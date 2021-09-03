Сделать регулярную физическую нагрузку обязательной привычкой. Рекомендуется 75 минут тренировок высокой интенсивности или 150 минут — средней интенсивности в неделю, 10 тысяч шагов в день.

Осознанно относиться к своему питанию. При планировании меню воздержаться от быстрых углеводов (пирожки, конфеты, печенье, газировка, фруктовые соки) и переработанного мяса — так медики называют колбасы, карбонады, сосиски, купаты и т.п.

- Известен факт, что долгожители, в основном, употребляют красное мясо не чаще одного раза в неделю. Поэтому источником белка в рационе может стать птица, рыба и морепродукты, дичь, бобовые, крупы, — говорит врач. — Отдельно следует есть поменьше продуктов, содержащих натрий. Кроме поваренной соли, источником натрия является глутамат, который часто добавляют в продукты в пищевом производстве. Соли много в консервах, колбасных изделиях, хлебе, пакетированных овощных соках.