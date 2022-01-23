Если сладкоежки первого типа без особенных проблем могут отказаться от лакомств — конфет, тортов и шоколада — как на некоторое время, так и на месяцы, то вот «безнадежным» из второго типа приходится несладко.

Симптомы «ломки» при отказе от сладкого

головокружения,

ломота в суставах,

тошнота,

бессонница,

дрожь в конечностях,

злость.

- Тяжесть симптомов зависит от привычной дозы сахара и длительности его употребления, — говорит Наталья Сычева. — Но зачастую сладкоежкам второго типа нереально выдержать и не съесть «сладкий плод», если дома или на работе есть конфетки, печенье, мармеладки и другие соблазны.

Если после клятвенного обещания ничего вредного не есть в рот попадает хоть маленький кусочек «ядов», то на следующий день желание съесть сладкое не только не угасает, а усиливается многократно.

Врач обращает внимание, что «безнадежные» сладкоежки выбирают одну из двух тактик поведения — опускают руки и бросают попытки отказаться от сахара или с помощью врачей начинают работать с сахарной зависимостью.