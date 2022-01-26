- Для начала необходимо скорректировать свое питание. Питание — фундамент для долгой и здоровой жизни. Помимо того, что рацион должен обеспечивать физиологическую потребность человека в калориях, он также должен восполнять дефициты пищевых ингредиентов. Они влияют на физико-химические свойства внутри- и внеклеточной жидкости, компонентный состав конечных и промежуточных продуктов метаболизма. Но, к сожалению, в современных пищевых продуктах выявлено значительное снижение природного содержания витаминов, — говорит врач.

По словам Михаила Кутушова, чтобы избежать дисбаланса и замедлить процесс старения, нужно включать в рацион продукты-бустеры и исключать те, которые препятствуют насыщению полезными веществами.

Откажитесь от сахара, трансжиров, переработанных продуктов, пастеризованных продуктов, искусственных добавок и алкоголя. Употребляйте специи 3-4 раза в неделю: имбирь, куркуму, корицу, черный перец и перец чили. Это позволит снизить риск смерти на 14%. Эти специи предотвращают замедление обменных процессов, подавляют действие свободных радикалов, защищают клетки от мутаций, убивают грибки и укрепляют иммунитет. ⠀ Пейте чистую воду, особенно диссимметрированную (такую воду еще называют «живой» или «структурированной»). Включайте в рацион как можно больше зеленых листовых овощей. К замедляющим старение относятся шпинат, руккола, пекинская капуста, латук, мангольд. Ежедневно добавляйте в меню семена, орехи, бобовые и растительные масла.

Ранее нутрициолог Наталья Конева рассказала, какие продукты помогут дольше сохранить красивую и молодую кожу. В топ-10 она включила нерафинированные масла и зелень, мясо (кроме свинины), рыбу, субпродукты (например, печень), вымоченные орехи, брокколи и цветную капусту, бананы и редис.