Когда лишние сантиметры опаснее лишних килограммов. Как "спалить" опасный жир на животе - советы дают американские кардиологи

Вы худощавы, но у вас растет "пивной живот", а может объем вашей талии сравнялся с объемом бедер? Это плохой показатель. Почему индекс массы тела может ничего не значить, когда вы раздаетесь в талии, и почему отсутствие лишнего веса еще не показатель здоровья, разъяснили врачи.

"Измерение окружности талии должно входить в систему оценки здоровья", - говорится в заявлении Американской кардиологической ассоциации, опубликованном в четверг. Ученые отмечают, что по их исследованиям, снижение веса в целом не гарантирует уменьшение риска развития ишемической болезни сердца.

«Исследования показывают, что опасность для здоровья представляет наличие висцеральной жировой ткани - опасной формы жира, который обволакивает внутренние органы - печень, поджелудочную железу, кишечник и почки», - цитирует CNN американского доктора Тиффани Пауэлл-Уайли.

В отличие от подкожного жира, висцеральный повышает риск развития сердечных заболеваний, диабета второго типа, инсульта и повышает "плохой" холестерин.

Врачи отмечают, парадокс в том, что висцеральный жир может быть у людей с нормальным весом и полностью отсутствовать у тех, кто страдает ожирением. Поэтому нормальный показатель ИМТ (индекс массы тела) не гарантирует, что вы в безопасности.

Оценить, есть ли у вас висцеральный жир, поможет измерение объемов талии. Как правильно это сделать, описано в рекомендациях Американской кардиологической ассоциации.

Нащупайте самый верх тазовых костей, возьмите измерительную ленту, и, не втягивая живот, оберните ее вокруг талии, ориентируясь чуть выше тазовых костей - примерно в районе пупка. Выдохните и измерьте, убедившись, что лента плотно прилегает к коже, но не сжимает ее.

Для женщин (не беременных) опасным считается показатель 88 см, для мужчин - 102 см. Можно сравнить и соотношение талии и бедер (их объем измеряют по самой широкой части ягодиц). Разделите одно число на другое (размер талии на размер бедер). Для мужчин "красный" показатель - выше 0,9, у женщин - более 0,8.

Эксперты отмечают, что этот метод нельзя назвать идеальным. Самые точные результаты можно получить, проверив уровень висцерального жира с помощью МРТ.

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Чтобы убрать висцеральный жир, надо начать двигаться. Достаточно 150 минут физической активности в неделю и больше аэробной нагрузки (быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, подъем по лестнице и плавание). "Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить оптимальные для вас диету, нагрузки и изменения образа жизни для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», - добавила Тиффани Пауэлл-Уайли. Также важно исключить сладкие напитки и сахар. Употребляйте продукты, богатые растворимой клетчаткой - бобы, овес, овсяные отруби, рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, яблоки, клубнику, горох. Каждые 10 граммов растворимой клетчатки могут уменьшить висцеральный жир почти на 4%.

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1/2 стакана консервированной фасоли содержит 8,2 г клетчатки,

1/2 стакана колотого гороха – 8,1 г,

1/2 стакана вареной чечевицы – 7,8 г,

1 средней груше содержится 4,3-4,4 г клетчатки,

2 ломтика хлеба из цельнозерновой пшеницы - 4,4 г клетчатки,

1/2 стакана сырой малины - 4,0 г,

1/2 стакана овсяных отрубей – 3,6 г,

1 среднем яблоке - 3,3 г,

1/2 стакана спагетти из цельнозерновой пшеницы - 3,1 г клетчатки.

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