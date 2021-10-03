Новая коронавирусная инфекция нанесла еще один удар. Теперь по красоте. Выяснилось, что от последствий ковида страдают пациентки врачей-косметологов. Причем, случаи не единичные, их регистрируют по всему миру. Но впервые эффект обнаружили врачи из Эстетического центра Smileworks. У пациентки, которая наблюдалась у них и ежегодно делала процедуры по коррекции горбинки на носу при помощи филлеров, зона введения вначале воспалилась, а потом часть введенного препарата бесследно исчезла.
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- Процедуры с использованием гиалуроновой кислоты чрезвычайно популярны среди пациентов, так как они безопасны, неаллергенны, неиммуногенны, эффективны, предсказуемы, неканцерогенны, рентабельны и стабильны, — уверен доктор Ворманн.
Но так было в докоронавирусную эпоху. Все изменилось в 2020 году. Реакции гиперчувствительности встречались и раньше, но происходили они крайне редко и развивались в течение нескольких минут или часов после введения. Существовал и замедленный тип — еще более редкая реакция, которая возникала спустя 1-7 дней после инъекции и характеризовалась припухлостью, болезненной при прикосновении. Обычно это была реакция после перенесенного гриппа.
- Точный механизм реакции с отсроченным началом был непонятен, однако все указывало на то, что это реакция на перенесенную инфекцию, — объяснил Роланд Ворманн.
Но оказалось, что гиперчувствительность может спровоцировать и COVID-19. 22-летняя пациентка прошла процедуру безоперационной ринопластики в июне 2020 года. Единственная аллергическая реакция у нее возникала на малину.
- Мы использовали проверенный препарат, шприц заполняли в стерильных условиях, — уточнили в Центре эстетики. — Косметолог провел более полутысячи нехирургических ринопластик без каких-либо реакций.
Из-за достаточно сильно выступающей горбинки повторное введение потребовалось спустя три недели, в июле 2020-го. И в этот раз использовалась та же методика.
В октябре 2020 года пациентка перенесла ковид. Но перенесла она ее в легкой степени, без медицинского вмешательства.
- Спустя еще три недели, в ноябре 2020 года, девушка проснулась с отеком, уплотнением, болезненностью, сильным покраснением, — говорит Роланд Ворманн. — Травм и кожных инфекций не было, она не получала медицинского лечения, которое бы могло спровоцировать воспаление.
Постепенно отек начал спадать. Полностью симптомы исчезли через шесть дней. Вместе с частью наполнителя, который откорректировал горбинку. Другие похожие случаи произошли в Германии, Бельгии, Саудовской Аравии. Возраст пациенток — от 22 до 65 лет. Период возникновения реакции и введением филлера проходило от 2 до 10 месяцев. Но механизм развития гиперчувствительности остается неясным.
Рассказывают об исчезновении филлеров и российские пациентки, причем эффект наблюдается даже после вакцинации от ковида: «Как не бывало после ковида», «Ушел ботокс и филлеры в губах. Косметологические процедуры были сделаны 3 июня. 14 июля ввела первую дозу вакцины, а через неделю сдулись губы, еще через неделю вернулась мимика с морщинами». Подобных сообщений на тематических форумах — десятки.
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