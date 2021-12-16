Вареные яйца — одно из самых популярных блюд на завтрак. Кроме того, это один из самых распространенных компонентов для традиционных новогодних салатов. Чтобы этот продукт принес организму только пользу, приготовить его нужно правильно.
В одном яйце в среднем содержатся:
7 граммов белка
5 граммов жира
Витамины А, Е, D
Аминокислоты
Холин
Лецитин
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Оказалось, что такой эффект дает сульфид железа. Так что поедание таких яиц чревато энтеритом — воспалением в области тонкого кишечника.
По этой причине яйца нужно класть в холодную воду, предварительно посолив ее. Потом нужно подождать примерно 8 минут, а после выключения надо подержать в этой же воде еще 5 минут. Только после этого яйца можно переместить в холодную воду.
Определить, правильно ли приготовлено яйцо и безопасно ли оно для здоровья, можно по цвету желтка: он должен быть оранжево-желтым.
Кстати
Китайские ученые не рекомендуют есть яйца часто и тем более включать их в ежедневный рацион. Все дело в высоком содержании холестерина. По некоторым данным, потребление всего лишь половины целого яйца (с желтком и белком) увеличивает риск смерти на 7%, а целого — на 14% по сравнению с теми, кто не увлекается этим продуктом.
Впрочем, другие эксперты, напротив, говорят о том, что яйца нужно есть обязательно. А тем, кто переживает за холестерин, стоит просто заменить куриные яйца на перепелиные.
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