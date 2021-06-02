Если утром вы бросаете взгляд в зеркало и тут же идете к холодильнику и достаете холодные патчи, то, похоже, вечер у вас явно «удался». Но если холодный компресс требуется уже почти ежедневно, и патчи перестали помогать, пора выяснять — в чем причина появления отеков и мешков под глазами.

- Образование мешков под глазами зависит от индивидуальных особенностей организма и может наблюдаться уже в 20-летнем возрасте, и отсутствовать у зрелых и пожилых людей, — комментирует консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач семейной медицины, дерматолог, косметолог Виктория Балтзаке.

Самая тонкая кожа на лице — именно вокруг глаз. В ней нет сальных желез, отвечающих за увлажнение и защиту, поэтому она быстро реагирует на недостаток влаги, питательных веществ в организме и постоянные мимические нагрузки.