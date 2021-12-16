Блогер в Tik-Tok под ником LifeTipSing назвал самую распространенную и простейшую ошибку при варке яиц. Как оказалась, она связана с температурой. Очень многие при варке бросают яйца уже после того, как вода закипела. Если сварить продукт таким образом, яйца слегка позеленеют.

Оказалось, что такой эффект дает сульфид железа. Так что поедание таких яиц чревато энтеритом — воспалением в области тонкого кишечника.

По этой причине яйца нужно класть в холодную воду, предварительно посолив ее. Потом нужно подождать примерно 8 минут, а после выключения надо подержать в этой же воде еще 5 минут. Только после этого яйца можно переместить в холодную воду.

Определить, правильно ли приготовлено яйцо и безопасно ли оно для здоровья, можно по цвету желтка: он должен быть оранжево-желтым.