Естественная красота — та еще сила. Многие женщины опасаются, что последний год отразится на их внешности, как целых пять. Причина — из салонов красоты и кабинетов косметологов начали стремительно исчезать привычные филлеры и ботулотоксины.
Косметологическое «харакири»
- Препараты европейского и корейского производства пока в Россию не поставляют, остатки продают по сумасшедшим ценам, — говорит врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева. — Российские аналоги делают из импортных компонентов. Все хотят заработать, поэтому они тоже уже подорожали на 20-50 процентов.
Надо понимать, что на долю европейский и корейских производителей приходится около 85 процентов легального рынка косметических услуг. По данным на 2018 год это около 1,7 миллиона шприцев филлеров и 561 тысяча флаконов токсинов.
- За последние четыре года популярность косметологии и инъекций только растет, но, если бы даже она не росла, продажи для компаний исчисляются в сотнях миллионов долларов в год, — привела цифры Анна Лебедева. — Если одежда популярна примерно одинаково везде, наверное, в Европе даже чаще меняют гардероб, то с инъекциями дело обстоит по-другому.
У нас в любом маленьком городке знают слово ботокс и подкачивают губы регулярно в отличие от той же Европы, где косметология — удел богатых, и вообще — не модно.
По мнению эксперта, уходить с российского рынка косметологическим продуктам сродни харакири, тем более есть кому занять это место в отсутствие.
- Я думаю, санкции несут временный характер, — считает Анна Лебедева. — Даже если введут санкции на ингредиенты косметики, определенный запас у производителей имеется всегда, так же как и варианты ввоза, через Казахстан и другие третьи страны.
Из хороших новостей: в России есть свое производство гиалуроновой кислоты, пептидов и других крайне нужных для косметологии компонентов.
- Наверняка есть нюансы, но спрос огромный, поэтому уверена, что российские производители будут стараться изо всех сил порадовать опытных пользователей препаратов, — поделилась мнением косметолог.
Опасные уколы
Всегда, где есть спрос, есть и предложение. Женщины, в попытке сэкономить, могут использовать опасные препараты, которые не только не вернут красоту, но и способны изуродовать.
- Единственное, чего не стоит сейчас делать — это переходить на опасную подвальную косметологию, где косметологи без высшего образования будут вводить препараты сомнительного производства, — предупреждает врач-дерматолог Анна Лебедева. — Под видом гиалуроновой кислоты в несертифицированном препарате может скрываться биополимерный гель, который невозможно вывести из организма кроме как с помощью хирургии. Паника утихнет, и рынок восстановится, не делайте ошибок, за которые будете расплачиваться годами.
Врач рекомендует переходить с раскрученных западных брендов на российские сертифицированные аналоги и пользоваться услугами проверенных врачей.
- Также, кроме российских производителей, определенную нишу занимают китайцы с их токсинами и филлерами, — говорит Лебедева. — И никто не отменял аппаратную косметологию. Да, большинство хороших аппаратов делают в Европе и Корее, но быстро они из строя не выйдут, а расходные материалы вполне импортозамещены. Красота русских женщин — это знамя, которое мы должны нести высоко.
Что придет на смену
Ботулотоксин «Релатокс» хорошо себя зарекомендовал, его создатель — научно-производственное объединение «Микроген». Разработки препарата начаты в 2001 году, а уже с 2017 года «Релатокс» получил все нужные сертификаты для использования на российском рынке.
Филлеры «Белларди» — производит их самая быстрорастущая фармакологическая компания Solopharm, которая располагается в Санкт-Петербурге.
Филлеры «Амолайн» — сертификат соответствия действует с 2018 года, цены вполне бюджетные на фоне панического подорожания западных аналогов
Биоревитализанты «Revi», «Гиалуформ» — продукты различных российских производителей, сертифицированы и проверены на практике
Стимулятор коллагена «Collost» производит компания «БиоФармахолдинг», которая работает на рынке более 10 лет. В этом году они запатентовали новый препарат для уплотнения тканей «Collost micro».
Продукты для мезотерапии, биоревитализации и профессионального ухода с 2001 года производит компания «Мезофарм». Сейчас это огромный холдинг с собственной научной базой, которую разрабатывают собственные технологи.
- И это только основные производители, если вы захотите сравнить участников beauty-конференций и выставок десятилетней давности и нынешних, вы будете удивлены огромным количеством российских достойных брендов, — говорит Анна Лебедева.
- Слишком дешевая процедура контурной пластики должна настораживать, — предупреждает косметолог Ксения Титова. — В таких случаях, скорее всего, используются филлеры, не прошедшие регистрацию, либо подделка известных брендов. В производстве используется сырье низкого качества.
После такой процедуры результаты будут абсолютно непредсказуемы:
неравномерное рассасывание;
развитие аутоиммунных заболеваний;
воспалительные процессы из-за наличия бактериальной флоры в препаратах.
Какие бренды должны насторожить
Dermalax;
Dermaren;
Meline,
Yvoire Plus (приставка плюс в данном препарата не должна присутствовать);
Neofiller;
Hao rui;
Younsofill;
Plurvel.