Юлия Раевская
стоматология
Врач стоматолог-терапевт
Отбеливающие пасты из магазина — не выход
По словам Юлии Раевской, надеяться на эффект отбеливающих паст не стоит.
- Те, что продаются в обычных магазинах, не работают. В них просто содержатся крупные частицы абразива, которые обладают более сильными очищающими способностями, поэтому пациентам кажется, что зубы становятся светлее. Истинно отбеливающих паст, содержащих активные молекулы кислорода, очень мало. Врачи назначают их в основном для поддержания эффекта профессионального отбеливания — если человек раньше его не делал, такие пасты вряд ли ему сильно помогут. Кроме того, их можно использовать не дольше месяца — иначе перекись водорода или карбамида может привести к дисбиозу полости рта, — поясняет Юлия Раевская.
Также не советует врач использовать «народные» способы отбеливания — типа соды или угля: «Такими методами можно получить только негативный опыт — химическую реакцию, которая нужна для отбеливания, они не запускают».
Сначала лечите, потом отбеливайте
Кроме отбеливающих паст, есть и другие средства, которые можно использовать дома.
- Безопасные домашние способы отбеливания есть, если речь идет о сертифицированных средствах, которые назначает врач-стоматолог после консультации. Как правило, это гели, содержащие в качестве действующего вещества перекись водорода или перекись карбамида. В идеале они применяются с индивидуально изготовленными капами и по режиму, который составляет доктор. Таких сертифицированных средств в свободной продаже нет — их приобретают в стоматологиях. Без рецепта же можно купить отбеливающие полоски, но мы их не рекомендуем использовать — они приводят к бесконтрольному отбеливанию: часто смещаются в полости рта, попадают на слизистую и могут вызвать нежелательные последствия вплоть до ожогов, — объясняет Юлия Раевская.
По словам врача, такие домашние средства можно применять и без процедуры профессионального кабинетного отбеливания, но чаще всего их назначают для поддержания уже достигнутого эффекта. Кроме консультации специалиста, любое отбеливание, даже на дому, требует подготовки.
- За 2 недели до процедуры выполняется профессиональная чистка зубов, чтобы не проводить отбеливание на зубной налет или камни. Желательно также в это время провести курс реминерализации зубной эмали — для ее укрепления и предотвращения повышенной чувствительности, — говорит медик. — И что очень важно, до начала отбеливания необходимо вылечить кариес, эрозии и закрыть так называемые клиновидные дефекты эмали. Если гель попадет, к примеру, в кариозные полости зуба, можно спровоцировать химический ожог пульпы (рыхлая волокнистая соединительная ткань, заполняющая полость зуба, с большим количеством нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов, — прим. ред.) и вызвать острую болевую реакцию.
Вместо белых — разноцветные
У процедуры отбеливания зубов есть абсолютные и относительные противопоказания. Так, ее нельзя выполнять во время беременности, детям до 18 лет, при аллергической реакции на какой-то из компонентов отбеливающих систем, при серьезных хронических заболеваниях, в том числе раке.
В списке относительных противопоказаний, кроме нелеченного кариеса, — большое количество конструкций во фронтальном отделе челюсти (пломбы и коронки). Это чревато риском получить вместо белой улыбки — «разноцветную».
- Перед процедурой мы всегда предупреждаем пациентов, что отбеливающие средства действуют на собственные, живые ткани зуба. После нужный эффект может потеряться — натуральные и искусственные зубы будут отличаться по оттенку. Это не страшно, если такой дефект будет не в «зоне улыбки». В противном случае выход из положения — установить временные пломбы или коронки до отбеливания с последующей их заменой на постоянные под новый цвет зубов. Согласно последним данным, перекись работает после процедуры отбеливания еще в течении 14-21 дня, поэтому только через две недели после процедуры можно начинать окончательную эстетическую санацию полости рта. Если пациент не готов что-то менять, надо думать вместе с ним, насколько целесообразно и рационально проводить отбеливание, — говорит стоматолог.
В свою очередь курение или любовь к кофе, по словам доктора, не мешают проведению отбеливания — у таких пациентов эффект быстро не пропадет, даже если они будут вести привычный образ жизни.
- Результат у них тоже будет. Единственное, им надо приложить больше усилий — в таких случаях предусмотрены расширенные программы подготовки к процедуре, — добавляет врач.
Уже после отбеливания нужна так называемая «белая» диета — без продуктов с активными красителями: 2 дня строгая, а далее 12 дней умеренная. В этот период пациентам советуют отказаться, к примеру, от вишни и черешни, соков, соевого соуса, красного вина, крепкого кофе и чая, блюд с морковью и свеклой.
На вау-эффект дома не рассчитывайте
По сравнению с кабинетными методами отбеливания зубов (LED лампы, лазер) в домашнем применяются средства с меньшей концентрацией действующего вещества, поэтому и эффект ожидаемо будет меньше. Но при любом методе результат индивидуален, предупреждает доктор:
- Четко спрогнозировать и гарантировать пациенту, что его зубы посветлеют на 6-8 тонов, практически невозможно. Результат зависит от многих факторов. При домашнем отбеливании, если раньше не проводилось кабинетное, максимум можно добиться самого светлого из натуральных оттенков — B1 по расцветке VITA (чаще всего стоматологи используют эту цветовую линейку). Неестественного оттенка и уж тем более близкого к ослепительно белому фаянсу дома достичь точно не получится.
Курс домашнего отбеливания с гелями рассчитан на 7-14 дней. При этом применяются разные системы: при дневной капы с гелем надо носить по 30-60 минут в сутки, при ночной — по 6-8 часов.
Как правило, для поддержания эффекта домашний курс повторяют раз в полгода. Для сравнения: от профессионального лампового LED отбеливания результат может держаться около года, лазерного — от 1 года до 5 лет. Но, по словам Юлии Раевской, в любом случае отката до первоначального цвета после процедуры, даже если ее не повторять, уже не будет.
- Можно потерять в тонах, но все равно зубы будет светлее, чем раньше. Те, кому понравился первый результат, делают отбеливание регулярно, чтобы поддерживать достигнутый когда-то эффект. Хотя у меня есть пациенты, которые делают процедуру реже обычного и результат у них прекрасно держится, — резюмирует стоматолог.
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