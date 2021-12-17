Рак желудка — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В последние годы он стал «молодеть», и может быть диагностирован не только людей старшего возраста. Все помнят
По статистике, рак желудка поражает людей старше 55 лет, но мужчины чаще попадают в группу риска, чем женщины. Рак желудка часто протекает без выраженных симптомов или имеет скудную симптоматику, поэтому часто его диагностика на ранних стадиях затруднена.
Риск рака желудка выше у пациентов с осложненной наследственностью, людей с ожирением, хроническими заболеваниями ЖКТ, курящих, употребляющих без меры алкоголь и не задумывающихся о правильном питании.
Первые признаки рака желудка можно легко пропустить — эти неспецифические симптомы можно связать и с другими заболеваниями — тем же гастритом, погрешностями в питании и даже с переутомлением или стрессами.
Но врачи советуют обратить внимание и забеспокоиться, если вы заметите хотя бы некоторые из них, и пройти обследование у врачей. Речь о таких симптомах, как чувство слабости, распирание в верхней части живота, депрессия, длительная изжога, тошнота, резкое снижение веса, если вы не на диете, чувство переполненности желудка и отсутствие аппетита.
Одним из самых тревожных признаков рака желудка, который может говорить о том, что опухоль уже находится на развитой стадии — рвота после приема пищи, пишет издание
Врачи отмечают, что точку в вопросе «рак это или нет?», можно поставить только тогда, когда пациент пройдет полное обследование, в том числе, обязательную гистологию.
Другими опасными симптомами рака желудка могут быть
Резкое снижение массы тела.
Быстрое чувство сытости во время еды — когда вы чувствуете переполненность в желудке, несмотря на то, что съели очень мало
Ноющие боли, отдающие в спину, поясницу. Чем более развита опухоль, тем интенсивнее боль.
Кровотечения из ЖКТ, обусловленные разрушением сосудов. Также могут быть рвота с кровью, черный стул и т.д.
Анемия.
Для выявления рака желудка назначают рентгенографию, ФГДС, биопсию, компьютерную томографию, эндоскопическое ультразвуковое исследование, лапароскопию.
Ранее о том, как рак желудка связан с холодильником, рассказал профессор Евгений Имянитов, заведующий научным отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Петрова.
По его словам, рак желудка характерен для стран с низкой гигиеной. Считается, что одной из причин снижения заболеваемости этим видом рака в развитых странах стало появление бытовых холодильников.
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