Всем хочется похудеть быстро, легко и навсегда. Мы ищем в Сети советы, экспресс-диеты, листает Instagram популярных блогерах, которые вещают, что надо есть, пить и от каких продуктов стоит отказаться.

На самом деле многие забывают, что каждый организм индивидуален, и то, что может быть противопоказано одному, доктор может разрешить другому. Так что за советами стоит обращаться к диетологу с медицинским образованием. Также не стоит делить продукты на «плохие» и «хорошие». Даже те, которые попадают в список «хороших», могут помочь вам набрать пару лишних кило. Один из них — это авокадо.