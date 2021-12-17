По статистике, рак желудка поражает людей старше 55 лет, но мужчины чаще попадают в группу риска, чем женщины. Рак желудка часто протекает без выраженных симптомов или имеет скудную симптоматику, поэтому часто его диагностика на ранних стадиях затруднена.

Риск рака желудка выше у пациентов с осложненной наследственностью, людей с ожирением, хроническими заболеваниями ЖКТ, курящих, употребляющих без меры алкоголь и не задумывающихся о правильном питании.