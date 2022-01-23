как отказаться от сладкого
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Конфеты, шоколад, пирожные, печенье — эти продукты входят в ваш «базовый» продуктовый набор? Если ответ положительный — вы, скорее всего, относитесь к второму типу сладкоежек — опасному и почти безнадежному.

Известно, что сахар активирует центр удовольствия и высвобождает гормон и нейромедиатор дофамин, вызывающий эйфорию, удовлетворение и чувство кайфа. Причем, в процессе задействованы те же самые части мозга, что стимулируют и сильнодействующие вещества. Потому и результат такой же — чем больше сладостей мы едим, тем хуже работают дофаминовые рецепторы, и дозу «допинга» приходится увеличивать.

Наталья Сычева

медицина

врач-диетолог, терапевт

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- С углеводной зависимостью важно работать и найти ее причину. Но чтобы наметить тактику действий для снижения тяги к сладкому, стоит определить свой тип сладкоежки, — поясняет врач-диетолог Наталья Сычева. 

«Мне бы только кусочек…»

6 признаков первого типа сладкоежек

  1. В кухонном шкафу у них спрятаны «на всякий случай» любимые конфеты, зефир, шоколад и мармелад (но только одной «любимой» марки).

  2. Едят сладкое обычно утром или в обед.

  3. Четко знают «свою дозу».

  4. Могут отказаться от сладкого без проблем для цели.

  5. Нет чувства вины при переедании.

  6. Могут раз в месяц съесть половину торта или огромную шоколадку, а потом не есть сладкое целый месяц и «ломки» не будет.

«Все или ничего…»

6 признаков сладкоежки второго типа

  1. Сладкое у них везде — дома, на работе, в сумке, в машине, в карманах. Не допустят, чтобы дома не было сладкого.

  2. Они знают самые «вкусные» места в городе и обожают без разбора все, что содержит сахар.

  3. Окружающие им всегда дарят что-то сладкое.

  4. Любой прием пищи завершается десертом.

  5. Часто едят сладкое весь день.

  6. Нередко гордятся тем, что пьют несладкий чай и кофе. Рафинада и столового сахара дома может и не быть вовсе.

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Если сладкоежки первого типа без особенных проблем могут отказаться от лакомств — конфет, тортов и шоколада — как на некоторое время, так и на месяцы, то вот «безнадежным» из второго типа приходится несладко.

Симптомы «ломки» при отказе от сладкого

  • головокружения,

  • ломота в суставах,

  • тошнота,

  • бессонница,

  • дрожь в конечностях,

  • злость.

- Тяжесть симптомов зависит от привычной дозы сахара и длительности его употребления, — говорит Наталья Сычева. — Но зачастую сладкоежкам второго типа нереально выдержать и не съесть «сладкий плод», если дома или на работе есть конфетки, печенье, мармеладки и другие соблазны.

Если после клятвенного обещания ничего вредного не есть в рот попадает хоть маленький кусочек «ядов», то на следующий день желание съесть сладкое не только не угасает, а усиливается многократно.

Врач обращает внимание, что «безнадежные» сладкоежки выбирают одну из двух тактик поведения — опускают руки и бросают попытки отказаться от сахара или с помощью врачей начинают работать с сахарной зависимостью.

- Сладкоежке нужно время, чтобы организм привык обходиться без сахара — примерно от двух до четырех недель. Если он выдержит, симптомы угаснут, — рассказала Наталья Сычева.

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Как уменьшить тягу к сладкому — советы диетолога Сычевой

  • Убирайте все сладкое с глаз. Не покупайте шоколадки домой под предлогом «для детей». Им, к слову, нужно не так много сахара.

  • «Обезвреживайте» окружающих, которые постоянно хотят вас угостить сладким.
    - По-русски, через рот, объясните, что сейчас уменьшаете сахар в своем рационе, и вам нужна поддержка, а не подпитка, — рекомендует врач-диетолог.

Тягу к сладкому может вызвать отказ от соли. Ее не стоит сокращать до нуля, достаточно снизить употребление.

  • Обязательно составьте план питания.

  • Не начинайте день со сладкого.

  • Нормализуйте микрофлору кишечника, если она нарушена.

  • Обязательно пейте достаточно чистой воды.

  • Проанализируйте, сколько жиров в вашем рационе и какие они.

    - Вашими помощниками при отказе от сладкого будут качественное сливочное масло, кокосовое масло, орехи, авокадо и рыба жирных сортов, — рекомендует Наталья Сычева.

  • Важно понять, нет ли у вас скрытого воспаления, анемии или инсулинорезистентности. Они могут мешать процессу похудения. Нужно справиться с проблемой с помощью врачей.

Анна Майская