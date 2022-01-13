Рак желудка входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний и находится на третьем месте по смертности среди всех видов злокачественных опухолей.
Ученые давно пытаются понять, какие продукты питания увеличивают риски столкнуться с этой болезнью. По
Симптомы рака желудка
Резкое снижение массы тела.
Быстрое чувство сытости во время еды — когда вы чувствуете переполненность в желудке, несмотря на то, что съели очень мало
Ноющие боли, отдающие в спину, поясницу. Чем более развита опухоль, тем интенсивнее боль.
Кровотечения из ЖКТ, обусловленные разрушением сосудов. Также могут быть рвота с кровью, черный стул и т.д.
Анемия.
Японские ученые ставили эксперимент с целью выяснить, как питание, спиртные напитки и курение могут повлиять на риск столкнуться с раком желудка. 11 лет специалисты следили за добровольцами и собирали информацию об их рационе.
За этот срок рак желудка диагностировали у 358 мужчин из 18 684, а среди 20 381 человека было зарегистрировано 128 случаев заболевания.
Проанализировав анкеты, в которых участники исследования рассказывали о своем питании, ученые выяснили: люди, которые едят от 12 до 15 грамм соли в день, повышают риск заболеть раком желудка вдвое.
Кроме того, отмечают специалисты, риск онкологии выше у тех, кто курит и ест мало овощей и фруктов. Особенно это актуально для мужчин.
Обычно любовь к соли связывают с сердечно-сосудистыми болезнями. Дело в том, что соль вызывает обезвоживание, при котором увеличивается нагрузка на сердце.
Сколько соли можно съедать в день
По нормам ВОЗ считается, что в день человек может съедать без вреда для здоровья около 5 граммов соли. Это одна чайная ложка — и не только добавленная из солонки, а также «взятая» из съеденных продуктов.
Другое мнение
Впрочем, есть мнение, что соль наоборот помогает избежать онкологических заболеваний. К такому выводу пришли в Институте трансляционных медицинских наук и технологий. Подробнее об исследовании ученых читай ЗДЕСЬ.
Кроме того, многие медики говорят о том, что полный отказ от соли тоже может быть опасен для здоровья. Подробнее о том, почему соль все-таки нужна человеку, читай ЗДЕСЬ.
Комментарии1