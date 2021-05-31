Диетологи выделяют так называемый «экватор» — это условная линия разделения дня, после которой замедляются обменные процессы организма. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, экватор обычно приходится на 15:00 (не стоит забывать про индивидуальные особенности организма и режим дня, у некоторых эта линия может сдвигаться).

«У каждого человека свое время прохождения экватора, оно зависит от того, во сколько он ложится, какой образ жизни ведет, насколько он активен. Но, тем не менее, где-то после 15 часов любой организм снижает скорости метаболических процессов. В первой половине дня мы сами более энергичны, наш организм тоже более энергичен, даже если мы находимся в состоянии покоя, он быстрее сжигает энергию, не давая переходить ей в жировой запас», — сказала Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

Чтобы избавиться от лишнего веса, во второй половине дня нужно исключить из меню продукты с высоким гликемическим индексом. Такая пища повышает уровень глюкозы в крови, дает энергию, но если ее становится слишком много, то инсулин начинает все перерабатывать в жировой запас. Поэтому после 15 часов лучше есть творог, нежирную рыбу, мясо птицы, тушеные овощи, говорит эксперт.