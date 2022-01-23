Конфеты, шоколад, пирожные, печенье — эти продукты входят в ваш «базовый» продуктовый набор? Если ответ положительный — вы, скорее всего, относитесь к второму типу сладкоежек — опасному и почти безнадежному.
Известно, что сахар активирует центр удовольствия и высвобождает гормон и нейромедиатор дофамин, вызывающий эйфорию, удовлетворение и чувство кайфа. Причем, в процессе задействованы те же самые части мозга, что стимулируют и сильнодействующие вещества. Потому и результат такой же — чем больше сладостей мы едим, тем хуже работают дофаминовые рецепторы, и дозу «допинга» приходится увеличивать.
- С углеводной зависимостью важно работать и найти ее причину. Но чтобы наметить тактику действий для снижения тяги к сладкому, стоит определить свой тип сладкоежки, — поясняет врач-диетолог Наталья Сычева.
«Мне бы только кусочек…»
6 признаков первого типа сладкоежек
В кухонном шкафу у них спрятаны «на всякий случай» любимые конфеты, зефир, шоколад и мармелад (но только одной «любимой» марки).
Едят сладкое обычно утром или в обед.
Четко знают «свою дозу».
Могут отказаться от сладкого без проблем для цели.
Нет чувства вины при переедании.
Могут раз в месяц съесть половину торта или огромную шоколадку, а потом не есть сладкое целый месяц и «ломки» не будет.
«Все или ничего…»
6 признаков сладкоежки второго типа
Сладкое у них везде — дома, на работе, в сумке, в машине, в карманах. Не допустят, чтобы дома не было сладкого.
Они знают самые «вкусные» места в городе и обожают без разбора все, что содержит сахар.
Окружающие им всегда дарят что-то сладкое.
Любой прием пищи завершается десертом.
Часто едят сладкое весь день.
Нередко гордятся тем, что пьют несладкий чай и кофе. Рафинада и столового сахара дома может и не быть вовсе.
Если сладкоежки первого типа без особенных проблем могут отказаться от лакомств — конфет, тортов и шоколада — как на некоторое время, так и на месяцы, то вот «безнадежным» из второго типа приходится несладко.
Симптомы «ломки» при отказе от сладкого
головокружения,
ломота в суставах,
тошнота,
бессонница,
дрожь в конечностях,
злость.
- Тяжесть симптомов зависит от привычной дозы сахара и длительности его употребления, — говорит Наталья Сычева. — Но зачастую сладкоежкам второго типа нереально выдержать и не съесть «сладкий плод», если дома или на работе есть конфетки, печенье, мармеладки и другие соблазны.
Если после клятвенного обещания ничего вредного не есть в рот попадает хоть маленький кусочек «ядов», то на следующий день желание съесть сладкое не только не угасает, а усиливается многократно.
Врач обращает внимание, что «безнадежные» сладкоежки выбирают одну из двух тактик поведения — опускают руки и бросают попытки отказаться от сахара или с помощью врачей начинают работать с сахарной зависимостью.
- Сладкоежке нужно время, чтобы организм привык обходиться без сахара — примерно от двух до четырех недель. Если он выдержит, симптомы угаснут, — рассказала Наталья Сычева.
Как уменьшить тягу к сладкому — советы диетолога Сычевой
Убирайте все сладкое с глаз. Не покупайте шоколадки домой под предлогом «для детей». Им, к слову, нужно не так много сахара.
«Обезвреживайте» окружающих, которые постоянно хотят вас угостить сладким.
- По-русски, через рот, объясните, что сейчас уменьшаете сахар в своем рационе, и вам нужна поддержка, а не подпитка, — рекомендует врач-диетолог.
Тягу к сладкому может вызвать отказ от соли. Ее не стоит сокращать до нуля, достаточно снизить употребление.
Обязательно составьте план питания.
Не начинайте день со сладкого.
Нормализуйте микрофлору кишечника, если она нарушена.
Обязательно пейте достаточно чистой воды.
Проанализируйте, сколько жиров в вашем рационе и какие они.
- Вашими помощниками при отказе от сладкого будут качественное сливочное масло, кокосовое масло, орехи, авокадо и рыба жирных сортов, — рекомендует Наталья Сычева.
Важно понять, нет ли у вас скрытого воспаления, анемии или инсулинорезистентности. Они могут мешать процессу похудения. Нужно справиться с проблемой с помощью врачей.
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