Молодого узнают по походке
Считается, что именно биологический возраст, а не паспортный больше влияет на прогноз жизни человека. Как рассказала кардиолог и эксперт в области биогеронтрологии Татьяна Бродовская, сейчас в медицине есть системы на основе машинного обучения и искусственного интеллекта, которые позволяют по фотографии, результатам анализов крови, инструментальным данным оценить биологический возраст человека с точностью более 85%.
Татьяна Бродовская
медицина
Доктор медицинских наук, доцент Уральского государственного медицинского университета. Эксперт в области кардиологии, сомнологии и биогеронтологии
- Первое впечатление о биологическом возрасте человека основано на оценке внешности. Обычно исходят из анализа таких внешних признаков старения как поседение волос, появление морщин на лице, деформации овала лица, опущение уголков губ («грустная улыбка»), изменении угла нижней челюсти («угла молодости», как его называют в косметологии), которые встречаются более, чем в 90% случаев старения. Несколько реже бывают такие внешние признаки, как утрата волос (около 50% случаев), истираемость зубов и их выпадение, нарушения зрения (катаракта, глаукома, пресбиопия), — перечисляет Татьяна Бродовская.
По словам врача, многие из внешних признаков старения можно исправить. С этим помогут косметологи, пластические хирурги, стоматологи. Особым спросом пользуются процедуры:
фейс-фитнес или гимнастика для поддержания тонуса мышечного каркаса лица,
ботулинотерапия для коррекции динамических морщин и углов рта,
локальное заполнение филлерами статических морщин,
объемное ремоделирование лица для восполнения утраченного объема определенных областей.
- К процедурам с эстетическим анти-эйдж эффектом можно отнести стимуляцию роста волос, их трансплантацию, имплантацию зубов или ношение съемных протезов, отбеливание зубов, установку виниров, замену очков на контактные линзы, — уточнила доктор.
Но не все внешние признаки старости можно быстро исправить. Есть такие, которые практически не поддаются коррекции. По словам Татьяны Бродовской, к ним относится, к примеру, мышечная слабость — при старении она встречается у 90% людей.
- Внешне такая слабость отражается на походке, осанке, точности целенаправленных действий, развитии саркопении (возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы — Прим. ред.) и хрупкости. С изменениями опорно-двигательного аппарата тесно связан остеопороз, нередко приводящий к переломам. Внешне он тоже может проявляться изменением осанки, снижением роста человека. Такие внешние признаки с трудом поддаются коррекции, но их развитие можно предупредить, если вовремя выявить, — объясняет врач.
Старость «отнимает» не только внешность
Как отмечает эксперт в области биогеронтологии, оценка биологического возраста человека исключительно по внешним признакам малоинформативна.
- Старение — интегральный процесс, затрагивающий не одну, а несколько систем тела человека. Для точного понимания темпов старения надо наряду с внешними проявлениями анализировать такие параметры как сосудистый возраст, состояние иммунной, репродуктивной, метаболической, эндокринной систем. Встретить такую оценку на приеме участкового терапевта пока малореалистично. Однако врачи, специализирующиеся в области geroscience (науки, изучающей возможности продления здорового долголетия), используют такие данные для персонификации профилактического влияния на старение, — объясняет Татьяна Бродовская.
Чем больше биологический возраст превышает паспортный, тем быстрее идет старение, раньше начинаются возрастные болезни и соответственно хуже прогноз жизни. По словам врача, иногда разница между реальным и внешним возрастом очевидна уже в молодости, особенно у людей, подвергающихся воздействию факторов риска.
«Отмотать назад» не получится
Эликсира молодости, выпив который можно было бы повернуть время вспять, пока не изобрели. Но сегодня в силах человека замедлить скорость старения и отложить начало возрастных болезней. Важно ведь не только, сколько у тебя морщинок на лице, но и сколько лет ты проживешь, как долго будешь активным и бодрым.
- Самая важная роль в замедлении темпов старения принадлежит не эстетическим мероприятиям, а контролю сердечно-сосудистого возраста. В России до сих пор заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения остается слишком высокой. Поскольку поражение сосудов носит общий характер и затрагивает в том числе сосуды кожи, то прямое воздействие на сосудистый возраст позволит замедлить и внешние признаки старения, — резюмирует Татьяна Бродовская.
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