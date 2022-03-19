В последние дни полки с гигиеническими принадлежностями для женщин в магазинах заметно опустели: часть производителей вообще покинула российский рынок, часть вынуждена поднять цены. Однако, как шутят в Сети, менструация работу на территории России не прекращала, так что женская половина населения занервничала.
Но отставить панику: заменить прокладки возможно, говорит гинеколог Маргарита Флорова.
Врач-акушер, гинеколог, сотрудник медицинского центра «Qclinic»
Фабричными одноразовыми прокладками и тампонами человечество пользуется уже больше ста лет, наши соотечественницы — лет 30-40, это самое простое и понятное средство гигиены. Но сегодня цены на них становятся все ближе к предметам роскоши, чем к предметам первой необходимости. На что их можно заменить?
Среди одноразовых вариантов — самоделки из впитывающих пеленок или памперсов, или более старомодные варианты из марли или бинтов и ваты. Если к недостаткам первых двух пунктов относится только неудобство применения, то грубое плетение марли может вызвать довольно серьезное раздражение кожи и слизистых, так что последний вариант не стоит рассматривать для регулярного применения.
Наши бабушки использовали многослойные конструкции из хлопчатобумажной ткани, которые по сути были прообразом современных многоразовых прокладок. Последние — хороший вариант экономии, особенно для девушек с необильными и нормальными менструациями.
А вот девушкам, у которых месячные обильные, самое время присмотреться к менструальным чашам. Не бойтесь, если не получится научиться пользоваться ими сразу: судя по опросам девушек обычно требуется несколько циклов, чтобы привыкнуть быстро устанавливать чашу.
4 важных правила
Стоит помнить, что для всех средств гигиены для «внутреннего» использования возможно развитие синдрома токсического шока.
Если вы сейчас находитесь в непростом моральном состоянии, периодически забываете сходить в душ или поесть — воздержитесь от использования тампонов или менструальных чаш. Или устанавливайте напоминалки про необходимость замены через 4-6 часов, в том числе ночью.
В случае с чашей — обязательно соблюдайте правила обработки и не забывайте проводить стерилизацию каждый цикл.
Не стоит использовать тампоны в конце менструации, когда выделения становятся скудными, в такой ситуации они могут нарушить баланс вагинальной флоры и привести к воспалению, особенно при длительном использовании.
Еще один гинекологический лайфхак в отношении менструации: если вы принимаете контрацептивы — обсудите со своим врачом возможность перехода на пролонгированный режим приема препарата, при котором кровотечение отмены будет происходить один раз в 3-6 месяцев. Заодно можно проконсультироваться о более дешевых аналогах используемого препарата.
Терапевт, врач-диагност, физиотерапевт
Про многоразовые прокладки
На различных маркетплейсах можно увидеть предложение купить многоразовые прокладки из ткани. Если раньше такие предложения привлекали, как правило, только борцов за экологию, то теперь внимание на такие прокладки обратили многие.
Как отмечает терапевт Арсенова, это неплохая альтернатива обычным прокладкам:
- Эта история простая и понятная. Сейчас технологии тканевых прокладок имеют защитный непромокающий наружный слой — как на куртках. То есть по сути они работают так же, как и обычные прокладки. В чем-то они даже более удобны — нет неприятных царапающих ощущений, ниже вероятность протечки. Также немаловажно, что кожа с такими прокладками по-настоящему дышит!
У таких прокладок, как правило, есть удобное крепление на заклепках — носить такое приятней, чем просто кусок марли или ткани. Еще такие прокладки позволяют экономить: их можно в среднем использовать по 3-5 лет. Чашу, кстати, можно использовать еще дольше — до 10 лет. Получается дешевле, чем каждый раз покупать прокладки.
Главное правило ухода за такими прокладками — просто своевременно стирать их теплой водой.