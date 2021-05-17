Если вас давно мучает вопрос - почему кто-то обладает метаболизмом "ведьмы" - ест больше, но не толстеет, а у вас чуть ли не физически "откладывается" на талии каждая плюшка, врач-эндокринолог Зухра Павлова дала возможное объяснение феномену.

Всему виной избыток белого жира в организме и недостаток бурого. Они различны по составу и свойствам. Бурый в большей степени пронизан митохондриями и его никогда не бывает слишком много, в отличие от белого жира. Такая жировая ткань полезна, поскольку в ней вырабатываются вещества, которые блокируют системное воспаление.

"В бурой жировой ткани есть свободные жирные кислоты, которые дают энергию, больше "горят". То есть это та жировая ткань, которая и термоизолирует хорошо, и дает энергию, она очень полезна", - рассказала Зухра Павлова, пишет "Спутник".

А самое главное - процентное соотношение бурого и белого жира в организме закладывается генетически. Если полезного жира изначально меньше, то человек будет склонен к ожирению, диабету, проблемам с метаболизмом. Ему в принципе будет сложнее противостоять негативным воздействиям окружающей среды.