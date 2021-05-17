Если вас давно мучает вопрос - почему кто-то обладает метаболизмом "ведьмы" - ест больше, но не толстеет, а у вас чуть ли не физически "откладывается" на талии каждая плюшка, врач-эндокринолог Зухра Павлова дала возможное объяснение феномену.
Всему виной избыток белого жира в организме и недостаток бурого. Они различны по составу и свойствам. Бурый в большей степени пронизан митохондриями и его никогда не бывает слишком много, в отличие от белого жира. Такая жировая ткань полезна, поскольку в ней вырабатываются вещества, которые блокируют системное воспаление.
"В бурой жировой ткани есть свободные жирные кислоты, которые дают энергию, больше "горят". То есть это та жировая ткань, которая и термоизолирует хорошо, и дает энергию, она очень полезна", - рассказала Зухра Павлова,
А самое главное - процентное соотношение бурого и белого жира в организме закладывается генетически. Если полезного жира изначально меньше, то человек будет склонен к ожирению, диабету, проблемам с метаболизмом. Ему в принципе будет сложнее противостоять негативным воздействиям окружающей среды.
Эндокринолог отмечает, что при желании нарастить бурый жирок возможно. Такая ткань вырабатывается у тех, кто чаще находится в прохладном температурном режиме, живет в северных регионах. "Теплая" атмосфера в доме - жаркие батареи, слишком плотная одежда - все это никак не способствует формированию бурой жировой ткани.
"Чтобы ее удержать, а уж тем более нарастить, должна быть постоянная физическая активность, поэтому у спортсменов ее много", – отметила Зухра Павлова.
Она напомнила об опасности лишнего плохого белого жира в организме. При его избытке развивается воспаление жировой ткани, что может привести к неприятным последствиям. У человека развивается преддиабет, возникает риск гипертонии, неалкогольной жировой болезни печени. Все это ведет к метаболическим катастрофам, к сердечно-сосудистым или онкологическим заболеваниям.
© ДокторПитер
Комментарии0