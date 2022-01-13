Японские ученые ставили эксперимент с целью выяснить, как питание, спиртные напитки и курение могут повлиять на риск столкнуться с раком желудка. 11 лет специалисты следили за добровольцами и собирали информацию об их рационе.

За этот срок рак желудка диагностировали у 358 мужчин из 18 684, а среди 20 381 человека было зарегистрировано 128 случаев заболевания.

Проанализировав анкеты, в которых участники исследования рассказывали о своем питании, ученые выяснили: люди, которые едят от 12 до 15 грамм соли в день, повышают риск заболеть раком желудка вдвое.

Кроме того, отмечают специалисты, риск онкологии выше у тех, кто курит и ест мало овощей и фруктов. Особенно это актуально для мужчин.

Обычно любовь к соли связывают с сердечно-сосудистыми болезнями. Дело в том, что соль вызывает обезвоживание, при котором увеличивается нагрузка на сердце.