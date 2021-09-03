Морщины на лице, лишний вес, упадок сил, мало энергии, болезни, ухудшающие качество жизни — все эти признаки называют симптомами возраста «золотой осени», времени зрелых, мудрых людей. Но сидеть и наблюдать, как «падают листья», «увядает зелень» и горизонт затягивает облаками — не лучший выбор, тем более, если можно попробовать продлить активные годы, забыть о заболеваниях, попытаться замедлить время и отсрочить старость.
Татьяна Бродовская
медицина
Доктор медицинских наук, доцент ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ. Эксперт в области кардиологии, сомнологии и биогеронтологии, контролю биологического возраста.
- Человеку в первую очередь необходимо понимать свой биологический возраст и знать темпы старения, чтобы понимать риски возрастных заболеваний, — говорит эксперт по контролю биологического возраста врач-кардиолог, доктор наук Татьяна Бродовская. — Если биологический возраст превышает паспортный показатель и темп старения ускорен, то следует прогнозировать раннее развитие возраст-зависимых заболеваний.
По словам эксперта, самыми частыми возрастными болезнями являются заболевания системы кровообращения и онкология.
- Данные патологии занимают 1 и 2 место в структуре инвалидизации и смертности в России, — обращает внимание Татьяна Бродовская. — Существует выражение «человек настолько стар, насколько стары его сосуды». Поэтому рекомендуется уделить внимание сердечно-сосудистому здоровью. Для этого необходимо провести ряд обследований для диагностики атеросклероза, состояния сердца, наличия повышенного артериального давления. Лучше всего обратиться для такого чекапа к кардиологу.
Что надо проверять у врачей тем, кому больше 45 лет
Кардиолог — показатели жирового обмена, причем не только холестерин, но и «злые» липиды низкой плотности и «полезные» липиды высокой плотности, уровень триглицеридов, состояние углеводного обмена — сахар крови.
Уролог - мужчинам контролировать уровень простат-специфического антигена.
Гинеколог — ежегодно проводить кольпоскопию с цитологическим исследованием.
Ревматолог — контролировать уровень мочевой кислоты.
Сосудистый хирург — провести ультразвуковое исследование артерий головы и шеи для выявления признаков атеросклероза.
Гастроэнтеролог — контролировать процессы, которые могут привести к злокачественным новообразованиям, это хронический гастрит, рефлюксная болезнь, воспалительные болезни кишечника, патология печени (цирроз).
Как замедлить темпы старения
Контролировать свой вес и поддерживать индекс массы тела в диапазоне 18,5-24,5 кг/м2.
Сделать регулярную физическую нагрузку обязательной привычкой. Рекомендуется 75 минут тренировок высокой интенсивности или 150 минут — средней интенсивности в неделю, 10 тысяч шагов в день.
Осознанно относиться к своему питанию. При планировании меню воздержаться от быстрых углеводов (пирожки, конфеты, печенье, газировка, фруктовые соки) и переработанного мяса — так медики называют колбасы, карбонады, сосиски, купаты и т.п.
- Известен факт, что долгожители, в основном, употребляют красное мясо не чаще одного раза в неделю. Поэтому источником белка в рационе может стать птица, рыба и морепродукты, дичь, бобовые, крупы, — говорит врач. — Отдельно следует есть поменьше продуктов, содержащих натрий. Кроме поваренной соли, источником натрия является глутамат, который часто добавляют в продукты в пищевом производстве. Соли много в консервах, колбасных изделиях, хлебе, пакетированных овощных соках.
Спать достаточно, в соответствии с собственной физиологической нормой.
- Норма 6-8 часов сна приемлем исключительно в среднепопуляционном контексте. Но, если ваша индивидуальная норма сна 9 часов, то ее следует удовлетворять, — говорит кардиолог.
Ограничить уровень эмоционального напряжения. Общаться с людьми, вызывающими приятные эмоции.
- В своем повседневном окружении людей дистанцируйтесь от «токсичных» людей, — рекомендует Татьяна Бродовская. — Оптимально, когда люди в вашем комьюнити разделяют правильные жизненные привычки, поддерживают вас, а вы ощущаете себя не одиноким и счастливым человеком. Для снижения уровня стресса полезны медитация или молитва.
Алкоголь можно, но осторожно.
- Ученые дискутируют насчет пользы алкоголя для защиты сердечно-сосудистой системы и «безопасной» дозы спирта. Известен факт, что долгожители обычно употребляют бокал вина каждый день — преимущественно красного, т.к. оно содержит ресвератрол — натуральный геропротектор, — считает кардиолог.
Откажитесь от курения табака, курительных смесей и т.п.
Найдите в жизни цель.
- Люди, которые знают, зачем просыпаются по утрам, живут на 7 лет дольше. Это может быть задача любого масштаба — от чтения книг, изучения иностранного языка, развития собственного блога, до помощи другим людям, попавшим в трудное положение, бездомным животным, спасения океанов от загрязнений, — отмечает врач.
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