Если утром вы бросаете взгляд в зеркало и тут же идете к холодильнику и достаете холодные патчи, то, похоже, вечер у вас явно «удался». Но если холодный компресс требуется уже почти ежедневно, и патчи перестали помогать, пора выяснять — в чем причина появления отеков и мешков под глазами.
- Образование мешков под глазами зависит от индивидуальных особенностей организма и может наблюдаться уже в 20-летнем возрасте, и отсутствовать у зрелых и пожилых людей, — комментирует консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач семейной медицины, дерматолог, косметолог Виктория Балтзаке.
Самая тонкая кожа на лице — именно вокруг глаз. В ней нет сальных желез, отвечающих за увлажнение и защиту, поэтому она быстро реагирует на недостаток влаги, питательных веществ в организме и постоянные мимические нагрузки.
Почему появляются мешки под глазами
наследственная предрасположенность,
употребление большого количества жидкости на ночь, алкоголя, много соленой и острой пищи в рационе, высококалорийных продуктов,
переутомление, недосып и длительное напряжение глаз из-за работы за компьютером,
прием некоторых лекарственных препаратов,
использование большого количества увлажняющих средств в области вокруг глаз перед сном, а также не снятый на ночь макияж,
большое количество ультрафиолетового излучения (загар, солярий).
- Еще одна причина — возрастные изменения. Кожа вокруг глаз им более подвержена, чем любая другая. С годами ослабевает тонус круговой мышцы глаз, связочного аппарата, нарушается лимфодренаж, разрастается периорбитальная клетчатка, — отмечает косметолог Виктория Балтзаке.
О каких заболеваниях могут говорить мешки под глазами
Постоянная отечность может сигнализировать о серьезных патологиях.
— При заболевании почек и нарушениях работы сердечно-сосудистой системы организм не выводит всю необходимую жидкость. В результате различные части тела, в том числе область вокруг глаз, начинают отекать. Также мешки под глазами могут появляться из-за нарушений функций щитовидной железы, аллергической реакции или воспаления пазух носа, — отмечает главный врач клиники микрохирургии глаза «Я Вижу» Виталий Авалиани. — Если мешки под глазами возникают вследствие патологий в организме — единственным верным решением будет поход к профильному врачу для устранения причин неприятного симптома.
Как убрать мешки под глазами в домашних условиях
Быстрый способ «освежить взгляд» — контрастное умывание. Сначала теплой водой, потом холодной.
Используйте специально предназначенные патчи для глаз, которые для усиления эффекта надо хранить в холодильнике. Патчи действуют за счет охлаждения и сужения сосудов — уменьшается отек, происходит отток крови, уходит синева.
Запретите себе пить много жидкости на ночь: первое и самое основное правило для решения проблемы.
Высыпайтесь — недостаток сна моментально отразится на лице с утра.
Делайте самомассаж, гимнастику для глаз.
Используйте косметику, имеющую хорошие проводниковые компоненты и натуральный состав. Обычно это косметика на основе кофеина, ментола, витамина С, гиалуроновой кислоты, пептидов.
Не стоит пользоваться средствами, высушивающими кожу — мыло и скрабы в зоне вокруг глаз строго не рекомендуются. Для этого можно использовать специальное масло, молочко, лосьоны и пенки.
Не наносите увлажняющие средства на ночь — это также будет провоцировать отечность с утра. Это правило касается любых сильно увлажняющих кремов и ночных масок.
Важно использовать солнцезащитный крем для избежания фотостарения — некоторые дерматологи рекомендуют делать это круглогодично.
- Хорошими помощниками в борьбе с мешками и темными кругами считаются гиалуроновая кислота, витамин С или ретинол — это одна из форм витамина А. Ретинол ускоряет обновление клеток и выработку коллагена, но в высоких концентрациях он может быть опасен для беременных и кормящих женщин, а также для обладателей чувствительной кожи. Введение ретинола в уход следует согласовать с дерматологом, так как в средствах у него могут быть разные концентрации, — говорит Виталий Авалиани.
Врачи отмечают, что эти рекомендации могут лишь частично снять проблему с «отечными» (физиологичными) мешками под глазами. Полностью избавиться от них с помощью домашних средств, к сожалению, нельзя.
- Патологическое разрастание жировой клетчатки не зависит от времени суток, не проходит после длительного отдыха и коррекции в домашних условиях, — говорит косметолог Виктория Балтзаке. — Тут могут понадобиться более серьезные средства ухода и даже косметологические процедуры или блефаропластика.
Косметологические процедуры, убирающие мешки под глазами
микротоки,
лимфодренажный аппаратный массаж,
безинъекционная мезотерапия,
лазерные процедуры,
филлеры,
блефаропластика.
- Уменьшить отечность и уплотнить кожу вокруг глаз помогут мезонити и мезотерапия, — отмечает Ирина Кошелева, главный врач клиники косметологии Dr. Эстетик, косметолог-дерматолог, трихолог, лазеротерапевт. — С маскировкой мешков под глазами хорошо справятся филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Значительно уменьшить мешки под глазами, улучшить лимфодренаж и подтянуть кожу вокруг глаз может аппаратный ультразвуковой SMAS-лифтинг.
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