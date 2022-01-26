Биологи-эволюционисты рассчитали, что средняя продолжительность жизни человека должна составлять приблизительно 110-120 лет. В реальности же до такого возраста мало кто доживает. Получается, что выделенный срок люди часто не используют даже на 80%.
По словам токсиколога Михаила Кутушова, антиэйдж-медицина настаивает на том, что замедлить старение способно оптимальное питание.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Для начала необходимо скорректировать свое питание. Питание — фундамент для долгой и здоровой жизни. Помимо того, что рацион должен обеспечивать физиологическую потребность человека в калориях, он также должен восполнять дефициты пищевых ингредиентов. Они влияют на физико-химические свойства внутри- и внеклеточной жидкости, компонентный состав конечных и промежуточных продуктов метаболизма. Но, к сожалению, в современных пищевых продуктах выявлено значительное снижение природного содержания витаминов, — говорит врач.
По словам Михаила Кутушова, чтобы избежать дисбаланса и замедлить процесс старения, нужно включать в рацион продукты-бустеры и исключать те, которые препятствуют насыщению полезными веществами.
Откажитесь от сахара, трансжиров, переработанных продуктов, пастеризованных продуктов, искусственных добавок и алкоголя.
Употребляйте специи 3-4 раза в неделю: имбирь, куркуму, корицу, черный перец и перец чили. Это позволит снизить риск смерти на 14%. Эти специи предотвращают замедление обменных процессов, подавляют действие свободных радикалов, защищают клетки от мутаций, убивают грибки и укрепляют иммунитет. ⠀
Пейте чистую воду, особенно диссимметрированную (такую воду еще называют «живой» или «структурированной»).
Включайте в рацион как можно больше зеленых листовых овощей. К замедляющим старение относятся шпинат, руккола, пекинская капуста, латук, мангольд.
Ежедневно добавляйте в меню семена, орехи, бобовые и растительные масла.
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10 продуктов, приближающих старость
«Доктор Питер» собрал подборку продуктов, которые заставляют нас быстрее стареть. Среди них:
Сахар;
Картофельные чипсы;
Колбаса;
Энергетики;
Бекон;
Жареное мясо;
Картофель фри;
Соленая еда;
Кофе;
Наггетсы.
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