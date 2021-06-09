Сначала лечите, потом отбеливайте

Кроме отбеливающих паст, есть и другие средства, которые можно использовать дома.

- Безопасные домашние способы отбеливания есть, если речь идет о сертифицированных средствах, которые назначает врач-стоматолог после консультации. Как правило, это гели, содержащие в качестве действующего вещества перекись водорода или перекись карбамида. В идеале они применяются с индивидуально изготовленными капами и по режиму, который составляет доктор. Таких сертифицированных средств в свободной продаже нет — их приобретают в стоматологиях. Без рецепта же можно купить отбеливающие полоски, но мы их не рекомендуем использовать — они приводят к бесконтрольному отбеливанию: часто смещаются в полости рта, попадают на слизистую и могут вызвать нежелательные последствия вплоть до ожогов, — объясняет Юлия Раевская.

По словам врача, такие домашние средства можно применять и без процедуры профессионального кабинетного отбеливания, но чаще всего их назначают для поддержания уже достигнутого эффекта. Кроме консультации специалиста, любое отбеливание, даже на дому, требует подготовки.

- За 2 недели до процедуры выполняется профессиональная чистка зубов, чтобы не проводить отбеливание на зубной налет или камни. Желательно также в это время провести курс реминерализации зубной эмали — для ее укрепления и предотвращения повышенной чувствительности, — говорит медик. — И что очень важно, до начала отбеливания необходимо вылечить кариес, эрозии и закрыть так называемые клиновидные дефекты эмали. Если гель попадет, к примеру, в кариозные полости зуба, можно спровоцировать химический ожог пульпы (рыхлая волокнистая соединительная ткань, заполняющая полость зуба, с большим количеством нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов, — прим. ред.) и вызвать острую болевую реакцию.

Вместо белых — разноцветные

У процедуры отбеливания зубов есть абсолютные и относительные противопоказания. Так, ее нельзя выполнять во время беременности, детям до 18 лет, при аллергической реакции на какой-то из компонентов отбеливающих систем, при серьезных хронических заболеваниях, в том числе раке.

В списке относительных противопоказаний, кроме нелеченного кариеса, — большое количество конструкций во фронтальном отделе челюсти (пломбы и коронки). Это чревато риском получить вместо белой улыбки — «разноцветную».

- Перед процедурой мы всегда предупреждаем пациентов, что отбеливающие средства действуют на собственные, живые ткани зуба. После нужный эффект может потеряться — натуральные и искусственные зубы будут отличаться по оттенку. Это не страшно, если такой дефект будет не в «зоне улыбки». В противном случае выход из положения — установить временные пломбы или коронки до отбеливания с последующей их заменой на постоянные под новый цвет зубов. Согласно последним данным, перекись работает после процедуры отбеливания еще в течении 14-21 дня, поэтому только через две недели после процедуры можно начинать окончательную эстетическую санацию полости рта. Если пациент не готов что-то менять, надо думать вместе с ним, насколько целесообразно и рационально проводить отбеливание, — говорит стоматолог.

В свою очередь курение или любовь к кофе, по словам доктора, не мешают проведению отбеливания — у таких пациентов эффект быстро не пропадет, даже если они будут вести привычный образ жизни.

- Результат у них тоже будет. Единственное, им надо приложить больше усилий — в таких случаях предусмотрены расширенные программы подготовки к процедуре, — добавляет врач.

Уже после отбеливания нужна так называемая «белая» диета — без продуктов с активными красителями: 2 дня строгая, а далее 12 дней умеренная. В этот период пациентам советуют отказаться, к примеру, от вишни и черешни, соков, соевого соуса, красного вина, крепкого кофе и чая, блюд с морковью и свеклой.