Ученые объяснили, как есть имбирь, чтобы сжечь жир на животе

Исследование ученых доказывает, что имбирь эффективен как средство управления весом. Особенно хороша популярная пряность для сжигания висцерального жира - в частности, на животе. Исследователи объяснили, почему, и как правильно употреблять имбирь, чтобы он принес пользу и не навредил здоровью.

Висцеральный жир обволакивает внутренние органы - печень, поджелудочную железу, кишечник и почки и в отличие от подкожного повышает риск развития сердечных заболеваний, диабета второго типа, инсульта и повышает "плохой" холестерин.

К счастью, избавиться от висцерального жира, особенно на животе, можно, соблюдая правильную диету и употребляя в пищу продукты и специи, которые известны как "сжигатели" калорий. Одна из самых полезных пряностей, как доказали ученые, - имбирь, известный своими противовоспалительными свойствами. Имбирь также способствует пищеварению, помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снижает резистентность к инсулину, что, в свою очередь, помогает сжигать жир на животе.

Британское издание Express ссылается на данные исследования, в котором участвовали женщины с лишним весом. Они принимали две "дозы" экстракта имбиря по грамму в день. Спустя 12 недель у женщин заметно уменьшились объемы талии, а сами они отмечали, что их аппетит значительно снизился.

«Исследование пользы имбиря показало, что регулярное употребление пряности снижает массу тела, уменьшает соотношение талии и бедер, понижает уровень глюкозы в крови, но не влияет на инсулин, индекс массы тела, уровень триглицеридов (жиров), общий уровень холестерина и "плохого" холестерина», - говорится в исследовании.

Как правильно есть имбирь, чтобы "сжечь" жир

Эксперты отмечают, что поедать имбирь в больших количествах категорически не стоит. Противопоказан имбирь беременным и кормящим женщинам, а также имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, заболевания сердца и сосудов - средней тяжести и тяжелые.

Когда очень хочется имбирь, но вы опасаетесь, что вам его нельзя, есть вариант - просто жевать и выплёвывать, рекомендуют врачи. В случае, если имбирь вам неприятен на вкус, можно принимать биодобавки в форме капсул после консультации с врачом.

Самый простой способ, как есть имбирь - отрежьте кусочек корня размером с мизинец человека. Залейте его 150 мл кипятка, несколько минут подержите на огне, процедите перед употреблением.

Достаточно однократного приема горчей воды с имбирем в день.

© Доктор Питер