- Первое впечатление о биологическом возрасте человека основано на оценке внешности. Обычно исходят из анализа таких внешних признаков старения как поседение волос, появление морщин на лице, деформации овала лица, опущение уголков губ («грустная улыбка»), изменении угла нижней челюсти («угла молодости», как его называют в косметологии), которые встречаются более, чем в 90% случаев старения. Несколько реже бывают такие внешние признаки, как утрата волос (около 50% случаев), истираемость зубов и их выпадение, нарушения зрения (катаракта, глаукома, пресбиопия), — перечисляет Татьяна Бродовская.

По словам врача, многие из внешних признаков старения можно исправить. С этим помогут косметологи, пластические хирурги, стоматологи. Особым спросом пользуются процедуры:

фейс-фитнес или гимнастика для поддержания тонуса мышечного каркаса лица,

ботулинотерапия для коррекции динамических морщин и углов рта,

локальное заполнение филлерами статических морщин,

объемное ремоделирование лица для восполнения утраченного объема определенных областей.

- К процедурам с эстетическим анти-эйдж эффектом можно отнести стимуляцию роста волос, их трансплантацию, имплантацию зубов или ношение съемных протезов, отбеливание зубов, установку виниров, замену очков на контактные линзы, — уточнила доктор.