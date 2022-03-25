- Препараты европейского и корейского производства пока в Россию не поставляют, остатки продают по сумасшедшим ценам , — говорит врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева. — Российские аналоги делают из импортных компонентов. Все хотят заработать, поэтому они тоже уже подорожали на 20-50 процентов.

Надо понимать, что на долю европейский и корейских производителей приходится около 85 процентов легального рынка косметических услуг. По данным на 2018 год это около 1,7 миллиона шприцев филлеров и 561 тысяча флаконов токсинов.

- За последние четыре года популярность косметологии и инъекций только растет, но, если бы даже она не росла, продажи для компаний исчисляются в сотнях миллионов долларов в год, — привела цифры Анна Лебедева. — Если одежда популярна примерно одинаково везде, наверное, в Европе даже чаще меняют гардероб, то с инъекциями дело обстоит по-другому.