих. Его травянистый вкус нравится далеко не всем, поэтому маркетологами были предприняты немалые усилия, чтобы ввести его в рацион. Даже его популярное название — „аллигаторова груша“ — было заменено на более благозвучное ботаническое „авокадо“. А дальше за дело взялись диетологи, которые начали всех убеждать в исключительной полезности этого фрукта», — рассказывает эндокринолог.
В чем польза авокадо
Надо сказать, в авокадо действительно много хорошего. В конце 20 века он даже был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый питательный фрукт. Тогда американцы съедали в год примерно по 2 кг авокадо на каждого, а через 10 лет — уже минимум 10 кг.
В 100 г мякоти авокадо содержится 160-200 ккал, 20 г жира, 7 г углеводов и всего 2 г белка. И еще — около 14 г клетчатки, что очень даже существенно.
Авокадо рекомендуют как отличный антиоксидант: в нем есть витамины С и Е, каротиноиды, зеаксантин и лютеин. При таком наборе антиоксидантов он должен максимально благоприятно влиять на зрение и мозговую ткань;
В нем собрана практически вся группа витаминов В и особенно фолиевая кислота. А также калий, витамин К, магний, бор, никель, рубидий, молибден, фосфор, цинк;
Еще один плюс авокадо — это большое содержание жирных кислот, которые способствуют усвоению жирорастворимых витаминов, так как А, Е, D и К;
Низкий гликемический индекс легко встраивает фрукт в рацион людей с ограничением углеводов, а большое количество клетчатки делает его эффективным в борьбе с «ленивым кишечником», стимулируя очищение;
Однако не стоит считать авокадо суперфудом и эликсиром молодости (как и любую другую пищу), говорит эндокринолог.
«Есть много овощей и фруктов, в которых полно витаминов, антиоксидантов, клетчатки. А из-за своей повышенной калорийности авокадо может легко добавить вам лишних кило. Поэтому ешьте его далеко не каждый день!» — советует врач.
Как уже упоминалось выше, в авокадо много клетчатки. Поэтому если вы периодически будете есть этот фрукт, то поможете защитить свое сердце от различных патологий, а сосуды — от холестериновых бляшек.
Авокадо также содержит приличное количество L-карнитина, это значит, что часть жирных кислот, минуя печень, попадет в митохондрии и сгорит, добавляя человеку бодрости и сил. Поэтому есть авокадо на завтрак — это прекрасный вариант.
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