Но так было в докоронавирусную эпоху. Все изменилось в 2020 году. Реакции гиперчувствительности встречались и раньше, но происходили они крайне редко и развивались в течение нескольких минут или часов после введения. Существовал и замедленный тип — еще более редкая реакция, которая возникала спустя 1-7 дней после инъекции и характеризовалась припухлостью, болезненной при прикосновении. Обычно это была реакция после перенесенного гриппа.

- Точный механизм реакции с отсроченным началом был непонятен, однако все указывало на то, что это реакция на перенесенную инфекцию, — объяснил Роланд Ворманн.

Но оказалось, что гиперчувствительность может спровоцировать и COVID-19. 22-летняя пациентка прошла процедуру безоперационной ринопластики в июне 2020 года. Единственная аллергическая реакция у нее возникала на малину.

- Мы использовали проверенный препарат, шприц заполняли в стерильных условиях, — уточнили в Центре эстетики. — Косметолог провел более полутысячи нехирургических ринопластик без каких-либо реакций.

Из-за достаточно сильно выступающей горбинки повторное введение потребовалось спустя три недели, в июле 2020-го. И в этот раз использовалась та же методика.