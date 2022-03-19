Фабричными одноразовыми прокладками и тампонами человечество пользуется уже больше ста лет, наши соотечественницы — лет 30-40, это самое простое и понятное средство гигиены. Но сегодня цены на них становятся все ближе к предметам роскоши, чем к предметам первой необходимости. На что их можно заменить?

Среди одноразовых вариантов — самоделки из впитывающих пеленок или памперсов, или более старомодные варианты из марли или бинтов и ваты. Если к недостаткам первых двух пунктов относится только неудобство применения, то грубое плетение марли может вызвать довольно серьезное раздражение кожи и слизистых, так что последний вариант не стоит рассматривать для регулярного применения.

Наши бабушки использовали многослойные конструкции из хлопчатобумажной ткани, которые по сути были прообразом современных многоразовых прокладок. Последние — хороший вариант экономии, особенно для девушек с необильными и нормальными менструациями.

А вот девушкам, у которых месячные обильные, самое время присмотреться к менструальным чашам. Не бойтесь, если не получится научиться пользоваться ими сразу: судя по опросам девушек обычно требуется несколько циклов, чтобы привыкнуть быстро устанавливать чашу.