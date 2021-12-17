рак желудка после еды
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Рак желудка — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В последние годы он стал «молодеть», и может быть диагностирован не только людей старшего возраста. Все помнят историю петербургского онколога Андрея Павленко. 5 января 2022 года будет год со дня его смерти. Рак желудка у врача был обнаружен за полтора года до этого, на третьей стадии. Несмотря на все усилия, Павленко не удалось победить болезнь. Онкологу был всего 41 год.

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По статистике, рак желудка поражает людей старше 55 лет, но мужчины чаще попадают в группу риска, чем женщины. Рак желудка часто протекает без выраженных симптомов или имеет скудную симптоматику, поэтому часто его диагностика на ранних стадиях затруднена.

Риск рака желудка выше у пациентов с осложненной наследственностью, людей с ожирением, хроническими заболеваниями ЖКТ, курящих, употребляющих без меры алкоголь и не задумывающихся о правильном питании.

Первые признаки рака желудка можно легко пропустить — эти неспецифические симптомы можно связать и с другими заболеваниями — тем же гастритом, погрешностями в питании и даже с переутомлением или стрессами.

Но врачи советуют обратить внимание и забеспокоиться, если вы заметите хотя бы некоторые из них, и пройти обследование у врачей. Речь о таких симптомах, как чувство слабости, распирание в верхней части живота, депрессия, длительная изжога, тошнота, резкое снижение веса, если вы не на диете, чувство переполненности желудка и отсутствие аппетита.

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Одним из самых тревожных признаков рака желудка, который может говорить о том, что опухоль уже находится на развитой стадии — рвота после приема пищи, пишет издание The Mirror.

Врачи отмечают, что точку в вопросе «рак это или нет?», можно поставить только тогда, когда пациент пройдет полное обследование, в том числе, обязательную гистологию.

Другими опасными симптомами рака желудка могут быть

  • Резкое снижение массы тела.

  • Быстрое чувство сытости во время еды — когда вы чувствуете переполненность в желудке, несмотря на то, что съели очень мало

  • Ноющие боли, отдающие в спину, поясницу. Чем более развита опухоль, тем интенсивнее боль.

  • Кровотечения из ЖКТ, обусловленные разрушением сосудов. Также могут быть рвота с кровью, черный стул и т.д.

  • Анемия.

Для выявления рака желудка назначают рентгенографию, ФГДС, биопсию, компьютерную томографию, эндоскопическое ультразвуковое исследование, лапароскопию.

Ранее о том, как рак желудка связан с холодильником, рассказал профессор Евгений Имянитов, заведующий научным отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Петрова.

По его словам, рак желудка характерен для стран с низкой гигиеной. Считается, что одной из причин снижения заболеваемости этим видом рака в развитых странах стало появление бытовых холодильников. 

Анна Майская